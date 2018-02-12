2018-02-12T20:13:49+03:00
Общество

В Ярославской области волонтеры спасают животных и учат людей понимать и любить собак

"Уроки Верности" проводит Центр реабилитации и адаптации животных
Инга САФРОНОВА
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«Город собак» - настоящий праздник, на который приходят целыми семьями Фото: Любовь ГУЛЯЕВА«Город собак» - настоящий праздник, на который приходят целыми семьями Фото: Любовь ГУЛЯЕВА
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История дружбы человека и собаки насчитывает несколько десятков тысячелетий и очень важно, чтобы эта крепкая связь сохранялась. Бесстрашный защитник, верный помощник и страж, веселый друг и член семьи: именно такой образ собаки стараются сформировать у жителей ярославской области кинологи и волонтеры Центра реабилитации и адаптации животных «Верность».

Центр открыт и работает в городе Данилове Ярославской области: под руководством Елены Афровой волонтеры полтора года занимаются пропагандой доброго отношения к животным; спасают кошек и собак, оказавшихся на улице, адаптируют их к жизни с человеком и помогают людям в стерилизации своих питомцев. С момента своего основания центр занимался проведением городских мероприятий с участием собак: «Город собак» и «Уроки верности». Оказалось, что это очень нужное не только для животных, но и для людей дело — такой душевный отклик и интерес они вызывали у зрителей и участников.

Начинание переросло в большой проект «Уроки Верности», который в сентябре 2017 года получил грант от Фонда президентских грантов.

У проекта несколько направлений. Первое «Уроки Верности», которые проводятся в школах Даниловского, Пошехонского и Любимского районов Ярославской области. За три с половиной месяца 367 ребят из разных школ узнали много нового о работе служебных собак, а также о том, что верность — это не просто красивое слово.

— Это урок в форме дискуссии, на котором мы разговариваем о том, где и как служат собаки, как важно заниматься с собакой, а не ждать от нее, что она всему научится сама. А еще вместе с детьми мы решаем, как можно помочь животному, попавшему в беду, что делать, если нашел на улице щеночка или котенка, - рассказала куратор проекта «Уроки Верности» Светлана Лозко.

Еще одно направление — тренинг «Мы с тобой одной крови: ты и я», на котором профессиональный кинолог Наталья Морозова и школьный психолог Оксана Ласточкина учат детей понимать поведение собаки, и что она хочет этим «сказать» - можно ли к ней подойти, или лучше держаться подальше. А помогают профессионалам в работе эрдельтерьер Нонна и собаки центра реабилитации «Верность».

— Более 400 ребят узнали о поведении собак: школьники учились правильно вести себя при встрече с животным, понимать его намерение и настроение. А главное — научились владеть собой, правильно реагировать в сложной ситуации. Основная цель тренинга –снизить количество нападений собак на детей, - рассказала Светлана Лозко.

Третье направление - «Город собак», настоящий праздник встречи с собакой, на который приходят целыми семьями! Зрителям показывают целое шоу профессиональной, любительской и спортивной дрессуры: спасение собакой людей на воде или под завалом, служба собаки-проводника незрячего человека, фристайл- танец с собакой, цирковая дрессировка и многое другое. Кроме того, волонтеры и кинологи знакомят гостей с разными видами пород собак, рассказывают об особенностях каждой из них и, конечно, знакомят с удивительными способностями и талантами наших лучших друзей — «дворняг».

— В будущем мы планируем проводить наши тренинги, «Уроки верности» и «Город собак» для жителей Ярославля и Рыбинска, потому что наш проект, поддержанный президентским грантом, вызывает огромный интерес у людей и много добрых откликов, - добавила Светлана Лозко.

ВАЖНО

Узнать о предстоящих событиях можно в группе Центра реабилитации и адаптации животных «Верность»

На информационном портале о служении собаки человеку «Верность»

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