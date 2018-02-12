Пьяного за рулем нельзя потревожить, если он – судья

12 Февр. 2018 2018-02-12T20:27:04+03:00

В России ужесточают наказание за вождение в пьяном виде для всех, кроме судей

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Глазам не верю. МВД России подготовило новый законопроект. В стране ужесточают наказание за вождение в пьяном виде всем, кроме судей. А судьям по сути разрешают. Пей сколько хочешь, рули, ГИБДД слова не скажет! Выпущен соответствующий приказ МВД России: «Судей не беспокоить». И это не шутка.

Дескать, «закон обязывает правоохранительные органы отпустить судью, застигнутого на месте преступления». А воспрепятствовать совершению преступления судьей закон не обязывает?

Между тем, теперь сотрудникам ГИБДД позволено лишь рапортовать начальству о претензиях в адрес конкретного служителя фемиды. Но отстранять пьяного от управления транспортным средством, тестировать на алкоголь, направлять на медосвидетельствование нельзя. «Не дело постового милиционера контролировать судью», - заявил юрист Михаил Барщевский. Дескать, «судебный иммунитет превыше всего».

Лично я так не думаю. Думаю, безопасность людей на улицах выше иммунитета пьяного водителя. Это он в суде – судья. А на дороге – извините, нет.

Одновременно МВД РФ заявляет: «Пьянство за рулем по-прежнему обусловлено отсутствием реальной угрозы, серьезного наказания». И требует сажать пьяных водителей на 4 года. С судьями все будет диаметрально противоположно. Просто зеленый свет. Как бы ни напился. И общество с этим должно согласиться? При том, что 70% населения страны не доверяет судьям даже при исполнении профессиональных обязанностей?

Лично я также нахожусь среди 70% граждан, не доверяющих судьям. И полагаю, что есть иные решения данного вопроса. К примеру, уровень зарплат позволяет судьям не только городским транспортом пользоваться, но и персональных водителей нанимать. Другой вариант – высадить пьяного из машины и попросить съездить за медицинским освидетельствованием.

Есть и третий вариант: инспектору ДПС вызывать на место происшествия судью вышестоящего органа и представителя прокуратуры. И если пьян судья за рулем – давать срока, существенно превышающие положенные простым смертным. Скажем, не четыре года, а восемь. Вот это и будет правильный судебный иммунитет. Для всех жителей страны правильный.