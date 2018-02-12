2018-02-13T01:21:26+03:00
Экономика

В России запускают tax free

Вначале систему опробуют в аэропортах Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Для получения tax free иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налогаДля получения tax free иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налогаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о введении системы tax free в пилотном режиме в аэропортах четырех регионов. Об этом он сообщил в понедельник на совещании со своими заместителями в подмосковных «Горках». Для обкатки tax free (это система возврата налога на добавленную стоимость) выбрали самые популярные у иностранных туристов регионы - Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Медведев пояснил, что режим tax free будет действовать для иностранцев, которые вывозят купленные в России товары за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

- У нас общий рынок и, естественно, только таким образом это может восприниматься", - сказал Медведев.

Для получения tax free иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога. В пилотный проект включено около 500 магазинов, расположенных в крупных торгово-развлекательных центрах.

Как рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов, в ближайшие несколько месяцев может быть принято решение о запуске tax free в городах, принимающих чемпионат мира по футболу в 2018 году. Если эксперимент окажется удачным и «не появится никаких дыр для нелегального бизнеса», то с 1 октября tax free может появится во всех регионах России.

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к запуску tax free в России все готово. В Минфин направлены все необходимые документы, промежуточные решения уже приняты. Все ждут только официальной «отмашки».

Система возврата иностранцам НДС (налога на добавленную стоимость – Авт.) за покупки заработает в Москве, Петербурге и Сочи в самое ближайшее время. Если эксперимент окажется удачным, его распространят и на другие города. (подробно)

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