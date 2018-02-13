2018-02-13T21:14:16+03:00
Общество

Бывший бездомный помогает нищим

После долгой жизни на улице Юрий Потапенко смог выкарабкаться и открыть общество поддержки бездомных
Елена БЛАГИНИНА
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Многие бездомные без помощи добровольцев оказались бы на пороге голодной смерти Фото из личного архива Юрия ПОТАПЕНКОМногие бездомные без помощи добровольцев оказались бы на пороге голодной смерти Фото из личного архива Юрия ПОТАПЕНКО
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- О, супчик горячий, - переминаясь с ноги на ногу, радостно переговариваются несколько бомжей.

- Согреемся, - довольно констатирует один.

- И чайку горячего выпьем, душевно! - приговаривает другой.

Они радуются всему, что для нас – обыденная мелочь: чаю с сахаром, или новой зубной щетке. А эти маленькие радости внес в их жизнь тот, кто смог выбраться из “опасной трясины” - бывший бездомный Юрий Потапенко. Мужчина организовал собственную ассоциацию “Бюро помощи гражданам”.

“ВЫШЕЛ ИЗ ТЮРЬМЫ И СТАЛ ПОМОГАТЬ”

За плечами Юрия Потапенко непростая жизнь - 30 лет в колониях. Первый раз попал на зону еще подростком - за драку. Потом были кражи и новые сроки. Но однажды, после очередной отсидки Юрий твердо решил начать новую жизнь.

- Когда я вышел на свободу, оказалось, что жилья у меня больше нет - родственники подсуетились, - вспоминает Юрий Потапенко, разливая по тарелкам по-домашнему ароматный суп. – Хорошо, что работу нашел на стройке, где и жил в вагончике.

Потапенко работал то на стройке, то в магазинах подсобным грузчиком. Удивительно, но слух о честном работящем мужике пошел по городу, и Юрия завалили заказами. Он же и о других не забывал: уговаривал заказчиков взять на работу бродяг, которых знал много.

Юрий понял: незаметно для себя создал полноценное общество взаимовыручки. Даже дал ему название “Бюро помощи гражданам”, а себе дал слово всегда помнить о своем прошлом и помогать тем, кто в этом нуждается.

- Я зарегистрировал ассоциацию “Бюро помощи гражданам” только через семь лет после ее создания, - делится Потапенко. - Тогда я уже сам восстановил паспорт, снял квартиру, даже женился. Словом, встал на ноги. И почувствовал в себе силы с каждым днем все больше и больше помогать.

«Я ЗНАЮ, ЧТО НУЖНО»

Потапенко организовал сбор чистой одежды и обуви. Закупил шампуни, зубные щетки и мыло, договорился со знакомыми юристами. Первым делом бездомных кормили, помогали придти в себя. Потом подыскивали для них жилье и работу. И только после этого юристы брались за восстановление потерянных документов.

Подопечные Юрия Потапенко все разные: тут и бывший чемпион СССР, и музыкант, и бабушка с внуками, живущая на нищенскую пенсию.

У “Бюро помощи гражданам” есть отдельный проект “Неотложка”. Суть - в оперативной и мобильной помощи. Команда Юрия Потапенко грузит горячую еду и лекарства в машину и выезжает на улицы городов Свердловской области.

Как отмечает Юрий, в Екатеринбурге бездомные еще могут рассчитывать на какую-то поддержку, а вот в малых городах ее попросту нет.

- На улицах люди обречены выживать, не имея возможности помыться, постирать белье, приготовить еду. Для них особенно важно получить именно эти базовые блага, поэтому мы до сих пор обеспечиваем, в первую очередь, таких людей, -рассказывает Юрий.

О времени визита бездомные всегда знают заранее и ждут волонтеров с нетерпением.

“ МОЖНО ОТТОЛКНУТЬСЯ ОТ ДНА”

В 2017 году “Бюро помощи гражданам” со своим проектом “Неотложка” получило финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Для организации это стало большим подспорьем:

- Сумма гранта около 3 миллионов рублей, - гордо рассказывает Юрий Потапенко. - На деньги президентского гранта в 2018 году мы обеспечим горячим питанием 2200 человек, сможем оказать первую помощь и выдать необходимые лекарства 600 людям, а также дать 1000 человек средства личной гигиены.

Пока подопечные “Бюро помощи гражданам” едят, им рассказывают последние новости, истории людей, вернувшихся к нормальной жизни. Кстати, это получается примерно у каждого третьего из тех, кому помогает Юрий Потапенко.

-Иногда это кажется сложным, иногда – невероятным. Но, когда у тебя есть мощная поддержка, ты всегда сможешь выбраться даже из самой безнадежной ситуации. И яркий пример этому – я, - уверен Юрий Потапенко.

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