Евгений Осин по пять суток не приходит в сознание

12 Февр. 2018 2018-02-12T19:11:22+03:00

Последние новости о том, что происходит с музыкантом, оптимизма не внушают. По словам окружения артиста, он пять суток находится в бессознательной состоянии Фото: скриншот видео

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С лета прошлого года продолжается непрекращающийся сериал о «приключениях» популярного в прошлом певца. Исполнитель «Плачем девушка в автомате», кажется, единственный, кто отрицает факт того, что он болен алкогольной зависимостью. Евгений Осин, кажется, обошел уже все ток-шоу с рассказами о том, что он выпивает «как все». Между тем, 53-летний артист уже давно не гастролирует, не записывает новых песен, не дает даже единичных концертов. Он попросту не в состоянии.

В середине 2017-го за Осина взялся Андрей Малахов. С помощью известного ведущего певца сначала лечили в московской клинике, затем вывез музыканта в Таиланд, где он проходил реабилитацию. Дальше «обновленного» Осина затаскали по шоу. Как выяснялось потом, Евгений за каждый визит на телепрограмму получал гонорар. В принципе, сегодня платное участие в ток-шоу на центральных каналах никого не удивляет. Есть немало известных персон, которые в принципе ничем не заняты, а на жизнь зарабатывают участием в подобных программах. И Евгений Осин, похоже, решает свои финансовые проблемы таким образом.

Последние новости о том, что происходит с музыкантом, оптимизма не внушают. По словам окружения артиста, он пять суток находится в бессознательной состоянии.

Но ближе к вечеру понедельника Евгений Осин грубо, но ответил на звонок «КП»: «Что вы от меня хотите?!». С одной стороны он находится в сознании, с другой — по голосу артиста можно сделать вывод, в каком состоянии музыкант пребывает.

О том, что происходит вокруг Осина и его алкоголизма неожиданно вновь заговорила Наталья Штурм:

nataliashturm Не могу молчать! Неужели вы не видите сами, что каждый эфир Женьки только усугубляет его состояние?? Зачем зовёте снова и снова очень больного артиста? Ну не можем мы ему помочь, не хочет он сам - так не затаскивайте его хотя бы "в ящик", в прямом и переносном смысле. Он соглашается ради гонораров (не будучи бедным-нищим), а потом уходит в новое пике, из которого ещё сложнее выбраться. Врачи: Евг Евг Бучацкий; Никита Лушников - вы лечите или "играете" в лечение, ходя по передачам?? Его нельзя отпускать домой, заберите телефон или смените номер; не нужны ему эти эфиры - они не помогают, они добивают неадекватного пациента! Нас поссорили из-за рейтингов, стравили и вряд ли он услышит сейчас, что я его все равно люблю и мне его очень очень жалко... и помочь уже не в моих силах, я сделала максимум что могла. Теперь только врачи, только врачи #женяосин #евгенийосин #оченьплохо #пресса #тв #оставьтееговпокое #тольковрачи

- Не могу молчать! Неужели вы не видите сами, что каждый эфир Женьки только усугубляет его состояние? Зачем зовёте снова и снова очень больного артиста? Ну не можем мы ему помочь, не хочет он сам - так не затаскивайте его хотя бы "в ящик", в прямом и переносном смысле. Он соглашается ради гонораров (не будучи бедным-нищим), а потом уходит в новое пике, из которого ещё сложнее выбраться. Врачи: Евг Евг Бучацкий; Никита Лушников - вы лечите или "играете" в лечение, ходя по передачам?? Его нельзя отпускать домой, заберите телефон или смените номер; не нужны ему эти эфиры - они не помогают, они добивают неадекватного пациента! Нас поссорили из-за рейтингов, стравили и вряд ли он услышит сейчас, что я его все равно люблю и мне его очень очень жалко его... и помочь уже не в моих силах, я сделала максимум что могла. Теперь только врачи, только врачи, - написала певица в соцсети.

Напомним, первой, кто попытался действительно помочь Осину, была именно Наталья Штурм. Она привела к певицу врачей, заплатила за его госпитализацию, всячески била тревогу. Однако Евгений заявил, что исполнительница «Школьного романа» на нем пиарится.

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