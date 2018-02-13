К 2050 году человечеству придется хлебать генетически модифицированный кофе

13 Февр. 21:15 2018-02-13T21:37:04+03:00

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Закупать мешками гречку в супермаркетах уже не актуально. Для запасливых людей настала пора делать стратегические запасы кофе. Ежедневно во всем мире выпивается 2,2 миллиарда чашек этого напитка. Но плохие новости для любителей кофе приходят из исследовательских лабораторий. Тот кофе, который мы так ценим, может исчезнуть к концу нынешнего века. Нашим внукам, вероятно, придется хлебать безвкусный суррогат и удивляться, почему в свое время полмира сходило с ума по этой бурде.

Причиной кофейной катастрофы станет глобальное изменение климата. Дело в том, что от 80 до 90 процентов кофе в мире выращивается в так называемом «кофейном поясе», куда входят Гватемала, Бразилия, Вьетнам, Колумбия, Эфиопия, Индонезия и т.д. Согласно оценкам Института климата (Австралия) в результате глобального потепления к 2050 году площадь земель, пригодных для выращивания арабики - наиболее распространенного сорта кофе, сократится на 50%.

Арабика очень капризная культура, кофейные деревья могут давать урожай только в тропиках на горных плантациях, на высоте не ниже 1200-1500 метров. При этом климат должен быть влажным, в год деревьям нужно не меньше 1300 мм осадков. О том, что происходит с кофейными плантациями сегодня, можно проследить на примере Эфиопии - крупнейшего производителя арабики в Африке. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature. Данные климатических наблюдений свидетельствуют, что в период с 1960 по 2006 год среднегодовая температура на территории страны увеличилась на 1,3 °С. При этом количество осадков уменьшилось на 15-20%. Предполагается, что к 2060 году средняя годовая температура в Эфиопии возрастет еще на 1,1-3,1 °С. Это заставляет фермеров переносить плантации еще выше в горы, где погода более прохладная. Но земельных угодий на такой высоте значительно меньше, кроме того, любое изменение условий выращивания может роковым образом сказаться на урожаях арабики. Проблема в том, что века культурного разведения привели к тому, что генетическое разнообразие этого сорта крайне невелико - в пределах всего 1,2 процента (для сравнения этот показатель у риса и сои составляет около 20%). В результате арабика мало приспособлена для адаптации к новым условиям. А самая большая беда узкой генетической базы это уязвимость к болезням. Поэтому ученые опасаются, что арабика может повторить судьбу Гро Мишель - знаменитого сорта банана, который стал жертвой «панамской болезни» и сегодня практически не культивируется. Первые звоночки уже прозвучали: в 2008 год эпидемия кофейной ржавчины уничтожила крупные плантации в Центральной Америке.

- Крупные компании, такие как Starbucks и Lavazza, владеющие сетью кофеен по всему миру уже публично признали серьезность климатических рисков, - говорит Джон Коннор, директор австралийского Института климата. - Потребители, вероятно, столкнутся с нехваткой кофе, ухудшением аромата и вкусовых свойств, а так же ростом цен.

Для спасения кофейной индустрии в 2012 году производителями была создана исследовательская организация World Coffee Research (WCR). Ее сотрудники ищут диких родственников арабики на ее родине в Эфиопии, рассчитывая в результате скрещивания получить сорт, устойчивый к болезням. Однако работа идет медленно и научная программа WCR подвергается критике со стороны специалистов по генной инженерии.

- В основном они пытаются скрестить беговую лошадь и осла, - уверяет в интервью журналу Chemical & Engineering News Брэнд Вульф, руководитель проекта генетики урожая Центра Джона Иннеса в Великобритании. - Но им потребуется много-много лет, чтобы полученный в результате селекции благородный рысак перестал быть похож на осла. А ведь существуют инструменты современной генной инженерии, с помощью которых вы можете взять нужный ген дикого родственника и отредактировать генетический код элитного сорта кофе принципиально ничего не меняя во вкусе и аромате.

Однако, научный директор WCR Кристоф Монтаньон настроен категорично: «Генетически модифицированный кофе не совместим с традициями кофейного мира!» Скорее всего, кофейные магнаты полагают, что продажи «кофейного ГМО» вызовут неприятие у потребителя и, соответственно - убытки.

Крупные производители надеются, что им удастся решить проблему с помощью передовых сельскохозяйственных методов, использования новых пестицидов, химикатов и противогрибковых препаратов. Но генетики считают, что на самом деле у потребителей два выхода: или переходить на горькую робусту - этот сорт кофе более устойчив к заразе и изменениям климата, хотя не так изыскан. На его долю приходится 29% мирового производства кофе (арабика составляет 69% - авт). Либо все же смирить гордыню и попробовать на вкус генномодифицированый кофе.