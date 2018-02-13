Бывший бездомный помогает нищим

13 Февр. 21:15 2018-02-13T21:14:16+03:00

Многие бездомные без помощи добровольцев оказались бы на пороге голодной смерти Фото из личного архива Юрия ПОТАПЕНКО

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- О, супчик горячий, - переминаясь с ноги на ногу, радостно переговариваются несколько бомжей.

- Согреемся, - довольно констатирует один.

- И чайку горячего выпьем, душевно! - приговаривает другой.

Они радуются всему, что для нас – обыденная мелочь: чаю с сахаром, или новой зубной щетке. А эти маленькие радости внес в их жизнь тот, кто смог выбраться из “опасной трясины” - бывший бездомный Юрий Потапенко. Мужчина организовал собственную ассоциацию “Бюро помощи гражданам”.

“ВЫШЕЛ ИЗ ТЮРЬМЫ И СТАЛ ПОМОГАТЬ”

За плечами Юрия Потапенко непростая жизнь - 30 лет в колониях. Первый раз попал на зону еще подростком - за драку. Потом были кражи и новые сроки. Но однажды, после очередной отсидки Юрий твердо решил начать новую жизнь.

- Когда я вышел на свободу, оказалось, что жилья у меня больше нет - родственники подсуетились, - вспоминает Юрий Потапенко, разливая по тарелкам по-домашнему ароматный суп. – Хорошо, что работу нашел на стройке, где и жил в вагончике.

Потапенко работал то на стройке, то в магазинах подсобным грузчиком. Удивительно, но слух о честном работящем мужике пошел по городу, и Юрия завалили заказами. Он же и о других не забывал: уговаривал заказчиков взять на работу бродяг, которых знал много.

Юрий понял: незаметно для себя создал полноценное общество взаимовыручки. Даже дал ему название “Бюро помощи гражданам”, а себе дал слово всегда помнить о своем прошлом и помогать тем, кто в этом нуждается.

- Я зарегистрировал ассоциацию “Бюро помощи гражданам” только через семь лет после ее создания, - делится Потапенко. - Тогда я уже сам восстановил паспорт, снял квартиру, даже женился. Словом, встал на ноги. И почувствовал в себе силы с каждым днем все больше и больше помогать.

«Я ЗНАЮ, ЧТО НУЖНО»

Потапенко организовал сбор чистой одежды и обуви. Закупил шампуни, зубные щетки и мыло, договорился со знакомыми юристами. Первым делом бездомных кормили, помогали придти в себя. Потом подыскивали для них жилье и работу. И только после этого юристы брались за восстановление потерянных документов.

Подопечные Юрия Потапенко все разные: тут и бывший чемпион СССР, и музыкант, и бабушка с внуками, живущая на нищенскую пенсию.

У “Бюро помощи гражданам” есть отдельный проект “Неотложка”. Суть - в оперативной и мобильной помощи. Команда Юрия Потапенко грузит горячую еду и лекарства в машину и выезжает на улицы городов Свердловской области.

Как отмечает Юрий, в Екатеринбурге бездомные еще могут рассчитывать на какую-то поддержку, а вот в малых городах ее попросту нет.

- На улицах люди обречены выживать, не имея возможности помыться, постирать белье, приготовить еду. Для них особенно важно получить именно эти базовые блага, поэтому мы до сих пор обеспечиваем, в первую очередь, таких людей, -рассказывает Юрий.

О времени визита бездомные всегда знают заранее и ждут волонтеров с нетерпением.

“ МОЖНО ОТТОЛКНУТЬСЯ ОТ ДНА”

В 2017 году “Бюро помощи гражданам” со своим проектом “Неотложка” получило финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Для организации это стало большим подспорьем:

- Сумма гранта около 3 миллионов рублей, - гордо рассказывает Юрий Потапенко. - На деньги президентского гранта в 2018 году мы обеспечим горячим питанием 2200 человек, сможем оказать первую помощь и выдать необходимые лекарства 600 людям, а также дать 1000 человек средства личной гигиены.

Пока подопечные “Бюро помощи гражданам” едят, им рассказывают последние новости, истории людей, вернувшихся к нормальной жизни. Кстати, это получается примерно у каждого третьего из тех, кому помогает Юрий Потапенко.

-Иногда это кажется сложным, иногда – невероятным. Но, когда у тебя есть мощная поддержка, ты всегда сможешь выбраться даже из самой безнадежной ситуации. И яркий пример этому – я, - уверен Юрий Потапенко.