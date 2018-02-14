14 Февр. 19:42 2018-02-14T20:06:06+03:00

Они следили за таянием ледников по снимкам из космоса

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Сегодня, чтобы сделать географическое открытие, вовсе не обязательно пробиваться сквозь арктические льды или дикие джунгли. В космосе вокруг Земли летает столько высокоточного оборудования, что успевай только анализировать поступающую информацию. Открыть новые острова можно, физически находясь в Подмосковье. Именно так и сделали школьники Артём Макаренко (14 лет, город Дедовск) и Валерия Саенко (15 лет, Химки). Они обнаружили, что в архипелаге Новая Земля появился новый кусок суши. Размер небольшой - всего около 0,2 квадратных километра, но на снимке виден хорошо.

Подростки работают в межрегиональной молодёжной проектной группе компании “Рисксат” (в сотрудничестве с Роскосмосом занимается проектами в области дистанционного зондирования Земли).

- Мы обучаем детей в школах, лагерях анализировать спутниковые снимки, - объяснил в разговоре с “КП” глава компании и научный руководитель первооткрывателей Алексей Кучейко. - Ребята работают по разным направлениям: экология, история, география, чрезвычайные ситуации, Арктика.

Артём и Валерия почти год следили за изменениями ледников в национальном парке “Русская Арктика”. И обнаружили, что образовалась перемычка между островом и шапкой ледника Вилькицкий-южный, ожидали, что летом она разрушится. Но это произошло только в декабре 2017 года.

Школьники из Подмосковья открыли новый остров архипелага Новая Земля. Фото: Роскосмос

- Остров пока без имени, но ребята предлагают назвать его “Ламантином” - очень похож складками и силуэтом на это морское животное, - говорит Кучейко.

(Ламантины - крупные травоядные млекопитающие, внешне напоминают морских слонов).

Документы о регистрации нового географического объекта уже направлены в Русское географическое общество. В случае одобрения РГО предстоит процедура регистрации острова в Росреестре.

Кстати, судя по данным, получаемым со спутников, в последние 15 лет скорость таяния ледников в Арктике удвоилась. Глобальное потепление в действии.