За «серую» зарплату компании хотят лишать налоговых льгот

12 Февр. 2018 2018-02-12T14:32:00+03:00

Сейчас в России зарплаты в конвертах получают, по разным оценкам, от 23 до 35 миллионов человек. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Сейчас в России деньги в конвертах получают, по разным оценкам, от 23 до 35 миллионов человек

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Компании, не оформляющие официальные трудовые отношения с сотрудниками, могут лишиться налоговых льгот. Такой законопроект подготовил член думского комитета по труду Олег Шеин.

- Смысл законопроекта очень простой: если проверка выявила, что либо более 10% персонала, либо более 100 работников заняты неофициально, то в отношении этой компании нужно отменить все налоговые преференции, - пояснил он. - Пусть она в течение года платит налоги по обычной программе, без каких-либо льгот. Потому что укрывательство от налогов не должно оставаться безнаказанным.

Сейчас в России зарплаты в конвертах получают, по разным оценкам, от 23 до 35 миллионов человек. Из-за этого Фонд социального страхования, Пенсионный фонд и местные бюджеты ежегодно теряют около 4 триллионов рублей. С теневой экономикой государство борется не первый год. Но эксперты сомневаются в эффективности новых мер.

- Говорить о каких-то налоговых льготах на федеральном уровне для бизнеса не приходится. Поэтому не понятно, что уважаемый депутат планирует отменять, - прокомментировал «КП» Илья Быковников, завкафедры менеджмента Высшей школы госуправления РАНХиГС. – Можно только пофантазировать, что речь идет о некоторых налоговых послаблениях для определенных компаний. Например, существует снижение региональной части налога на прибыль для компаний, которые проводят модернизацию. Но это даже льготами назвать нельзя. Получается, что данная инициатива охватывает только очень узкий сегмент предприятий.

Однако и как есть оставлять ситуацию тоже бессмысленно. По закону, если работодателя ловят на работе «вчерную», он платит административный штраф – 50 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, ему доначисляют не уплаченные налоги. Возможно, сначала нужно повысить меру наказания для нарушителей? А потом уже лишать их бонусов и привилегий.

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