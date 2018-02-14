2018-02-13T21:25:06+03:00
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Звезда детского «Голоса» Рутгер Гарехт: Пошел к Пелагее, потому что стало ее жалко

11-летний певец из Оренбурга заставил наставников аплодировать ему стоя
Егор АРЕФЬЕВ
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Кто бы мог подумать, что в этом мальчике с крестом поверх рубашки течет немецкая кровь? Но душа-то русская! Фото: Владимир СОКОЛОВ/Первый каналКто бы мог подумать, что в этом мальчике с крестом поверх рубашки течет немецкая кровь? Но душа-то русская! Фото: Владимир СОКОЛОВ/Первый канал
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Вот уже пятый сезон в шоу «Голос. Дети» для зрителей открывают блестящие жемчужинки из россыпи юных российских талантов. Что с ними происходит после шоу - дело десятое. Проект ценен тем, что самое важное происходит здесь и сейчас, прямо на ваших глазах. Так было и с 11-летним Рутгером Ивановичем Гарехтом: оренбургский мальчик с немецким именем голливудского оттенка спел песню «Я милого узнаю по походке» так, что наставники дружно повернулись и хлопали, как дети, вскочив с кресел. Это лишь раззадорило паренька - он падал, прыгал, яростно жестикулировал, стучал руками по сцене и даже демонстрировал что-то из области акробатики.

- Я с пяти лет играю в театре музыки и танца «Щелкунчик», - признался «КП» юный «Безруков». - Каждый год мы выпускаем мюзиклы - по сказке или другому известному произведению. В основном мы занимаемся танцами и музыкой. Хореографией.

- Кто подсказал тебе такой исконно русский образ?

- В нашем театре «Щелкунчик» есть ателье. И каждый раз, когда мы ставим мюзиклы, для нас там выбирают подходящие костюмы. Я отправился на «Голос» впервые, и руководители театра присмотрели для меня именно такой костюм.

- Но почему ты вышел на сцену босиком?

- (Удивленно.) Все почему-то задают этот вопрос! Даже не знаю, как ответить. Вообще это некий стиль. Или даже почерк. Так я чувствую песню. Такая вот душа у меня.

- А про имя часто спрашивают?

- В принципе меня это никогда не доставало. Просто если человек не понимает, что это за имя, всегда можно ему объяснить. И все станет понятно. Обычно я говорю, что имя немецкое. Еще есть актер Рутгер Хауэр (голландский артист, прославившийся в Голливуде. - Ред.), он мне нравится.

- Наставники разглядели в тебе детскую копию другого актера, Сергея Безрукова. А еще сравнили с героем комедии «Один дома», которого сыграл Маколей Калкин.

- (Улыбается.) Многие часто говорили, что я похож на персонажа из «Один дома». Мне это нравится. Наверное, так и есть.

- К тебе повернулись все наставники. Почему выбрал Пелагею?

- Не знаю. Просто так захотел. И мне стало ее в каком-то смысле... жалко.

- Потому что она тебя активнее других упрашивала?

- Да, но не только. Просто у нее больше опыта работы в «Голосе». Баста, например, первый раз с детьми работает, а Пелагея - нет.

- Но она со своими подопечными ни разу не выигрывала проект - ни взрослый, ни детский.

- Меня это не смущает. Победа не самое главное в «Голосе». Я хочу дарить эмоции и удовольствие людям. Думаю, это гораздо важнее. А еще я люблю выступать.

- Победитель проекта получает миллион рублей. Есть мысли, на что бы ты его потратил?

- Даже не знал, что дают миллион... Такие деньги я и в глаза никогда не видел! Надо подумать. Посоветуюсь с родителями.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему Рутгер?

- Мы вообще-то сами с Камчатки, и все мои дети родились там, - объяснила «КП» мама вокалиста Лариса Гарехт. - Поскольку мой муж - немец, мы пробовали переехать туда и жили за границей год. Но не прижились, решили вернуться. И когда родился сын, папе захотелось, чтобы хотя бы что-то в корнях осталось немецкое. Мы начали выбирать имя для мальчика. Да, нам нравится Рутгер Хауэр. Всегда смотрели фильмы с ним. И когда перебирали имена, нам показалось, что это имя - благозвучное, связанное с успехом. Вариантов было много: Адольф, Рудольф. Но остановились на Рутгере - это звучало как девиз! Не в честь Хауэра, но он косвенно помог нам определиться с именем.

Первый канал. «Голос. Дети». По пятницам, 21.30.

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