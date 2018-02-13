В Вологодской области тушить пожары в дальних селах помогают добровольцы

13 Февр. 21:10 2018-02-13T21:13:53+03:00

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Добровольная пожарная команда Вологодской области была создана в 2011 году, когда стало понятно, что на огромных просторах пожары тушить некому. Профессиональных пожарных на каждую избушку-деревушку не хватало. Расстояния здесь внушительные, сельские дороги не всегда проходимы. И профессиональные части не всюду, хоть обеспечь их вертолетами, смогут прибыть на место по сигналу тревоги за 20 минут. Не так давно в Грязовецком районе был случай, когда пожарные прибыли на место спустя полтора часа, пешком, бросив застрявшую технику в разлившемся ручье. Тушить что-либо было поздно.

В Вологодской области в зоне риска проживает более 10 тысяч человек в 609 населенных пунктов. Выход один - добровольные пожарные команды.

Но, оказалось, большинство сельских поселений не имеют на это финансов. Кроме того, готовить из местных жителей огнеборцев должны профессионалы.

Этим и занимается региональное общественное учреждение пожарной охраны "Добровольная пожарная команда Вологодской области".

-Мы определили 59 сельских населенных пунктов, где нужно в первую очередь создать добровольные пожарные команды, - рассказывает директор организации Владимир Кустов. -Как правило, поселения не богаты, но помогают власти - предоставляют помещения, подыскивают кандидатов в дружину, помогают в оплате горючего.

Добровольцы недавно получили и помощь от Фонда президентских грантов - -почти один миллион рублей. Президентский грант пришелся кстати.

- Отбираем кандидатов, закупаем бойцам форму, специальную обувь, технику, как правило это мотопомпа. Бойцу положен пожарные пояс, топор, каска. Затем проводится обучение по специальной программе на базе профессиональных пожарных частей. Они изучают и отрабатывают не только тактику тушения пожара, проведении аварийно-спасательных работ, но и как оказать помощь пострадавшим, - рассказывает Владимир Кустов.

Кроме того учат мужчин работать с населением по профилактике ЧП.

- Причинами смертей на пожарах остаются незнание или несоблюдение требований пожарной безопасности главным образом в жилом секторе. Поэтому наши добровольцы занимаются профилактикой. Подворовые обходы, разговоры с людьми крайне важны. Этому тоже учим бойцов, специально для этого приобретается униформа с нашими логотипами, готовим раздаточный информационный материал, памятки. Кстати, обученные бойцы сами в быту ведут себя по- другому.

И результаты есть. Как сообщили в МЧС России по Вологодской области, сейчас команды действуют в более чем двух десятках сельских поселений, среднее расстояние до которых от пожарных частей около 50 километров. В прошлом году добровольцы участвовали в ликвидации 59 пожаров. Причем в каждом восьмом они сумели справиться с возгоранием до приезда пожарных. Сейчас в Добровольной пожарной команде Вологодской области 130 подразделений, 562 бойца, на вооружении которых 80 автомашин-цистерн и 47 мотопомп.

Конечно, затраты на организацию и содержание добровольцев растут. Те же костюмы раньше стоили 6 тысяч рублей, а сейчас они подорожали в 1,5 раза. Дорожает и техника, растет цена и на бензин.

-В нашей деревне были созданы пожарные дружины, потому что до профессиональной части - десятки километров. А пожары на селе страшны: здесь, в основном, деревянные строения, которые еще и "жмутся" друг к другу. И минута промедления просто смерти подобна. Случаются лесные пожары, весной – трава горит, отчего могут пострадать не только дома, но и погибнуть люди. Сейчас появилась защита - если что, свои же мужчины придут на помощь, все знают, что делать, - рассказывает глава Великодворского поселения Тотемского района Татьяна Зимакина.

На следующий день после нашего разговора Владимир Кустов уехал еще в один "медвежий угол" набирать бойцов - в Усть-Кубинский район. От деревню Марковское до ближайшей пожарной каланчи - 72 километра. И без добровольцев там никак нельзя.