Кандидатам дали время на дебаты

13 Февр. 20:10 2018-02-13T22:46:45+03:00

У кандидатов для агитации времени более чем достаточно Фото: Евгения ГУСЕВА

ЦИК распределил часы агитации на федеральных теле- и радиоканалах между претендентами на пост президента

Изменить размер текста: A A

Уже с ближайшего понедельника, 19 февраля, на телевидении и радио стартует предвыборная агитация (в виде агитационных роликов), а с 26 февраля - в телерадиоэфире начнутся дебаты между кандидатами в президенты. Под дебаты выделили самое «сладкое» эфирное время - утренний и вечерний прайм-тайм. Во вторник в ЦИК прошла жеребьевка по распределению между кандидатами в президенты и выдвинувшими их партиями эфирного времени на государственных федеральных теле- и радиоканалах.

На федеральных телеканалах будут дебатировать одновременно 7 кандидатов в президенты России, заявивших о намерении участвовать в совместных агитационных мероприятиях. А в радиодебатах - по 3-4 кандидата в зависимости от результатов жеребьевки. Штаб действующего президента Владимира Путина заявил об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для дебатов на федеральных каналах. Все положенное Путину бесплатное эфирное время на телевидении будет занято агитационными видеоматериалами.

Дебаты будут проходить на 5 федеральных телеканалах: Первый канал, Россия 1, Россия 24, ОТР и ТВЦ. А также на 3 радиостанциях - Маяк, Радио России и Вести ФМ.

Дебаты начнутся с 8:10 часов (здесь и далее - время московское) на Первом канале (продолжительность 45-50 минут).

Затем, начиная с 17:00 до 17:45 они пройдут на ТВЦ.

С 19:00 до 20:00 - на «России 24» (их будет вести Дмитрий Щугарев).

С 21:05 - на Общественном телевидении.

А заканчиваться дебатный день будет эфиром с Владимиром Соловьевым на России-1 с 23:10 до 00:15.

На входящих в холдинг ВГТРК радиостанциях «Вести ФМ», «Радио России», «Маяк» дебаты будут выходить в эфир соответственно в 12:00, 13:00 и 14:00.

Кроме того, бесплатный эфир будет предоставляться кандидатам и выдвинувшим их партиям на 338 региональных телеканалах и 280 региональных радиостанциях. При этом Путин, как самовыдвиженец, получит в 4 раза меньше времени на агитацию, чем его коллеги, представляющие политические партии. Возможность проведения дебатов (в том числе при участии доверенных лиц) на региональном телевидении по-прежнему остается в распоряжении избирательного штаба Путина.

- У кандидатов для агитации времени более чем достаточно, у них есть возможность в полной мере использовать полученный эфир, - заметила глава ЦИК Элла Памфилова, уточнив, что в дебатах кандидаты должны участвовать лично (если только кандидат не заболел или не может оставить исполнение должностных обязанностей - тогда за него может выступать доверенное лицо).

Она уточнила, что самое большое количество дебатов пройдет в последнюю неделю перед выборами. Дебаты продлятся 15 марта, поскольку из-за разницы во времени между регионами России часть эфира за этот день на Дальнем Востоке выпадает на пятницу 16 марта, последний день разрешенной агитации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доходы кандидатов в президенты: У Собчак - "Бентли" и счет на 417 миллионов. А у Жириновского и Путина — по "Ниве"

Ну вот «великолепная восьмерка» претендентов, готовых встать у руля России-матушки, выложила на стол все пароли и явки. Центризбирком обнародовал сведения об их доходах и имуществе за предыдущие 6 лет (поскольку президентский срок у нас именно такой). Сюрпризов обнаружилось предостаточно (подробности)