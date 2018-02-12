Кто заказал непримиримого борца с мошенниками?

12 Февр. 2018 2018-02-12T14:33:39+03:00

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В результате, группа компаний «Опора» оказалась под информационной атакой с применением технологий «черного пиара»

На банковском рынке использование методов дезинформации в конкурентной борьбе давно уже не новость, но страховой рынок с подобным сталкивается практически впервые. И в данном случае всегда важно понимать - «кому это выгодно?». Но в начале надо понять, а что в целом происходит на страховом рынке?

Сейчас рынок страхования ждет судьба банковского сектора - очистка и санация. Те, кто хочет выжить должен укрупняться и меняться. Одним из примеров такого укрупнения является слияние «Согаза» и «ВТБ Страхования». Другим - рост страховой группы «Опора», владелец которой Александр Кондратенков в течение последнего года объединяет активы различных страховых компаний на рынке автострахования и эффективно борется со страховым мошенничеством.

К сожалению, сейчас в России создана целая индустрия «автоюристов», с продажей франшиз, с основной целью - «выдаивать страховые компании по максимуму». Это привело к стремительному росту убыточности на рынке и невозможности купить полис ОСАГО во многих регионах. Понятно, что рынок будет реформироваться, но провести реформы можно исключительно совместными усилиями крупных компаний, в режиме консолидации отрасли. Одним из таких консолидаторов рынка и является «Опора», в течение года поглощающая известные и не очень страховые компании. Интересно, что до сих пор этот процесс никого особенно не беспокоил. Но вот очередь дошла до «Югории» и тут вдруг на «Опору» и Кондратенкова обратили внимание…

Сначала с критикой Кондратенкова выступила одна не слишком авторитетная газета в Москве, а потом та же статья полностью или в сокращении была перепечатана малоизвестными сайтами в Тюмени и Нижнем Тагиле. Ну, а что, где смогли, заказчики, там и разместили.

В общем-то - это еще одна известная схема прямиком из сферы черного пиара. Сначала пишется псевдокритическая статья, а потом организуются ее перепечатки, для того чтобы создавалась видимость, что «общественность массово беспокоится». Моментально появились «группы в контакте», письма в «спортлото - на change.org с парой десятков недовольных. Массовости, правда, не хватило. Три издания во главе с газетой в Москве, известной среди специалистов, готовностью за недорого разместить что угодно, на обеспокоенную общественность явно не тянут. Даже «эксперты рынка» при ближайшем рассмотрении не выглядят убедительно.

Но чем же обеспокоена общественность и «эксперты»? Убрав эмоции - тем, что компания «Опора» захватывает рынок ОСАГО, поглощая одну за другой уважаемых и авторитетных страховщиков – компании «Уралсиб», (в 2016 году - 17-е место по автострахованию в России), НАСКО (16-е место по ОСАГО в России), «Ангара». Только это называется консолидацией и укрупнением и в целом - крайне благотворно для рынка страхования.

Поэтому критика «Опоры» фактически захлебнулась, «неведомые авторы» заказных публикаций продвигают идею, что вся история с объединениями и поглощениями задумана для того, чтобы обобрать несчастных автовладельцев. Хотя намного проще это делать именно в рамках небольших страховых компаний в силу их малозаметности. Можно было бы упрекнуть «экспертов» в банальном незнании фактуры и логики бизнеса. Но озвучивать им подобные претензии и опровержения бесполезно и бессмысленно. Это просто «заказ». Наоборот, тут, чем безграмотнее автор, тем лучше, ведь его главная цель путем передергиваний и нестыковок создать негативное впечатление о Кондратенкове, опорочив его и компанию. Немного исказив факты в одном месте, умолчав в другом и соврав в третьем, и вот читатель видит перед собой не честного бизнесмена, который давно занимается, в том числе, и сделками по слиянию-поглощению, восстанавливая финансовое положение компаний и их способность эффективно работать на рынке, а видит какую-то «странную историю». Тут, правда, непонятно зачем браться за приобретение убыточных компаний, с которых кроме долгов и взять нечего? Но быть логичными разоблачителей никто и не просил.

А ведь действительно страховую компанию «Опора» еще недавно никто не знал. «Опора» - это новое название страховой компании «Открытие Страхование», принадлежавшей известному, ныне санируемому банку. Вот и страховая компания досталась Кондратенкову, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Но именно здесь, при «расчистке» портфеля компании, как отмечает сам бизнесмен «в компании сформировалась уникальная компетенция противодействия мошенничеству, и теперь мы готовы принимать даже «плохие» портфели, в том числе по ОСАГО».

Спасибо «разоблачителям», они обратили внимание на то, что на страховом рынке реализуется очень интересный пример оздоровления и самоочищения. Используя специальную систему противостояния мошенникам, структуры Кондратенкова занимаются фактической санацией страховых компаний, где руководство не «справилось с управлением и убытками». Потому что альтернативой является только массовое недовольство автолюбителей, которым в случае банкротства небольших компаний перестают платить «без разбора», без детального анализа - кто мошенник, а кто добросовестный страхователь. Как показывает практика, «Опора» прежде всего перестает платить в сомнительных случаях, что и было апробировано уже на «Уралсибе». Критики же почему-то умалчивают, что эта, находившаяся на 17-м месте по объему застрахованных автовладельцев компания, была практически банкротом.

Может быть, это и беспокоит тех, людей, которые так переживают из-за предстоящего поглощения «Югории». «Опора» не платит мошенникам, но, как и другие компании, курируемые Кондратенковым, строго придерживается закона, умея защищать свою правовую позицию в суде. Этого и боятся все — в первую очередь, «черные» юристы, научившиеся зарабатывать миллионы на разного рода схемах и введении в заблуждение страховых компаний. Потому что все компании «Опоры» - максимально неудобны для мошенников. Таким образом, когда наемные «разоблачители» берутся утверждать, что «Кондратенков рискует, создавая страховую группу на 1,5 миллиона клиентов по убыточному ОСАГО», они переживают за собственные интересы на рынке. А если добавить сюда «Югорию» о судьбе которой так переживают авторы «заказа», то эта «озабоченность» абсолютно понятна, так как в связи с планируемой сделкой, с рынка уйдет «дойная корова» для всякого рода мошенников.

Происходящее сейчас на рынке является фазовым переходом, и возможно войдет в учебники — не секрет, что многие страховые компании сформировали свои портфели на постоянном росте продаж новых машин и в надежде на будущий приход «стратегического инвестора», и когда рост авторынка остановился, индустрия столкнулась с ростом убыточности и кризисом. В этой ситуации единственным выходом для многих страховщиков стало увеличение затрат на продажу при минимизации выплат. В качестве реакции рынка появились «автоюристы», которые в начале обслуживали добропорядочных граждан, но после стали прикрытием для мошенников. Но страховые компании уже не имели возможностей противостоять этой волне, находясь в другой бизнес парадигме — «собрать портфель и продаться», даже Росгосстрах не справился. Но природа не терпит пустоты, и поэтому естественно появилась бизнес-структура, которая выстроила систему селекции и противостояния мошенникам и профессионально занимается консолидацией рынка, не привлекая бюджетные средства.

Учитывая, что регулятор пролоббировал создание Межведомственной группы по борьбе с мошенничеством с ОСАГО, куда вошли угрозыск, СД МВД, ГУЭБиПК, Генпрокуратура и даже ФСБ, настоящие разоблачения могут привести не к жалким пародиям на расследование в малоизвестных изданиях, а к громким репортажам об арестах в новостях центральных каналов.

Можно долго гадать, кто конкретно заказал черный пиар на «Опору», слишком много интересантов. Акцентируя внимание на том, что «Опора» рискует, взявшись решать финансовые проблемы НАСКО, «разоблачители» умалчивают, как об успешном опыте работы с портфелем «Уралсиба» и «Открытие Страхование», так и об опыте с другими страховыми компаниями, которые были ранее консолидированы, очищены и переданы на рынок, в «хорошие руки». В качестве примера можно вспомнить и о СК «Круг», которая затем стала СК «Открытие страхование жизни» и потом вошла в состав лидера рынка СК РГС Жизнь. Необходимо упомянуть и о таких компаниях, как СК «Селекта» и СК «ЦСО», которая недавно выиграла тендер МВД на 13 млрд. рублей. Все эти успешные компании объединяет одно — они все прошли через команду Кондратенкова.

А на рынке не происходит ничего нового: профессиональные команды замещают тех, кто отстал от времени, и это не всем может нравится, и поэтому используются все возможные средства, включая методы «черного пиара» но это тоже совершенно естественно — после «фазового перехода» на рынке страхования останутся только профессиональные игроки.