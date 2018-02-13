Как мы с Альфой и Филей охраняли Московский Кремль

13 Февр. 2018 2018-02-12T20:54:46+03:00

В наших репортажах мы уже знакомили вас с «боевыми единицами» орнитологической службы Кремля - ястребом Альфой (она сторожит Боровицкий холм от ворон аж с 1990-х!) и филином Филей. А в этот февральский морозный день увидели их в деле. И вот на наших глазах птицы стали нарезать круги. Пока - в Большом сквере Кремля. Но и этого хватило, чтобы «разведчики вороньих стай» сорвались с елок и с паническими криками бросились прочь.

Журналист «Комсомолки» Александр Гамов, филин Филя с Алексеем Власовым, ястреб Альфа с Кириллом Ворониным и советник директора ФСО России, доктор исторических наук, профессор Сергей ДевятовФото: Евгения ГУСЕВА

- На куполах кремлевских соборов - снег, вороны, если их не отпугивать, подлетают к верхней части купола, садятся на хвост, спускаются, раскрывают крылья, - пояснил советник директора Федеральной службы охраны России, доктор исторических наук Сергей Девятов. - И сусальное золото от вороньих когтей портится. Чтобы этого не произошло, на страже - наши Альфа и Филя.

И тут я обратил внимание: стая воронья летит... точно по периметру Кремлевских стен - в сторону золотых куполов Ивана Великого даже и не смотрит!

А на этом фото ястреб Альфа в юности - с одним из организаторов орнитологической службы Валерием Вербицким. Москва, Кремль. Начало 2000-х. Фото: личный архив Валерия Вербицкого

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Смогут ли ястребы сбить беспилотник?

...Улучив момент, чтобы Альфа с Филей нас не слышали, я задал Сергею Девятову и такой вопрос (при птицах об этом спрашивать было стыдно):

Журналисту кремлевского пула Александру Гамову (на фото - справа) удалось подробно обсудить с филином Филей (он на руке у кремлевского сокольничьего Алексея Власова) его непростое, но почетное кремлевское житье-бытье.Фото: Евгения ГУСЕВА

- На днях на сайтах некоторых информагентств появилось фото Альфы и «сенсационное» сообщение о том, что якобы и ее, и других кремлевских птиц натаскивают, чтобы они «сбивали не только ворон, но и беспилотники», - в случае, если те появятся над Московским Кремлем.

Хлопают, хлопают крылья!.. Ястреб Альфа и сокольник Кремля Кирилл Воронин дают эксклюзивное интервью корреспонденту «Комсомолки»Фото: Евгения ГУСЕВА

- Альфа, как, впрочем, и другие наши питомцы, нам очень дороги, - сказал Сергей Викторович. - Охотиться на железяку с помощью таких птиц - это нонсенс. Думаю, у беспилотников - в ситуации, о которой вы говорите, - будут возникать иные сложности, не связанные с Альфой и ее пернатыми коллегами.

Вот такие нынче в Кремле сугробы. И ястребы!Фото: Евгения ГУСЕВА

КСТАТИ

Эти птицы снимались в кино!

Пернатые защитники Кремля снялись в сотнях документальных лент. Я уж не говорю о телерепортажах всех российских и многих зарубежных телеканалов. Но есть как минимум два художественных фильма - «Королева Марго» (режиссер Александр Муратов) и «Графиня де Монсоро» (режиссер Владимир Попков), в титрах которых вполне можно было обозначить имена кремлевских ястребов - Читы, Риты и других. (См. фото.)

Сокольничий Кремля Валерий Вербицкий на съемках фильма «Королева Марго». 1996 г. Фото: личный архив Валерия Вербицкого

А может быть, кто-то узнал этот необычный кадр? (См. на нижнем фото.) Правильно! Он из фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Строй солдат. Тяжелые сапоги с подковами. И... воробышек. Скачет себе и скачет - не замечая ни грома оркестра, ни даже самого императора!

При чем, вы спросите, здесь орнитологическая служба ФСО?

Кадр из фильма «Сибирский цирюльник». 1998 г.Фото: кадр из фильма

А притом что именно ее сотрудники вместе с Михалковым и придумывали, и выстраивали эту необычную сцену. Как им удалось добиться от воробышка столь органичной игры? Неужели даже воробьи в Кремле - «призваны и отлично обучены»?

А БЫЛО ВРЕМЯ!

Слона здесь заводить пока не собираются...

А вот во времена царя Алексея Михайловича (это середина ХVII века) в Кремле, точнее, с внешней стороны Кремлевской стены, справа от Никольской башни, находился... самый настоящий зверинец. (См. схему.) Как рассказал нам Сергей Девятов, «из самых экзотических животных там три зимы пережил слон!» На старинных картах мы обнаружили в этом месте и нарисованных львов...

1660-е годы. Московский КремльФото: Дмитрий ПОЛУХИН

- А сейчас слонов и других зверей заводить не собираются? - спросил я у Девятова.

- В Кремле - нет, - ответил он.

- Или хотя бы около Кремля?

- Насколько я знаю, таких планов нет.