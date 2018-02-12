Как в Орске пережили первый день после трагедии

12 Февр. 2018 2018-02-13T00:46:49+03:00

Авиакатастрофа с участием самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» стала тяжелым испытанием для многих жителей региона. В небольшом провинциальном городке на востоке Оренбуржья падение лайнера расценивают как личное горе

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Я приехал в Орск рано утром 12 февраля. С самого утра в фойе местного аэропорта чувствовался едва уловимый запах корвалола и валерианы. Вчера медики приводили в чувство безутешных родственников пассажиров рейса Москва-Орск.

- Вчера дежурило две бригады «скорой помощи», люди обращались к коллегам десятками, - сообщил «Комсомолке» один из фельдшеров, подъехавший утром на смену в воздушную гавань. – Люди жаловались на головные и сердечные боли, высокое кровяное давление. С ними работали психологи и наши… Потом, уже ближе к сумеркам, приехал губернатор области Юрий Берг и министры. Он пытался успокоить людей, но как можно успокоить тех кто потерял самое дорогое — родных...

В авиакатастрофе погиб 71 человек. Из них шестеро – члены экипажа лайнера и 65 пассажиров. Наибольшее сочувствие вызывает гибель детей. Один из них – ученик 11 б класса СОШ №8 Орска Илья Полетаев.

Авиакатастрофа с участием самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» стала тяжелым испытанием для многих жителей региона. Фото: Максим БОТАЛОВ

- Он и был таким жизнерадостным, добрым, открытым, - рассказала директора СОШ №8 Орска Ирина Пахомова. – Умел быть другом и подставить плечо, если нужно. Учился он на «хорошо» и «отлично». Из предметов обожал историю и собирался поступать в один из столичных вузов. Родители мальчика развелись. Папа трудится на промышленном предприятии, а мама – медсестра-анестезиолог. Они поддерживали в сыне стремление стать юристом. Илья ведь мечтал защищать интересы слабых. Планировал поступать в один из московских вузов.

Один из погибших - ученик 11 б класса СОШ №8 Орска Илья ПолетаевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мама Ильи живет в Москве полтора года. И за несколько дней до трагедии он должен был участвовать в олимпиаде. Собственно, ради этого мальчика и отпросили с уроков. В заявлении так и написано – до 14 февраля. Когда огласили список погибших пассажиров Ан-148, была надежда на ошибку. Что это кто-то другой, но не он. Но потом выяснилось, что мама лично купила билеты пораньше...

- Она не хотела, чтобы Илья отстал от учебной программы, - комментируют в СОШ №8. – И это стало роковым совпадением. Ильи с нами нет, это огромное горе. Школа скорбит вместе с родственниками. Девушка парня, Кристина очень тяжело переживает гибель Ильи. Одноклассники ходили к ней домой, успокаивали.

Фото Ильи в траурной рамке выставлено не только в школе и дома. Вместе с другими его установили еще в двух местах. Это сквер Славы Орска и памятник В.И.Ленину на улице Комсомольская.

В глазах прохожих — слезы и невосполнимая боль утраты. Фото: Максим БОТАЛОВ

- Такой молодой парень, - вытирают слезы прохожие. – Ему бы еще жить да радоваться белому свету! Как это нелепо и невозможно!!

Мягкие игрушки, свечи, иконы. И цветы, которые приносят охапками. Город скорбит вместе со всей Россией. Но боль утраты здесь, в Орске, ощущается настолько остро что не передать словами. Город, потерявший 28 жителей, кажется, стал другим, не таким, как раньше. В глазах прохожих — слезы и невосполнимая боль утраты.

- Знаете, сегодня в сквер славы приходила женщина и около часа плакала, - рассказал Сергей Лаптев, который руководит военно-патриотическим школьным клубом «Наследие», воспитанники которого с раннего утра несли вахту у импровизированного мемориала. – Я спросил у нее, что случилось. Она рассказала, что сама она едва не погибла — могла оказаться пассажиркой рейса. В последний момент ей почему-то стало не по себе. Что-то заставило поменять билет с рейса «Москва – Орск» на «Москва- Оренбург». После чего она благополучно добралась до дома на маршрутке...

Мистика, скажете вы? Кто знает…

Эксперты-криминалисты после полудня прибыли в Орск из Москвы. И кстати, этим же рейсом в город прибыл полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич. Днем состоялось совещание с его участием. О текущей ситуации гостю сообщили представители областного правительства. Обсуждалась возможность социальных выплат семьям погибших в авиакатастрофе. Губернатор Юрий Берг заявил, что матпомощь будет адресной. И только из бюджета на это выделят несколько миллионов рублей.

В авиакатастрофе погиб 71 человек. Из них шестеро – члены экипажа лайнера и 65 пассажиров. Фото: Максим БОТАЛОВ

– Главное сейчас – это поддержать семьи погибших. Мы уже знаем обо всех проблемах пострадавших семей: есть ли кредиты, ипотека и так далее, и будем над этим работать. Всесторонняя помощь людям уже оказывается. Вчера мной принято решение об оказании материальной помощи семьям по миллиону рублей. Правительство Оренбургской области, работники органов исполнительной власти, муниципальные образования перечислят однодневный заработок на специальный счет, открытый для помощи пострадавшим. Я благодарен всем оренбуржцам, всем россиянам, которые с такой болью и состраданием отнеслись к этой большой беде, – сказал Юрий Берг.

Отменять авиарейс Орск-Москва-Орск не будут из-за большой востребованности. Тем более что местный аэропорт по праву считают международным. Единственное – решено отказаться от услуг «Саратовских авиалиний» в пользу «Ижавиа». Первый рейс в Оренбургскую область будет выполнен уже в понедельник . Предварительная договоренность достигнута.

В течение нескольких часов в Орске проводился забор анализов на тест ДНК: криминалистам требуется биоматериал для идентификации тел погибших. По состоянию на 20.00. 12 февраля, процедуру прошли не менее 20 человек. Как пояснили в больнице №4 Орска, образцы изучат в Москве. Тела для захоронения привезут в Оренбржье не раньше, чем через неделю. Что объясняется методикой идентификации, которую применяют криминалисты.

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