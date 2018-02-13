Тайну «Кричащей мумии» раскрыли генетики

13 Февр. 18:50 2018-02-13T18:48:48+03:00

Благодаря проведенным исследованиям, спустя более, чем 3 тысячи лет удалось опознать и одного из убийц фараона Рамсеса III

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«Кричащая мумия» (Screaming Mummy) впервые выставлена на обозрение публики - в Каирском египетском музее (The Egyptian Museum in Cairo). Есть повод: ученые раскрыли ее тайну, поняв наконец-то кто так кричит и почему.

«Кричащаую мумии» обнаружили французские археологи в 1886 году в окрестностях Луксора в мемориальном комплексе Дейр-эль-Бахри. Он известен на весь мир благодаря красивейшему храму царицы Хатшепсут. Французы удивились кошмарному виду мумии, но кому она принадлежала так и не разобрались. Назвали находку «Неизвестный человек Е» (Unknown Man E). И предположили, что он был отравлен. От чего и застыл с раскрытым ртом - сильно мучался, умирая.

Место, где была обнаружена кошмарная мумия.

Храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри - недалеко от него и нашли "Кричащую мумию".

Более 100 лет «неизвестный» не давал покоя ученым. И лишь недавно стал «известным». Опознать тело помогли генетики, которые участвуют в масштабном проекте по анализу ДНК египетских мумий (Egyptian Mummies Project) — им руководит "самый главный египтолог" Захи Хавасс (Zahi Hawass)— бывший генеральный секретарь Верховного Совета Древностей Египта.

Анализ ДНК показал, что «Кричащая мумия» приходится сыном фараону Рамсесу III. А раз так, то зовут «Неизвестного человека Е» Пентауром (Pentawere). И кричит он от того, что участвовал в заговоре против своего папаши, в результате которого тот погиб. Не исключено, что принц лично зарезал правящего фараона вместе с сообщниками.

Мумия "кричит" уже более 3 тысяч лет.

Так называемый «Заговор в гареме» против Рамсеса III организовала одна из обитательниц гарема - не самая любимая жена Тия. Она хотела посадить на трон своего сына Пентаура вместо другого сына фараона - законного наследника по имени Рамсес IV. Для этого предстояло убить обоих Рамсесов. Но план сработал лишь наполовину.

Считалось, что Рамсесу III перерезали горло. Однако сканирование его мумии, которое провели Захи Хавасс и радиолог Сахар Салим (Sahar Saleem) из Университета Каира (Cairo University) продемонстрировало: фараона кололи, рубили, резали с разных сторон. Ученые насчитали несколько десятков ран. И сделали вывод: на правителя навалились чуть ли не все бунтовщики. И сынок в их числе.

Сам Рамсес III, убитый заговорщиками.

Рамсеса IV убить не удалось. Верные законной власти люди схватили заговорщиков и отдали под суд. Процесс над цареубийцами стал одним и самых известных в древнем Египте, сохранились даже папирусы с протоколами судебных заседаний. Ныне они хранятся в Турине, называются «Туринский юридический папирус».

Туринский папирус с протоколами судебных заседаний по делу о покушении на Рамсеса III.

Судьба Тии неизвестна. Петаура не травили, а повесили. Захи Хавасс с коллегами уверяют, что нашли след от веревки на шее «Кричащей мумии».

Еще в позапрошлом веке археологов, обнаруживших кошмарную мумию, озадачил способ ее мумификации. Тело не забальзамировали, внутренние органы не удалили, хлопковыми тканями не обернули, а связали кожаными ремнями руки и ноги, посыпали солью, напихав ее еще и в рот, который от этого и остался открытым, прикрыли козьей шкурой и положили сушиться на солнце.

Как объяснил Захи Хавасс, столь неуважительно, в смысле подготовки к отправке в мир мертвых, поступили с преступником. Его лишили должного погребального обряда. Но от тела не избавились, просто закопав его, поскольку преступник все-таки был принцем.

Итак, «Кричащая мумия» - это Пентаур, сын фараона Рамсеса III.

Рамсеса III из ХХ династии правил приблизительно с 1185 по 1153 год до нашей эры. После него на трон взошел Рамсес IV. Правил всего 6 лет.

Справа: так "Кричащая мумия" выглядела целиком, когда ее нашли (фото позапрошлого века).

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