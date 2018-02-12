7 советов о том, как правильно выбрать профильный класс

12 Февр. 2018 2018-02-12T15:12:04+03:00

Если собрались менять направление, сейчас самое время сделать выбор, чтобы с 1 сентября "начать новую жизнь"

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Это очень серьезный выбор. Первая существенная развилка в жизни человека. И от нее во многом зависит, насколько дальше он будет успешен. Нужно ли с 1 сентября переводить ребенка в профильный класс? И, если переходить, то на какой профиль? А, может, лучше оставаться в общеобразовательной школе? Или пробиваться в класс для одаренных? Или уходить в колледж?

Конечно, единственного правильного ответа здесь нет. Мы поговорили с экспертами, чтобы разобраться, в каких случаях как стоит поступать.

1. Общеобразовательный – хороший выбор

- Я противник профильного обучения в школе. В Финляндии отменили профильное обучение. И правильно сделали! Школа должна давать навыки работы с информацией, кругозор, уровень общей культуры, - убежден Ефим Лазаревич Рачевский, народный учитель России, директор знаменитого Центра образования «Царицыно».

По мнению Рачевского, чтобы ребенок нашел себя, ему нужно дать возможность «множественной пробы». Для этого существуют различные кружки.

Похожая позиция и у Дмитрия Волошина, в недавнем прошлом руководителя образовательных программ Mail.ru Group, основателя платформы для онлайн-образования OTUS:

- Мне, например, нравится плетение африканских косичек и я планирую связать с ним свою судьбу. Ну, блажь у меня такая. А вот одноклассник хочет самолеты строить. Школа дает физику, химию, и эти предметы потом помогут тому, кто хочет строить самолеты. А вот школу, которая дает навыки для тех, кто хочет плести косички или коллекционировать жуков в банке, я не представляю. Дать навыки всего на уроках невозможно!

Волошин считает, что школа должна «делить детей по целям»: у кого-то есть желание уйти в науку, а кто-то хочет получить рабочую профессию. И учить согласно целям.

Итак, если ребенок еще только в начале средней школы – в 6-м, 7-м или 8-м классах - постарайтесь набрать как можно больше «проб» - сходите на разные кружки, лекции. Стоит нащупать то, что вашему ученику интересно. В каком направлении ему хотелось бы развиваться.

Но часто бывает так, что ребенку все интересно, он еще не определился. Тогда хорошо бы и в старшей школе продолжить учебу в общеобразовательном классе. Чтобы иметь базовые знания. А уже потом, повзрослев, выбрать то, к чему душа лежит.

Главное – не поддавайтесь уговорам учителей – мол, в нашей школе есть только профильные классы, определяйтесь, кем хотите стать!

2. Кому профиль точно нужен?

Конечно, родителям проще, когда уже в средней школе понятно, к каким предметам ребенок тяготеет. Если мальчик или девочка увлечены точными науками - нет сомнений, нужно идти в физико-математический класс.

- Хорошо, если ученик уже в девятом классе понимает, на какую программу он будет поступать в вузе. Например, я буду историком. Тогда есть возможность подготовиться и сдать ЕГЭ по истории на высокий балл, - объясняет директор лицея НИУ ВШЭ Дмитрий Фишбейн. – И он начинает заниматься историей на углубленном уровне. Но остальные предметы нужно обязательно пройти на базовом уровне.

Дело в том, что далеко не всегда выбор, сделанный в 15-16 лет, - окончательный. Поэтому важно, чтобы в профильном классе хорошо преподавали базовые предметы. Есть школы, где замыкаются только на тех дисциплинах, которые изучают углубленно. На все остальное смотрят свысока – не будем на «лишнее» тратить время.

Но может так случится, что еще недавно увлекавшийся историей подросток решит стать математиком, а любитель биологии возомнит себя будущей звездой журналистики. Важно, чтобы у него были базовые знания, которые при смене профиля можно было бы углубить.

3. Не забудьте о базовых предметах

Обязательными школьными предметами считают математику, русский и иностранный языки, литературу, историю и физкультуру. Но вы должны понять для себя: готовы ли отказаться от географии, обществознания, биологии? Самый лучший выбор – класс, где и непрофильным предметам уделяют внимание.

4. В каком возрасте проявляются способности?

К любому ребенку необходим индивидуальный подход. Наверное, как говорил Ефим Рачевский, не стоит загонять «в профиль» первоклашку - «Он у меня математик, еще в детском саду научился делению и умножению!»

В некоторых учебных заведениях постепенно подводят детей к выбору профиля чуть ли не в 5 классе. Это тоже рано! Многие эксперты сходятся на том, что примерно в 14 лет происходит формирование интересов. Но, если ученики не проявляют особенных склонностей в средней школе, не стоит горячиться: «Ты уже почти взрослый, определяйся!»

Скорее всего, интерес сформируется к 9-му классу. А если не сформируется – помните про общеобразовательные классы.

5. Не бойтесь колледжа

Есть стереотип: что человек, не окончивший вуз, мало чего может добиться в жизни. Еще недавно уход в техникум или профтехучилище означали одно - человек не в состоянии осилить программу средней школы. Но сегодня все изменилось.

Колледжи – вполне достойная альтернатива школе и некоторым институтам. Иногда в колледжах конкурс покруче, чем в престижный вуз. Здесь учат и поваров, и специалистов гостиничного дела, и оптиков, и архитекторов, и дизайнеров. Десятки самых востребованных специальностей. При этом обязательно проходят школьную программу. Так что, выбирая траекторию обучения, стоит всерьез задуматься о колледже. Часто выпускники колледжей в 19-20 лет зарабатывают больше, чем выпускник вуза в 21-22. А при желании по полученному в колледже направлению подготовки можно сразу поступить на второй курс университета. Не сдавая ЕГЭ. Сегодня до трети девятиклассников московских школ учебу продолжают в колледжах.

6. А если потратили деньги на репетитора?

Одиннадцатый класс. Нервы на пределе. На репетиторов потрачена сумма, которой бы хватило на покупку Бентли. И тут ваше замученное учебой чадо заявляет – не хочу быть юристом, хочу на тренера по фитнесу идти учиться. Для бабушки – валерьянка, для мамы – глицин. Папа расчехляет ремень.

- Ты же учился в гуманитарном классе! Ты же с детства чтил уголовный кодекс!

Родители, деньги, потраченные на репетиторов – это ваша проблема. Не должен ребенок их «отрабатывать», изучая законы, к которым душа не лежит. Он имеет право на собственный выбор! Вы же в конце концов хотите, чтобы он был счастлив и занимался в жизни интересным и любимым делом?

Вот личная история автора этого текста:

Я училась в математических классах. Выигрывала городские олимпиады. После 9-го прошла конкурс в лицей “Вышки” – а он сегодня среди лучших школ столицы. Здесь было восемь направлений, даже дизайн и востоковедение. Но по привычке пошла на математику-информатику. До конца 10 класса я не сомневалась в своем решении. Но в какой-то момент я поняла, что не хочу быть технарем. Мои близкие и друзья считали безумием в начале 11 класса поменять направление и с нуля за год подготовиться к ЕГЭ по литературе и творческому конкурсу. А я рискнула. Я уже знала, чего хочу. В итоге сдала необходимые экзамены выше 90 баллов и поступила на бюджет в один из лучших вузов страны.

7. Кто-то должен на себя взять ответственность

Есть и другой вариант развития событий. Подросток заканчивает школу, но до сих пор не решил, к чему душа лежит. Бабушка уговаривает поступить в пед, дедушка – в военный вуз, папа с мамой – за экономический факультет. Нужно ли ждать, пока созреет – а пока не определится, пусть дома посидит? Не нужно!

Решите на семейном совете, по чьим стопам отпрыску интереснее было бы пойти, в какой вуз он может поступить с баллами ЕГЭ, которые ему светят. На большинстве направлений подготовки сегодня четырехлетний бакалавриат. Первые два года дают общие знания. Лишними они никогда не будут.

Психологи отмечают: у многих ребят понимание будущей специальности складывается не в 15-16 лет, как это было в 70-80-е годы прошлого века, а в 19-20. Смещается подростковый возраст.

Поэтому очень часто студенты переходят с одного направления подготовки на другое, с одного факультета на другой после второго курса. Многие вузы такой переход поддерживают. Им тоже хочется иметь студентов, мотивированных на учебу.

Так что поступайте в лучший вуз, который можете себе позволить исходя из результатов ЕГЭ. Ну а дальше определяйтесь. Только и в этом случае не стоит давить на ребенка родительским авторитетом. Помогайте, поддерживайте, но не ломайте через колено.

Вырастет, закончит нелюбимый вуз, устроится на нелюбимую работу (хорошо, если он еще ее получит) и будет вам всю жизнь вспоминать это.