2018-02-13T17:39:51+03:00
Наука

Ученые предсказали начало второго Всемирного потопа

К 2100 году уровень Мирового океана поднимется на 65 сантиметров
Ярослав КОРОБАТОВkpnauka
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По всей планете в зону затопления попадают десятки прибрежных мегаполисов, где проживают миллионы людейПо всей планете в зону затопления попадают десятки прибрежных мегаполисов, где проживают миллионы людейФото: REUTERS
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Жителям многих прибрежных районов Земли впору готовиться к эвакуации. Группа американских ученых под руководством Роберта Нерема (R.S.Nerem) из Университета Колорадо установила, что уровень Мирового океана повышается быстрее, чем считалось ранее (исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences). Связано это с глобальным потеплением, которое приводит к таянию ледяных щитов в Антарктиде и Гренландии. Однако точно оценить скорость этого процесса ученые до недавнего времени не могли.

Роберт Нерем и его коллеги решили проанализировать спутниковые данные, которые собирались с 1993 года. Выяснилось, что за последние 25 лет уровень воды в океане повысился на 7 сантиметров. Однако темпы подъема морских вод ускоряются на 0.084 миллиметра в год.

Если сегодня уровень воды ежегодно повышается на 2,9 мм, то к концу века скорость подъема воды достигнет 10 мм в год. Это значит, что к 2100 году уровень моря повысится на 65 сантиметров! Всемирный потоп грозит в первую очередь островным государствам. Одними из первых уйдут под воду Мальдивские острова, которые представляют собой группу из тысячи с лишним атолловых островов в Индийском океане. Большая часть этого туристического рая возвышается над поверхностью воды всего на 1 метр. Власти этого небольшого государства осознают нависшую над страной угрозу и несколько лет назад создали специальный фонд, куда отчисляется часть прибыли от туристического бизнеса. На эти деньги правительство собирается покупать новые земли, куда планирует переселять мальдивцев, когда острова начнут уходить под воду. Переговоры о покупке новой родины ведутся с властями соседних Индии и Шри-Ланки.

В Европе главный удар стихии придется на Нидерланды. Голландцы не намерены отдавать морю ни пяди земли и с энтузиазмом реализуют проект «Дельта», это система защитных сооружений, которая считается одним из крупнейших инженерных проектов в мире. Стоит добавить, что по всей планете в зону затопления попадают десятки прибрежных мегаполисов, где проживают миллионы людей.

Города-миллионеры, которым грозит затопление:

1. Шанхай (КНР) - 24,1 млн человек

2. Нью-Йорк (США) - 23,9

3. Лос-Анджелес (США) -17,7

4. Буэнос-Айрес (Аргентина) - 14,6

5. Гуанчжоу (КНР) - 14

6. Мумбай (Индия) - 12,5

7. Шэньчжэнь (КНР) - 12

8. Бангкок (Таиланд) - 5,7

9. Калькутта (Индия) - 5

10. Гуаякиль (Эквадор) - 2,6

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