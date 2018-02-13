2018-02-13T18:05:18+03:00
Звезды

Муж Ваенги опубликовал фото певицы под капельницей

Поклонники артистки желают ей скорейшего выздоровления
Петр СИМОНОВ
Поделиться:
Медпроцедура связана с желанием музыкантов восстановить силы и прийти в себя после напряженной работыМедпроцедура связана с желанием музыкантов восстановить силы и прийти в себя после напряженной работыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Исполнительница песен собственного сочинения вместе со своим супругом Романом Садырбаевым проходит процедуру внутривенного капельного вливания. Этот черно-белый снимок в больничной обстановке опубликовал муж Елены Ваенги. Фото певицы под капельницей разволновало поклонников творчества артистки. Фанаты желают ей с супругом скорейшего выздоровления.

Фото певицы под капельницей разволновало поклонников творчества артистки Фото: Instagram.com

Фото певицы под капельницей разволновало поклонников творчества артисткиФото: Instagram.com

Однако судя по подписи к снимку, медпроцедура связана с желанием музыкантов восстановить силы и прийти в себя после напряженной работы.

- Не изменяя традициям, собрались на отдых. В одном флаконе и море, и солнце, и воздух . Ща отдохнём и опять на работу, - подписал снимок супруг Ваенги.

Сама же певица немного раньше порадовала своих почитателей в соцсети фотографией с 5-летним сыном Иваном, который растет музыкальным ребенком, что неудивительно, когда родители - профессиональные музыканты.

Напомним, Елена Ваенга родила сына в августе 2010 года. Кто являлся отцом ребенка, долгое время известно не было. В сентябре 2016 года, когда Ване было 4 года, родители сыграли свадьбу. Избранник 41-летней артистки — 35-летний перкуссионист ее коллектива Роман Садырбаев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Форвард Ковальчук прокомментировал поражение российских хоккеисток в Пхенчхане
Виновато ли обледенение датчиков: СК проверит предложенную МАК версию крушения Ан-148
Россиянам напомнили про февральские праздники
Хоккеист Алексей Яшин выступит на Олимпиаде как комментатор
Евросоюз проследит за ситуацией с выдворением Михаила Саакашвили с Украины
Титов сообщил о двух новых бизнесменах, пожелавших вернуться в Россию
СМИ: Полиция проверяет здание британского парламента после сообщения о подозрительном предмете
Суд запустил в «ВИМ-Авиа» процедуру банкротства
В центре Киева произошла стрельба
Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия
Похищенных из Крыма военных приговорили в Киеве к заключению
Центробанк подготовил законопроект об ограничении процентов по займам «до зарплаты»
В МАК назвали одну из возможных причин крушения Ан-148 в Подмосковье
Мединский призвал ФАС обратить внимание на долю "Пятидесяти оттенков свободы" в прокате
МЧС расширило зону поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье
ЦИК: штаб Путина отказался от бесплатного эфирного времени для дебатов
МЭА: К концу года США обгонят РФ и Саудовскую Аравию по объему нефтедобычи
Песков заявил, что в отличие от Обамы у Путина нет парадного портрета
В Белграде футболисты почтят минутой молчания память жертв крушения Ан-148
Россиянин Александр Большунов - в финале спринта Олимпиады 2018 в Пхенчхане