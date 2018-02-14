В России народ готов к цензуре

СЕГОДНЯ 01:10 2018-02-14T01:30:15+03:00

«Глумление над мертвыми - не наша национальная традиция!» - восклицает депутат и актриса, глядя на то, что творится в фильме «Смерть Сталина». Фото: кадр из фильма

Такой вывод можно сделать по результатам дискуссии на Радио «Комсомольская правда», в которой участвовали депутат Госдумы Елена Драпеко, историк и сценарист Григорий Амнуэль и наш политобозреватель Владимир Ворсобин

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И «МУДРЕЦЫ» ДЕРУТСЯ

Ворсобин: - Елена Драпеко предложила учредить в России комиссию по нравственности. Для нее уже появилась работа - безнравственная драка публицистов Сванидзе и Шевченко в прямом эфире Радио «Комсомольская правда», споривших о Сталине.

Драпеко: - Они показали недостойное поведение. Политические разногласия не повод для драки. Но при чем здесь комиссия по нравственности? Чистое хулиганство.

Ворсобин: - А чем же займется комиссия?

Драпеко: - Сегодня в стране определяет, что нравственно, а что нет группа чиновников в Министерстве культуры и Министерстве связи. Мы даже фамилии их не знаем. А именно они решали вопрос - выпускать ли в прокат «Матильду», «Смерть Сталина». Я первая бросилась защищать «Матильду» от депутатов вроде Поклонской. Но «Смерть Сталина», считаю, не должна показываться в России. Глумление над мертвыми - не наша национальная традиция.

Елена ДрапекоФото: Александр ГЛУЗ

Ворсобин: - Из кого будет состоять эта комиссия?

Драпеко: - Ее надо избирать. Это должны быть уважаемые люди, которых знает вся страна.

Ворсобин: - Всенародные выборы?

Драпеко: - Возможно. Либо так, как мы формируем Общественную палату России, - часть назначает президент, часть - общество. Там не должно быть ни чиновников, ни депутатов. Это должна быть «комиссия мудрецов».

Амнуэль: - Но в этой студии подрались двое уважаемых людей, которые оба были и членами Общественной палаты, и Комиссии по правам человека при президенте... И у этих людей прямо противоположное понимание истории. Если мы составим комиссию из людей, которые разделяют мнение Сванидзе, то это будут одни решения. Если мы составим ее из тех, кто придерживается мнения Шевченко, - другие.

ХОРОШИЙ ФИЛЬМ - НАРКОТИК?

Ворсобин: - А почему бы самим зрителям не решить, хороший фильм или плохой? Или вы считаете зрителя безмозглым?

Драпеко: - Мозги здесь ни при чем. В России есть Комиссия по правам человека, которая определяет, нарушены они или нет в конкретном случае. У нас есть суды, которые решают, нарушен или не нарушен закон. У нас много полномочий передано таким органам. И драка уважаемых Шевченко и Сванидзе доказала, что общество радикализовано. Разделение на красных и белых может привести к непредсказуемым последствиям! Потому мы и хотим, чтобы достойные, мудрые люди…

Ворсобин: - …за нас решали, что мы будем смотреть.

Григорий АмнуэльФото: GLOBAL LOOK PRESS

Драпеко: - Да, за нас решали бы, нравственно ли это относительно сегодняшнего состояния страны. Эфирное пространство является предметом защиты. Это Стратегия национальной безопасности России.

Амнуэль: - У нас есть законы и Конституция. Если режиссер, продюсер, прокатчик нарушают закон нашей страны, они подлежат уголовной или административной ответственности.

Драпеко: - А давайте разрешим продажу наркотиков. Пусть граждане сами решают - это надо им или не надо.

Амнуэль: - Вы кино приравниваете к наркотикам?

Драпеко: - Да, это воздействие на массовое сознание.

Амнуэль: - То есть часть своей жизни вы были наркодилером?

Драпеко: - Да. Мои фильмы воздействовали на людей. И до сих пор их помнят и любят.

Амнуэль: - А если бы запретили «...А зори здесь тихие», потому что кому-то не понравилась бы какая-нибудь сцена?

Драпеко: - Да, были такие мысли. Тогда была партийная система отбора. Гришин (первый секретарь Московского горкома КПСС) посмотрел картину, партактив Москвы посмотрел. Не знали, как быть. Повезли фильм Брежневу. Тот расплакался и сказал: немедленно на всесоюзный экран! А другие фильмы ложились на полку… У нас большая сложная страна. Есть Кавказ со своими обычаями, где за оскорбление матери и зарезать могут. Есть Калининград с другой культурой.

Амнуэль: - В Калининграде разве мать можно оскорблять?

Драпеко: - Тоже нельзя. Но если вы у пивного ларька слышали нашу лексику, то там мать упоминается. Мы разные. Удержать все это разноязыкое, с разными традициями пространство от того, чтобы оно не забурлило, чтобы у нас не ходили казаки на спорную выставку с топорами, вот наша задача.

ОТ «СМЕРТИ СТАЛИНА» ДО МАРАЗМА БРЕЖНЕВА

Ворсобин: - В нашей Конституции записано: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

Драпеко: - Я не согласна с этой нормой Конституции. Хотя, как законопослушная гражданка, я ее исполняю. Но мы должны знать, что мы строим? Что такое идеология? Это цель, к которой идет общество. Этой целью будет африканский вариант олигархического капитализма или китайский вариант продвинутого социализма?

Ворсобин: - Результаты голосования слушателей Радио «КП» неожиданные. 85% за создание комиссии по нравственности, которая решала бы - какой фильм допускать до зрителей. Люди голосуют за цензуру.

Драпеко: - Это народное мнение. Люди, конечно, не хотят видеть гадость на экранах.

Амнуэль: - Большинство людей, которые выступают за запрет «Смерти Сталина», увы, находятся в запенсионном возрасте. К чему приводит бесконечная жизнь под мнением пенсионеров, помним по периоду застоя и переходящему в маразм Брежневу. Если мы хотим, чтобы наша страна перешла в маразм, то мы должны идти этим путем. Если будем ориентировать молодые поколения и будущее нашей страны на ее прошлое - окажемся в тупике.

Драпеко: - В условиях информационной войны нас будут забрасывать информбомбами. Такая шумовая граната к нам влетела в виде фильма «Смерть Сталина».

Ворсобин: - Комиссия по нравственности будет заниматься книгами, спектаклями, частушками, анекдотами?

Драпеко: - Если потребуется. Комиссия не должна отсматривать все. Она для спорных вопросов. Вот показ фильма «Матильда» был спорным вопросом?

Амнуэль: - Все вопросы решит зритель, который пойдет или не пойдет в кинотеатр. И проголосует рублем.

Драпеко: - А эта идея противоречит российскому законодательству.

Ворсобин: - Какому именно закону?!

Драпеко: - О «Защите нравственности несовершеннолетних».

Ворсобин: - Будем наблюдать - удастся ли вам провести этот законопроект.

Драпеко: - Это лучше, чем драться и судиться. Рождение человека и его смерть с физиологическими подробностями, - вещь грязная и неприятная. И мы этого не показываем. Давайте договоримся!

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Григорий АМНУЭЛЬ - историк, журналист, сценарист, политик. Был режиссером Театра на Таганке и Театра сатиры. Работал ответсеком Европейского клуба Госдумы, а также ответсеком депутатской группы по связям с парламентами стран Бенилюкса. Продюсировал кинофестивали за рубежом. Снял десятки документальных и спортивных фильмов.

Елена ДРАПЕКО - первый зам. председателя Комитета по культуре Госдумы. Заслуженная артистка РСФСР, снялась более чем в 60 фильмах. Самая известная роль - Лиза Бричкина в фильме «...А зори здесь тихие».