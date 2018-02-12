Герой России Алексей Ботян (майор Вихрь): Чтобы дожить до 101 года, надо не пить, не курить и любить Родину

12 Февр. 2018 2018-02-12T21:18:44+03:00

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В субботу, 10 февраля, 101-й день рождения отметил человек-легенда Алексей Иванович Ботян. Именно он стал прототипом главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных проведенной в 1945-м операции по спасению от уничтожения нацистами польского города Краков. (Подробнее см. ниже.) Мы связались с выдающимся разведчиком по телефону...

- Здравствуйте, дорогой Алексей Николаевич! «Комсомольская правда» вас приветствует...

- Здравствуйте.

- ... и поздравляет со 101-м днем рождения,

- Спасибо большое. Молодцы, не забыли. Мне очень приятно. Все-таки это газета, которую я читал, интересовался, и сейчас тоже не забываю, как только есть возможность, обязательно покупаю.

- Я сам готов вам покупать «Комсомолку», товарищ майор Вихрь! Мы вас очень любим. Потому что майор Вихрь только один в нашей истории. Спасибо вам огромное, что вы есть.

- А я хочу сказать вам - то, что вы работаете, это очень полезно для воспитания нашей молодежи. Потому что молодежь – наше будущее. Вы делаете очень большую работу в этом вопросе. Так что, я вам желаю удачи, чтобы читалась ваша газета с интересом.

Алексей Иванович Ботян стал прототипом главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь"

- У нас еще радио «Комсомольская правда», сайт есть. Ваши рецепты долголетия и патриотизма в чем заключаются?

- Патриотизм в том, что я все-таки родился в России, и моя обязанность (не только моя, а каждого гражданина нашего, тем более - молодого человека) – защищать нашу Родину. Это же не то что обязанность, он должен жизнь отдать. Я сражался за Родину, несмотря ни на что, были очень опасные моменты, и все-таки я остался верен присяге.

- А рецепт-то долголетия, как до 101 года дожить?

- Я бы сказал, что от природы или от родителей это пошло. Я, во-первых, ни разу не курил. Потом - никогда не злоупотреблял алкоголем. Я никогда пьяный не был. Приходилось где-то принимать, особенно когда был в тылу противника, у нас были разные командиры, сослуживцы, которые иногда любили - больше нормы, но у меня этого не было. Потому что отец у меня в этом отношении был очень строгим человеком, всегда говорил, что пьянка никогда к хорошему не приведет.

Легендарный советский разведчик поделился рецептами своего долголетияФото: Личный Архив

- Ну, и Родину надо любить.

- Это обязательно. Я не знаю, что за человек, который не любит свою Отчизну. От должен в любой обстановке, пусть это и опасно, смертью грозит, защищать Родину. Это наша святая обязанность.

- Сейчас за Родину нашу воины и в Сирии гибнут.

- Безусловно... Надо быть подлецом, чтобы не защищать свою Отчизну. Это наша святая обязанность. У меня никогда не было сомнений. Когда мне давали задания, даже если они и были опасными, я никогда не отказывался, всегда старался выполнить свой долг, патриотический и солдатский.

- Мы решим, как поступить, чтобы у вас каждый день была «Комсомольская правда» на столе.

- Спасибо большое. Я желаю, чтобы ваши статьи были всегда направлены на то, чтобы наша молодежь была достойна наших предков.

- Очень приятно это слышать от майора Вихря.

- Приходите, мы с вами встретимся, вспомним прошлое.

- Спасибо. Я приду, и мы подарим вам подписку на «Комсомолку».

- До встречи с вами.

Шахматный матч: гроссмейстер Юрий Авербух против Алексея БотянаФото: Личный архив

- До встречи, товарищ майор Вихрь!

Алексей Николаевич Ботян (майор Вихрь) 00:00 00:00

А вот что нам рассказала дочь Алексея Николаевича - Ирина Алексеевна...

- ...Ирина Алексеевна, глава СВР Сергей Нарышкин в своем поздравлении с днем рождения подметил и такую деталь: дескать, у вашего отца «в шахматах по-прежнему первый юношеский разряд!"

- Папа на самом деле до сих пор играет в шахматы. В прошлом году был организован в честь его 100-летия турнир. Он играл с гроссмейстером международного класса Юрием Львовичем Авербухом, и ему предложили ничью. Папа плохо слышит, не расслышал, соответственно – проиграл. Тем не менее, он играет.

- Это не поддавки?

- Нет.

- А 101-ю годовщину как Алексей Николаевич отметил? Я имею в виду дома. Он проснулся, может быть, зарядку сделал?

- Да, делает дыхательную гимнастику, руки поднимает. Скандинавская ходьба. Ну, пусть он минуту походит, полторы, - но все равно походит.

- Телевизор включает?

- Телевизор он смотрит. Спортивные передачи, очень любит бокс и волейбол. И - политические программы, в основном вечерние. Все новостные программы смотрит обязательно. Любит «Постскриптум» по субботам.

- В последнее время в политических программах очень много про Польшу.

- Папа переживает, естественно. Много у него было соратников по борьбе из Польши. Конечно, он переживает по этому поводу. (По тому, что происходит в Польше. - А.Г.) Раньше он ругался, сейчас – молча.

Герой России Алексей БотянФото: Личный архив

- А ругался он как?

- Матом.

- Вот лично в моем представлении образ майора Вихря как-то сливается с образом Штирлица. А в Алексее Николаевиче Ботяне - в его судьбе, в его характере - есть черты очень многих наших разведчиков...

- Знаете, он себя не выделяет никак из всех. Он считает, что обычный, нормальный житель своей страны. Он не позиционирует себя как Героя. Когда говорят, что - вот Краков, подвиг, он говорит: «Не я один делал это».

Кстати, в его 101-ю годовщину мы гуляли в ресторане. И он еще умудрился чуток потанцевать.

- Самый необычный подарок какой ему подарили?

- «Старый» приемник, 50-х годов, ретро. Правда, начинка у него современная - наушники, флешка с песнями...

- А 100 грамм Алексей Иванович может принять?

- Запросто.

- А чего именно?

- Может выпить виски, коньяка или водочки. Когда ездим в Белоруссию, мы привозим оттуда - местного разлива.

- Какая его любимая песня?

- «Я люблю тебя, жизнь».

- Как у Кобзона.

- Да.

Алексей Ботян был прототипом главного персонажа кинофильма "Майор Вихрь"

Ирина Алексеевна, дочь легендарного майора Вихря - Алексея Николаевича Ботяна 00:00 00:00

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Алексей Николаевич Ботян родился 10 февраля 1917 года в крестьянской семье в деревне Чертовичи на исконно белорусских землях, которые в 20-х годах ХХ века поляки считали своими. После школы был призван в польскую армию, командовал расчетом зенитного орудия. В боях под Варшавой в сентябре 1939-го Ботян сбил три немецких самолета. После оккупации Польши гитлеровцами с воинской частью вышел навстречу частям Красной Армии и сдался в плен.

В мае 1940-го был направлен на службу в органы НКВД СССР и зачислен в разведшколу. В годы Великой Отечественной Ботяна вместе с другими чекистами многократно перебрасывали за линию фронта для ведения разведки, уничтожения коммуникаций и линий связи противника.

В мае 1944 года по заданию Центра во главе группы из почти 30 человек Ботян совершил переход в Польшу. Группе Ботяна удалось обосноваться в районе Кракова и развернуть широкую разведывательную и диверсионную деятельность. В конце 1944-го бойцы группы Ботяна захватили поляка, который рассказал о складе взрывчатки в Ягелонском замке - эту взрывчатку немцы собирались использовать для уничтожения исторического центра Кракова, плотины и мостов через Дунаец.

Ботяну удалось внедрить в замок под видом грузчика польского патриота, который установил мину замедленного действия. В разгар наступления Красной Армии утром 18 января 1945-го мину привели в действие. И вражеский склад взлетел на воздух. Отступающие немцы не смогли заминировать и уничтожить то, что планировали. А 19 января в Краков ворвались части 1-го Украинского - под командованием маршала Конева.

За мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению Кракова в годы войны, за предотвращение его уничтожения фашистами, Алексею Николаевичу Ботяну в мае 2007-го было присвоено звание Героя России.