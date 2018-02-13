Права многодетных семей на Алтае защищает «Правовая неотложка»

СЕГОДНЯ 11:59 2018-02-13T12:01:54+03:00

На семинары приходит много людей, чтобы повысить свою юридическую грамотность Фото предоставлено Алтайским региональным отделением Российской общественной организации «Сообщество многодетных и приемных семей России» «Много деток - хорошо!»

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Типичный случай: барнаулец из-за квартиры выгоняет на улицу жену и четырех детей. Любовь прошла… В сеть бесплатной юридической помощи многодетным семьям «Правовая неотложка» обратилась жительница Барнаула Нина Притупова (имя изменено по ее просьбе – прим.авт.). Муж нашел другую и теперь пытается выгнать бывшую с четырьмя детьми из квартиры.

Жилье они покупали в браке, но дети не были включены в число собственников. И, если разделить квартиру между мужем и женой поровну, многодетная мать не сможет купить новое жилье и окажется на улице. К счастью, за женщину вступились бесплатные юристы и теперь полностью представляют ее интересы в суде.

- Наш юрист ведет сейчас четыре подобных дела, - рассказала руководитель краевой организации «Сообщество многодетных и приемных семей Алтая «Много деток - хорошо!» Светлана Литвинова. - Были случаи, когда приходилось защищать семьи, которые вложили все средства в ипотеку, а потом не смогли выплачивать кредит, и банк хотел отобрать у них единственное жилье.

НАРОДНЫЕ ЮРИСТЫ

Сеть бесплатной юрпомощи начала действовать в начале 2018 года на территории Алтая. Еще недавно «Правовая неотложка» помогала лишь жителям Барнаула. Но, благодаря средствам Фонда президентских грантов, ее юристы расширили географию своей деятельности.

- Президентский грант позволил расширить сеть и оказывать бесплатную помощь жителям 10 районов края. С начала этого года мы уже помогли 60 семьям, - рассказала Светлана Литвинова.

Проект рассчитан на 12 месяцев. За это время планируется проведение выездных семинаров. К слову сказать, первый семинар в рамках проекта прошел в Павловске 1 февраля. Как рассказали сотрудники организации, мероприятие пользуется спросом.

- У нас с мужем трое ребятишек, живем в маленькой квартире. Давно хотели взять землю для строительства дома, но никак не могли собрать документы – попросту не знали с чего начать. Сейчас пришла на семинар, мне все объяснили и обещали помочь в составлении заявления, - рассказала жительница Павловска Вера Андреевна.

За короткое время «Правовая неотложка» стала востребованной у жителей районов. Это видно по количеству пришедших на семинары селян. Так что в организации уже собираются привлекать волонтеров из числа студентов-старшекурсников, которые будут помогать с делопроизводством. А в скором времени в Барнауле появится дополнительная приемная, где жители также смогут получать бесплатную юридическую помощь.

Кстати, на таких семинарах планируют не только повышать юридическую грамотность многодетных родителей, но и собирать данные о наиболее распространенных проблемах.

- Например, когда старшему ребенку из многодетной семьи исполняется 18 лет, семья теряет свой статус и все льготы. Но ребенок же не уходит из семьи, он продолжает учиться в школе, нигде не работает, даже когда он поступает в среднее или высшее профессиональное заведение, он остается на иждивении родителей. Дети по потере кормильца получают поддержку до 23 лет, а по многодетным семьям такого нет. Мы хотим, чтобы семьи, где есть взрослые дети, учащиеся на дневном отделении, имели возможность сохранить статус многодетной семьи, - поделилась руководитель проекта.

По итогам проекта будет проведен круглый стол с представителями администрации края, депутатами и главами поселений для подготовки изменений законодательства региона.