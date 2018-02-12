В организатора ополчения Донбасса стрелял украинский киллер

12 Февр. 2018 2018-02-12T20:08:25+03:00

Евгений Жилин был убит 19 сентября 2016 года в Одинцовском районе Подмосковья

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Следователи установили киллера, застрелившего в Одинцовском районе Подмосковья лидера украинской оппозиционной партии "Оплот" Евгения Жилина.

"Пострадавший во время нападения охранник Евгения Жилина Андрей Козарь опознал в нападавшем гражданина Украины Николая Дидковского, - сообщил "КП" источник в правоохранительных органах.

Убийца находится в международном розыске.

Напомним, Жилин был убит выстрелами из пистолета вечером 19 сентября 2016 года в ресторане "Ветерок", что расположен на территории подмосковного поселка Горки-2. На Рублево-Успенском шоссе был введен "план перехват", но задержать киллера не удалось.

Свидетели сообщили, что убийца был в парике, а его лицо закрывала шляпа и пышные усы.

По одной из версий следствия, одного из организаторов ополчения Донбасса Евгения Жилина могли заказать на Украине из-за раздела собственности в Харьковской области. Источники не исключают, что он мог скрываться в России с крупной сумой денег, которую взял в долг.

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Камера уличного видеонаблюдения, установленная у ресторана «Ветерок» в подмосковном элитном поселке «Горки-2», где накануне застрелили главу харьковского движения «Оплот» Евгения Жилина, сняла, как сразу после убийства из заведения выбежали мужчина и женщина, сели в машину и умчались. (подробно)

Восток Украины идет войной на Запад

В Харькове вот все так…

- А женщин в гвардию берем? - спросил кто-то местного губернатора Михаила Добкина.

- Береееем! - азартно закричали женщины.

- Берем, - кивнул губернатор, сурово оглядывая гигантскую площадку Дворца спорта, где сейчас, по идее, решилась судьба Украины.

Точнее - он, Добкин, ее решил. По-мужски. По-харьковски. Вчера он пришел на заседание правительства в майке «Беркут». И вот он уже оргаåçнизовал слет со всей страны делегатов «Партии Регионов» для учреждения Украинского фронта и его контрреволюционной силовой структуры - контр-гвардии. Против той, майданной гвардии, которую пару дней назад организовали революционеры. (подробности)