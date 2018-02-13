Жан Дюжарден: Я совсем не похож на «Артиста»!

СЕГОДНЯ 15:10 2018-02-13T15:24:08+03:00

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В этой симпатичной комедии актер, ставший воплощением французской шаловливой галантности и юмора, играет бравого офицера, отправившегося на наполеоновскую войну и бесследно на ней исчезнувшего даже не дойдя до России. Внезапно оказывается, что сей героический ловелас трусливо бежал с полей бонапартовской славы, и вот сейчас вернулся, чтобы соблазнять женщин и вытягивать деньги из простаков, которым он втирает про свои бриллиантовые россыпи в Индии.

Кадр из картины "Сердцеед".

- Мне нравится играть неидеальных персонажей - это позволяет мне как актёру их оправдывать. Для меня интересно сначала изобразить персонажа героем, а потом его развенчать - представить простым мошенником! - смеется актер. - И вообще я люблю играть тупых парней - хотя бы потому, что это очень весело, да и публика таких любит, поскольку воображает себя очень умной по сравнению с ними. Хорошо одетый, гламурно выглядящий и при этом очень глупый персонаж - это так по-французски!

- В своих ролях вы всегда как будто подмигиваете аудитории.

- Да, я всегда стараюсь дать понять зрителю, что они смотрят всего лишь кино. Это как бы моя игра в игре, пьеса в пьесе, я хочу испытывать удовольствие, играя своей роли. Нет, я отношусь к своей работе очень серьезно, но хочу при этом испытывать удовольствие.

- Когда вы открыли в себе комедийные способности?

- Я решил, что лучше смеяться, чем страдать! Всегда хочется убежать от каких-то трудностей, личных комплексов… У меня все началось в средней школе, когда я понял, что если я сам над собой не посмеюсь, то впаду в депрессию. Между прочим, это не так-то просто - в восьмилетним возрасте посмеяться над собой! Способность отступить и посмотреть на себя со стороны позволила мне по-другому посмотреть на вещи. Мне стало легче жить, и в конце концов это стало моей профессией. Так уж сложились планеты!

Жан Дюжарден: "Мне нравится играть неидеальных персонажей".

- Изменилась ли как-то ваша жизнь после огромного успеха фильма «Артист» и полученного за него «Оскара»?

- Нет, существенно никак не изменилась. Трудность заключалась в том, люди заставляли меня платить за этот успех. Ко мне начала приставать всякая грязь. Но почему я должен был за него расплачиваться, я ведь его никак не призывал? Думал, что просто вернусь во Францию, положу свой «Оскар» на полочку и время от времени буду на него любоваться, когда моё эго будет неважно себя чувствовать. Но увы, этого не произошло, и люди стали воспринимать меня в определённом качестве. Хотя всё это довольно случайно со мной произошло, я как считал, так и продолжаю считать, что наша работа - просто снимать друг друга на плёнку. То, что вы видите, - это все выдумка, мы просто рассказываем историю. То, что вы видите, - это совсем не моя жизнь! Я живу совсем другой жизнью, и для меня довольно болезненно, когда люди этому не верят и не понимают. Я люблю деревья, своих детей… Я не откажусь от всего этого ради работы! Думаю, люди хотят, чтобы я остался в образе из фильма «Артист» и продолжал в этом же духе. Но я совершенно этого не хочу…

5 лучших фильмов Жана Дюжардена:

«Агент 117» (2009)

«99 франков» (2007)

«Отпетые мошенники» (2008)

«Агент 117: Миссия в Рио» (2009)

«Артист» (2011)