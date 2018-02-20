Ну, наверное…

СЕГОДНЯ 01:03 2018-02-19T01:14:27+03:00

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«НАВЕРНОЕ, Я ЕЩЕ МАЛЕНЬКИЙ»

«РИПОЛ классик», 2018

Ася Петрова – изящное облачко даже тогда, когда небо кажется низким и серым. Ее образы всегда точны, воздушны и притягательны. В них, и правда, живет детство: «потыкал пальцем в синее-синее небо» или «все вечно говорят, что нужно быть собой». Композиции ее рассказов всегда прекрасны, но в этом сборнике Ася Петрова ступила на крайне рискованный путь не притч, которые ей удавались блестяще, а на путь создания рассказов, вроде бы реалистичных, но остающихся притчами по своей сути. Получилось интересно и странно. Второй слой – лучше и точнее первого. Скрытая притча в каждом рассказе по-прежнему точна и изящна. Первый же, очевидный контекст рассказов звучит очень неестественно. Авторов, которые в состоянии писать органичные диалоги между подростками – крайне мало, ведь в отличии от кино, где сценарист отвечает за идею, персонажей, композицию и интригу, а для общения между героев могут пригласит особого парня - «диалогиста», писатели пишут диалоги сами. Да, молодежь очень разная, у нее разная лексика и даже в пространстве лексики одного из «племени» подростков нельзя говорить о стилистическом единстве. Но – «не верю»! Плывешь, себе плывешь в «асяпетровских» облаках образов и размышлений героя и вдруг раз и диалог, в котором множество слов, которых у подростков к глубокому сожалению нет. И еще: мы говорим не так как думаем, а пишем совсем иначе. «Напрягся» - это глагол из нашего рассказа о себе кому-то другому. Размышляя, мы это о себе не констатируем.

Сборник будет успешен у академических взрослых и у их «лицемерных» подростков

В рассказах сборника есть идея, осязаемые или даже АСЯзаемые воспоминания из детства, боль расставания с ним, груз специфических проблем юности и потеря общего языка общения с родителями. А вот в героев поверить можно лишь тогда, когда они размышляют, и чем более общая и философская тема их беспокоит, тем естественнее они звучат. В темы более бытовые «пролезает» взрослая лексика, воспитание хорошей семьи, алгоритмы не свойственные учащимся даже частных гимназий. Однако, безусловный литературный талант автора защищает тезис-притчу от «киноляпов». Грусть о детстве белоснежным облачком пересекает синее-синее небо. Сборник будет успешен у академических взрослых и у их «лицемерных» подростков. Это термин в книге употребляется не единожды. Но большинство современных детей редко его использует в своей речи, зато само лицемерие у молодежи в ходу.