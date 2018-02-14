2018-02-13T21:48:40+03:00
Здоровье

У меня упал иммунитет…

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво
Алина МАКЕЕВА
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Даже маленький кусочек селедки - большая помощь здоровью!Даже маленький кусочек селедки - большая помощь здоровью!Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Конец зимы, и силы на исходе. Приползаешь с работы без сил, а тут еще болячки донимают. То герпесом обсыплет, то насморк, то кашель. Только одно вылечишь, уже другое подступает. «Иммунитет упал», - объясняем себе мы такое состояние. Но может ли иммунитет упасть? Разбираемся.

Иммунитет - это совокупность клеток и органов организма, которые помогают защищаться от внутренних и внешних врагов - бактерий, вирусов, раковых клеток и т. п.

Иммунитет есть у человека с рождения. В дыхательных путях есть ворсинки, которые не пропускают инфекцию внутрь, и есть механизм чихания и кашля, который позволяет удалить инфекционный агент из тела человека. Так что говорить «у меня совсем нет иммунитета» неправильно. Иммунитет всегда есть.

Но, бывает, он дает сбой. Потому что важной частью этой защиты организма являются клетки иммунитета - лейкоциты и лимфоциты,- поедающие попавшую в кровь инфекцию. Для того чтобы организм хорошо боролся с «врагами», нужно, чтобы эти клетки-защитники были активными, подвижными и бодро патрулировали вверенную территорию.

Для хорошего иммунитета нужен витамин D - последние исследования выявили, что именно он заставляет шевелиться клетки иммунитета (раньше считалось, что главная функция этого витамина - обеспечивать крепость костей). Он вырабатывается в нашем организме под воздействием солнечного света клетки. А также может поступать с пищей.

В России в разных регионах от 60 до 80 процентов населения живет в условиях нехватки витамина D, вырабатываемого под воздействием солнца. Чтобы понять, есть ли у вас дефицит этого витамина, нужно сделать специальный анализ крови. Сегодня его выполняют в большинстве хороших лабораторий. Но заподозрить нехватку вы можете сами: если то и дело болеете, чувствуете себя обессиленными и уставшими - возможно, вам недостает витамина D.

Что делать? Ведь не у всех есть возможность проводить зиму в теплых солнечных странах. Провести ревизию в своем рационе, включив туда продукты, богатые витамином D.

Чемпионом по содержанию этого витамина считается печень трески. Суточная доза содержится всего в 4 г этого продукта!

Сельдь атлантическая - в сутки достаточно всего 25 г.

Консервированный лосось - нужная доза содержится в 63 г продукта.

Если дефицит витамина D у вас подтвержден анализами, врач выпишет вам его в виде рецептурных препаратов (обычными поливитаминами из аптеки в таком случае не обойтись).

Первый канал. Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу в 9.50.

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