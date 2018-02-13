Муж Ваенги опубликовал фото певицы под капельницей

СЕГОДНЯ 17:43 2018-02-13T18:05:18+03:00

Медпроцедура связана с желанием музыкантов восстановить силы и прийти в себя после напряженной работы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Исполнительница песен собственного сочинения вместе со своим супругом Романом Садырбаевым проходит процедуру внутривенного капельного вливания. Этот черно-белый снимок в больничной обстановке опубликовал муж Елены Ваенги. Фото певицы под капельницей разволновало поклонников творчества артистки. Фанаты желают ей с супругом скорейшего выздоровления.

Фото певицы под капельницей разволновало поклонников творчества артисткиФото: Instagram.com

Однако судя по подписи к снимку, медпроцедура связана с желанием музыкантов восстановить силы и прийти в себя после напряженной работы.

- Не изменяя традициям, собрались на отдых. В одном флаконе и море, и солнце, и воздух . Ща отдохнём и опять на работу, - подписал снимок супруг Ваенги.

Сама же певица немного раньше порадовала своих почитателей в соцсети фотографией с 5-летним сыном Иваном, который растет музыкальным ребенком, что неудивительно, когда родители - профессиональные музыканты.

Напомним, Елена Ваенга родила сына в августе 2010 года. Кто являлся отцом ребенка, долгое время известно не было. В сентябре 2016 года, когда Ване было 4 года, родители сыграли свадьбу. Избранник 41-летней артистки — 35-летний перкуссионист ее коллектива Роман Садырбаев.