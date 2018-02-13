2018-02-13T14:25:00+03:00
Наука

Эффект Макколофф: оптическая иллюзия, которая может "разрушить ваш мозг"

Как несколько картинок могут нарушить цветовосприятие человека на несколько месяцев
Григорий ПУШКАРЁВ
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Ученые до сих пор не могут прийти к общему выводу, за счет чего достигается эффект Макколофф.Ученые до сих пор не могут прийти к общему выводу, за счет чего достигается эффект Макколофф.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В сети набирает популярность оптическая иллюзия, известная как эффект Макколофф. Чтобы понять принцип ее работы, нужно смотреть на цветные вертикальные и горизонтальные линии по три минуты на каждую, а затем не отводить взгляд от черно-белых линий.

Если все делать правильно, через некоторое время мозг человека будет обманут, думая, что черно-белые линии стали цветными. Они могут казаться ему красными, зелеными или розовыми.

Эффект Макколофф. ФОТО psy.msu.ru

Эффект Макколофф. ФОТО psy.msu.ru

Исследование, проведенное по эффекту Макколофф в 1975 году, показало, что некоторые люди все еще видели черно-белый цвет как зеленый и красный спустя три месяца после показа им иллюзии.

Ученые до сих пор не могут прийти к общему выводу, за счет чего достигается подобный эффект. Большинство исследователей считает, изменение цветовосприятия имеет какое-то отношение к нейронам части коры головного мозга человека, отвечающей за обработку сигналов о визуальной информации. Другие полагают, что процесс является своего рода “симптомом отмены”, в данном случае отсутствия цвета.

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