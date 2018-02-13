Нулевой травматизм: и ударно поработать, и здоровье сохранить

СЕГОДНЯ 11:15 2018-02-13T11:28:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Профилактика всему голова

По данным Международной организации труда, более 2,3 млн. человек в год лишаются жизни из-за несчастных случаев на производстве. Около 313 миллионов работников ежегодно становятся инвалидами в результате производственных травм и еще 160 млн. теряют здоровье из-за профзаболеваний.

В нашей стране за граждан, которые работают по трудовым договорам, работодатели платят взносы в Фонд социального страхования (ФСС РФ). Эти средства предназначаются как для помощи пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, так и могут быть направлены на профилактику производственного травматизма и профзаболеваний - чтобы люди не теряли здоровье на работе, а руководители предприятий и организаций не лишались ценных трудовых ресурсов. Именно второе направление сегодня признано наиболее перспективным во всем мире: лучше предотвращать аварии, травмы и болезни, чем бороться с их последствиями.

В рамках такого подхода Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО) разработала Концепцию «Нулевого травматизма», или «Vision Zero». В сентябре прошлого года на XXI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене труда в Сингапуре была запущена глобальная международная кампания по продвижению и реализации этой концепции. А в январе нынешнего года к ней присоединился ФСС РФ - МАСО вручила Фонду сертификат официального партнера программы по продвижению Концепции «нулевого травматизма».

Кузбас: «ЦУП» для охраны труда

Как поясняют в ФСС РФ, для продвижения и реализации Концепции «Нулевого травматизма» Фонд планирует работать со страхователями (то есть работодателями. - Ред.), привлекать к участию в глобальной кампании и разработке передовых программ охраны труда крупные предприятия и организации. В том числе будут учитываться ценные наработки, которые уже успешно применяются работодателями в разных регионах России. «Комсомолка» узнала о самых креативных и продуктивных методах профилактики производственного травматизма, уже работающих в нашей стране, с помощью специалистов региональных отделений ФСС, которые постоянно взаимодействуют с работодателями.

no_title

В Кузбассе создана мощная система, которую можно сравнить с ЦУПом, космическим центром управления полетами. В регионе работает «АБИЕ» - единый online-центр управления процессами охраны труда, это специальная программа на платформе «AБИЕ», что в переводе со старорусского означает «тотчас». Она действует на флагмане химической промышлености АО «СДС Азот» и на многих угольных предприятиях, обслуживает порядка 50 000 рабочих мест. Применяются современные информационные технологии, в основе которых - единая комплексная электронная база данных охраны труда предприятий Кузбасса. Уникальная компьютерная программа позволяет в режиме реального времени управлять базами данных по вопросам, наиболее важным для профилактики производственного травматизма и профзаболеваний. А именно: базами данных по специальной оценке условий труда, обязательным медосмотрам, учету и планированию обеспечения средствами индивидуальной защиты, по обучению охране труда.

В рамках единого онлайн-центра управления и контроля процессов охраны труда действует, в частности, модуль «Предсменное тестирование», который обеспечивает проверку знаний работников в области правил безопасности и специальных профессиональных знаний в ежесуточном режиме. А также модуль «Предсменные медосмотры» - полностью автоматизированная система, которая способна проводить массовые медосмотры сотрудников в считаные минуты.

Красноярск: краны-манипуляторы и конкурс знатоков безопасности

На предприятии металлургической отрасли по производству алюминия АО «РУСАЛ Красноярск» в 2017 г. не было ни одного несчастного случая. На заводе действует Положение о коллективной ответственности, суть которого в том, что работник, ставший свидетелем нарушения охраны труда другим работником бригады (смены), обязан сделать замечание нарушителю. А если замечание было проигнорировано, то нужно сразу же сообщить об этом своему непосредственному руководителю. Также завод закупил краны-манипуляторы для обучения представителей рабочих профессий, чтобы исключить производственный травматизм во время обучения по профессии «крановщик».

На предприятии госкорпорации «Роскосмос» ракетно-космической отрасли АО «Красноярский машиностроительный завод» действует Федеральная целевая программа «Реконструкция ракетно-космического производства». В ее рамках проводится капремонт зданий и сооружений, благодаря чему улучшаются условия на рабочих местах (снижение шума, улучшение освещенности и т. д.). А в 2017 году был организован смотр-конкурс по охране труда, стимулирующий работников трудиться с соблюдением правил и без травм. Победители были награждены.

Саратовская область: работникам - расширенный соцпакет

На одном из крупнейших предприятий области, где производятся керамические материалы, трудится почти 2 тысячи человек. За последние три года компания инвестировала в улучшение условий труда более 18 млн. рублей. На эти деньги приобретается новейшее оборудование для помещений и рабочих мест, а также на предприятии создана широкая система льгот и компенсаций для работников: обеспечение обезвреживающими и регенерирующими средствами, специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты. Регулярно проводятся профилактические медицинские осмотры, предлагается добровольная вакцинопрофилактика гриппа, организовано горячее питание в стационарной столовой для всех смен с ежемесячной дотацией расходов на питание. Ежегодно выделяются средства на летний отдых.

Это пригодится

Бонус для работодателей: «профилактический» вычет

Работодатели вправе ежегодно направлять до 20% сумм взносов в ФСС на профилактические меры для предупреждения производственного травматизма и оздоровление работников. В частности, на эти средства могут быть потрачены на санкурлечение работников, трудящихся во вредных условиях; закупку средств индивидуальной защиты, профилактические медосмотры и другие меры (подробнее об этом читайте в разделе «Наши права и льготы» на сайте kp.ru).