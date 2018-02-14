Страшный прогноз ученых: подводный японский вулкан уничтожит 100 миллионов человек

СЕГОДНЯ 16:10 2018-02-14T16:12:24+03:00

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- Извержение может начаться в любой момент без какого-либо предупреждения, - грозит профессор Есиюки Тацуми (Professor Yoshiyuki Tastsumi) — предводитель большой группы вулканологов из Центра исследований океанского дна Университета Кобе (Kobe Ocean-Bottom Exploration Center at Kobe University). Свое предостережение японские ученые опубликовали в журнале Scientific Reports. Основанием для него стало исследование кальдеры Кикай, расположенной на юго-западе Японии в Восточно-Китайском море.

Грозная кальдера приютилась между японскими островами.

По размеру кальдера сопоставима с островами.

Рельеф дна в районе кальдеры.

Кальдера образовалась в результате извержений древнего подводного вулкана. Последние и крупнейшее за 10 тысяч лет произошло примерно 7300 лет назад. Вулкан излил около 500 кубических километров лавы, погубил ею и раскаленными газами больше половины населения Японии того далекого времени - пери́ода Дзёмон.

Ученые считают, что катастрофа, подобная дзёмонской, может повториться. Но в гораздо большем масштабе. Ее будут сопровождать мегацунами — гигантские волны докатятся аж до Северной Америки. Не говоря уж о Китае и самой Японии. В итоге, извержение погубит около 100 миллионов человек, став крупнейшим в истории человечества.

Беда затронет всю планету — пепел, поднявшийся в атмосферу, устроит так называемую вулканическую зиму. Вместо глобального потепления наступит глобальное похолодание, которое может продлиться десятки лет.

Команда Есиюки Тацуми обнаружила, что под кальдерой пухнет купол раскаленной магмы. Ее там набралось уже 32 кубических километра. Диаметр купола достиг 10 километров, высота — 600 метров. Его вершина располагается всего в 30 метрах от поверхности океана. Купол исторгает кипяток, пузырится вулканическими газами и продолжает расти.

Подводные аномалии: (а) потоки раскаленной воды, (в) газовые пузыри.

Нынешнюю повышенную активность можно было бы посчитать отголоском давнего извержения. Однако японцы уверены: кальдера Кикай готовит новое, опять превращаясь в действующий супервулкан.

- Супервулканы тем и отличаются, что рано или поздно обязательно начинают извергаться, - переживает Тацуми.

А вот как вместе с кальдерой Кикай еще и Йеллоустоунская взорвется? Совсем плохо будет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Страшнее кальдеры Кикай только Йеллоустонская кальдера, которая тоже набухает и разгревается

Катастрофическое извержении супервулкана - так называемой Йеллоустоунской кальдеры, расположенной в Йеллоустоунском национальном парке (Yellowstone National Park), - одна из самых популярных страшилок нашего времени. Пугают отнюдь не праздные паникеры-провидцы, а серьезные ученые. Они то и дело публикуют научные работы, из которых следует: катаклизм все ближе, а его последствия — все страшнее.

Недавно с очередным предостережением выступили исследователи из Университета Аризоны (Arizona State University)...

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