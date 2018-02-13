Только представьте: ученые узнали, где в нашем мозге живет любовь

СЕГОДНЯ 12:00 2018-02-13T18:15:38+03:00

Теперь можно измерить степень серьезности отношений - при помощи МРТ. А еще названы четыре гормона, которые отвечают за умение любить

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Специалисты из Университетского Колледжа Лондона пришли к этому выводу, обследовав на магнитно-резонансном томографе мозг людей в момент, когда они рассматривали фото своих возлюбленных. Ученые обнаружили, что мозг искренне влюбленных функционирует одинаково, причем независимо от пола.

Неврологи Семир Зеки и Джон Ромайя занимаются изучением отделов мозга, отвечающих за возникновении романтического чувства. Авторы работы рассказывают, что на новое исследование их вдохновили описания любви в мировой литературе. В книгах разных времен и народов чувство изображается схожим образом, независимо от пола персонажа. Практически всегда момент возникновения любви описывается как «удар молнии», «вспышка», «будто стрелой пронзило». То есть похоже, что ощущение влюбленности сопровождается неким неврологическим процессом в мозгу человека.

И вот с помощью современного оборудования наконец-то удалось выяснить, какие именно участки мозга активизируются у влюбленных.

Для своего исследования доктора Зеки и Ромайя пригласили 24 добровольцев в возрасте от 19 до 47 лет: 12 мужчин и 12 женщин. Добровольцы разглядывали фото своих возлюбленных, а также просто друзей или бывших сексуальных партнеров. А в это время работу их мозга регистрировали с помощью функционального магнитно-резонансного томографа (МРТ). Все участники исследования уверяли, что страстно влюблены в своих сегодняшних партнеров. Длительность отношений составляла от 4 месяцев до 23 лет.

Результаты обследования на томографе показали, что у всех добровольцев мозг реагировал именно на фотографии любимых похожим образом. При этом больше всего активизировались участки среднего мозга, вырабатывающие дофамин (гормон удовольствия). Он тесно связан с другим гормоном - окситоцином (гормоном нежности).

При этом некоторые участки мозга, напротив, становились гораздо менее активны при виде лица любимого человека. Среди этих участков были височная, теменная и лобная кора, ответственные за критическое мышление. Возможно, именно поэтому влюбленному человеку трудно объективно оценить объект своих воздыханий.

Ведь интересная штука получается! Зачем теперь клятвы и признания, от которых мало толку. Достаточно сводить свою половинку в кабинет доктора, сделать распечатку с МРТ и вот оно - доказательство любви (или, наоборот, ее полного отсутствия). Только сделает ли это нас счастливее?

А, может, ну ее, научную прагматику, ведь так приятно верить на слово. Хоть обмануть нас и не сложно.

КСТАТИ

Найди свой гормональный любовный тип

Американский антрополог Хелен Фишер 30 лет активно занимается любовью. Она ее изучает! И вот ей удалось доказать, что самое прекрасное чувство на земле - это не что иное как совокупность реакций четырех гормонов. А именно:

- дофамина, отвечающего за наши психические и эмоциональные реакции и лидерские качества,

- серотонина - гормона счастья, который помогает нам сохранять позитивный настрой и не скатываться в депрессию,

- тестостерона - мужского полового гормона (он вырабатывается надпочечниками и у женщин, но в меньших количествах),

- эстрогена - женского полового гормона, который рождает чувство нежности.

Доктор Фишер выделила четыре типа построения отношений в зависимости от преобладания в организме тех или иных гормонов.

Согласно работе Хелен Фишер, когда у человека доминирует дофамин, то он по своей натуре является «исследователем». Он всегда будет стремиться к новым впечатлениям. Больше всего такие люди обожают «конфетно-букетный» период. Они изобретательны в ухаживаниях. Но, увы, быстро остывают и стремятся к новым открытиям. Удержать их можно, только постоянно удивляя.

У «строителей» высокий уровень серотонина. Они верные, надежные, готовые ободрить в трудную минуту. У них все по местам (и в голове, и в душе), и дом - полная чаща. Но, возможно, они капельку скучны, особенно для «исследователей».

«Руководителями» в любви становятся те, у кого высокий уровень тестостерона. Они решительные, требовательные к другим, прямые в суждениях и хорошие стратеги. Но, пожалуй, слишком эгоистичны и резки. В зависимости от уровня личности из них получаются либо крепкие «главы семьи», либо тираны и домостроевцы.

«Переговорщики» - это те, у кого преобладает женский гормон эстроген. Они творческие и чуткие в отношениях, немного беззащитные. Из тех, кому обязательно надо «а поговорить». Лучше всего уживаются либо с брутальными «руководителями». Либо с такими же «переговорщиками», постоянно находя вдохновение в выяснении отношений, ссорах и примирении.