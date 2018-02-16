Сталин расправился с Тухачевским, не поделив любовницу

СЕГОДНЯ 01:03 2018-02-13T23:09:28+03:00

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Михаил Тухачевский, пожалуй, самый легендарный и загадочный советский военачальник. Потомственный дворянин, царский офицер. Когда сто лет назад, в феврале 1918-го, стала зарождаться Красная Армия, одним из первых пошел в нее добровольцем. И дослужился до самых высоких чинов. Получил прозвище «красный Бонапарт». Потом неожиданное обвинение в антисоветском заговоре, расстрел... До сих пор идут споры, был ли заговор реально или маршала оклеветали.

Советская Кармен

Неожиданная версия высказана в книге Леонарда Гендлина «Исповедь любовницы Сталина». Гендлин - журналист, сын «врага народа», эмигрировавший в Израиль в 70-х. На Западе издал мемуары примы Большого театра Веры Давыдовой. Давыдова - популярная оперная певица, заслуженная артистка РСФСР, лауреат трех Сталинских премий первой степени, награждена орденами, медалями. Особенно прославилась партией Кармен. В Большом работала с 1932 по 1956 год. Потом уехала в Грузию, где и умерла в 1993 году. Ее родственники заявляют, что певица мемуаров не писала. Но Гендлин в «Исповеди...» уверяет: мол, Вера Александровна сама предложила ему после смерти вождя записать повествование женщины-актрисы. И не возражала, если ее рассказ станет романом.

Сталин якобы сразу положил на певицу глаз, после новогоднего концерта в Кремле отвез на дачу и... Интимная связь продолжалась целых 19 лет.

В 1934 году на вечере памяти Дзержинского в клубе ГПУ, где собралось все советское руководство, Ворошилов познакомил Давыдову с красавцем Тухачевским. Вскоре, отправив жену в Кисловодск, военачальник позвонил певице. «Целых полтора месяца я буду один. Когда я сумею вас увидеть? Заеду за вами сегодня после спектакля».

«Меня словно по течению несло в открытое море, - приводит слова Веры Давыдовой автор. - Я потеряла рассудок, забыла про подводные рифы, свирепые штормы, водовороты, морские глубинные ямы. Забыла, что меня окружают «говорящие крокодилы». Мы условились, что автомобиль будет стоять в одном из проходных дворов. Когда я подошла к машине, М. Н. (Михаил Николаевич Тухачевский. - Ред.) порывисто меня обнял:

- Родненькая, деточка, ненаглядная, спасибо тебе, что откликнулась на мой зов, мы поедем с тобой в Тарасовку.

Неказистая на первый взгляд дача поразила внутренним великолепием: старинная мебель екатерининских времен, гобелены, картины, фарфор, серебро, шкафы с книгами, коллекция скрипок и виолончелей, именное оружие, отделанное серебром.

Не дав опомниться, М. Н. сильными руками поднял меня. Радостно и тревожно в его объятиях. Каждая линия его тела казалась мне воплощением мужской красоты. При одном воспоминании о нем меня начинает бросать в дрожь, закипает кровь, по-молодому бьется сердце...

Красавец маршал имел большой успех у женщин.Фото: ru.wikipedia.org

Невозможно передать обыденными словами то ощущение высокой радости, которое я испытала от общения с М. Н. Тухачевским. Пришло долгожданное блаженство, мы забыли о бренности жизни - времени, еде, питье, мир для нас кончился».

Любовные встречи продолжились, уверяет Гендлин. На даче, в гостиницах... Тухачевский в минуты откровения отзывался о Сталине довольно негативно. Наверняка что-то из их разговоров удалось записать чекистам. Узнав о тайных встречах Давыдовой с «продажной шкурой Тухачевским», вождь запретил Вере с ним общаться. «У него больная жена, ваш маршал постоянно меняет любовниц, зато любит произносить бездарные речи, запугивает нас войной».

Но сердцу не прикажешь. Прима любила только Тухачевского. И терпению Сталина пришел конец. В роковом 1937-м певица надолго уехала с концертами в Финляндию. А когда вернулась...

«В Москве на Ленинградском вокзале меня встретил Поскребышев (секретарь Сталина. - Ред.). В руках он держал огромный букет цветов. Смакуя каждое слово, он радостно произнес:

- По приговору Военной коллегии расстрелян предатель Тухачевский.

Я зашаталась. Поскребышев с охранниками посадили меня на скамейку... После того как я оправилась, кремлевский секретарь елейно произнес:

- Утром вы должны быть на даче у И. В.».

Выходит, так жестоко Иосиф Виссарионович прервал связь своей любовницы с маршалом.

«Вождь не мстил маршалу»

Но верить ли книге Гендлина?

- То, что большевистские вожди постоянно паслись в Большом театре, - чистая правда, - говорит Борис Илизаров, доктор исторических наук, автор книги «Тайная жизнь Сталина». - Члены Политбюро, крупные чиновники, военачальники с удовольствием использовали здешних балерин, певиц, девушек из хора как высокооплачиваемых путан. Калинин сюда бегал постоянно, Булганин заглядывал, Киров, многие другие.

Большой театр был любимым местом отдыха и самого Сталина. Еще бы! Царская ложа, громогласные аплодисменты зала при его появлении... Время от времени завершал в Большом заседания с членами Политбюро. Приезжали обычно ко второму акту. Сталин сам был музыкальным человеком, пел приятным дискантом. Любил песни, романсы. Часто приглашал актеров к себе в Кремль. И актрис с балеринами, чего греха таить.

Вера Давыдова - реальный человек. Но подозреваю, что ее мемуары сфальсифицированы. Ну не могла Давыдова почти два десятка лет быть любовницей «вождя народов»! У Иосифа Виссарионовича водились другие постоянные пристрастия. Например, хозяйка Ближней дачи Валя Истомина, деревенская девушка. Это достоверно. Для мужчины немолодого не столь уж и много нужно женщин постоянно. Хотя Сталину все женщины страны были доступны, стоило только мигнуть или сказать. Так что месть за соблазненную маршалом любовницу из Большого театра - миф.

За гибелью Тухачевского, на мой взгляд, стоит совсем другая история. Сталин ненавидел и боялся когорту красных генералов, победивших в Гражданской войне. Это была последняя реальная сила, которая могла убрать его из Кремля. С партийной фрондой, соперниками типа Кирова он к тому времени расправился, старая интеллигенция была в угнетенном состоянии из-за арестов коллег. Остались военные. Особенно не устраивал Сталина Тухачевский. Был слишком популярен, слишком симпатичен внешне, очень образован, тщеславен...

Хитрый вождь держал Тухачевского на поводке. Осыпал почестями, соблазнял возможностью занять место Ворошилова, наркома обороны СССР. Тухачевский казался Сталину опаснее, поскольку был умнее многих военачальников. Хотя участвовал в страшных делах в Гражданскую. Например, применял ядовитый газ против тамбовских крестьян...

Заговора, конечно, не было. Было желание Сталина избавиться от возможного конкурента.

Прима Большого театра Вера Давыдова и ее звездные роли в операх (сверху вниз): «Кармен», «Царская невеста», «Тихий Дон», «Борис Годунов». Фото: kino-teatr.ru

Дутая фигура

Иного мнения придерживается историк, советник ректора Московского педагогического государственного университета Евгений Спицын.

- Михаил Тухачевский, будем откровенны, фигура дутая. Распиарили его в 50-е годы, на волне антисталинских разоблачений Хрущева. Никите Сергеевичу требовались герои - жертвы культа личности. Вот из Тухачевского и сделали выдающегося советского полководца, главного военного теоретика. Хотя большим теоретиком не был. В отличие от того же маршала Шапошникова.

В Первую мировую он был всего лишь подпоручиком. И почти не воевал: с февраля 1915-го до сентября 1917-го пробыл в плену у немцев. Подружился там с французским пленным офицером Шарлем де Голлем, будущим президентом. Подтянул свой французский. Он всегда был наполеончиком с претензией на шик, шарм, любил играть на скрипке. Сбежав из плена, в октябре 1917 года вернулся в Россию. Был назначен командиром роты, а уже в январе получил отпуск за плен. В феврале 1918-го Троцкий стал создавать Рабоче-крестьянскую Красную Армию (РККА). Кнутом и пряником привлекал военспецов.

Полагаю, умный Тухачевский точно оценил перспективы. В белой армии ему ничего не светило, поскольку не было большого звания, боевого опыта. И он пошел добровольцем в Красную Армию, вступил в партию большевиков. Не знаю, чем приглянулся бывший подпоручик Троцкому. Но с его помощью Михаил Николаевич сделал головокружительную карьеру. Военный отдел ВЦИК, комиссар Московского района обороны. Уже в июне 1918 года его назначают командующим 1-й армией Восточного фронта. Потом командовал другими армиями, целыми фронтами...

- Как сказал другой участник Гражданской войны, Аркадий Гайдар, «обыкновенная биография в необыкновенное время». Воевал-то он блестяще.

- Были победы, согласен. Но были и поражения. Та же «польская катастрофа». Весной 20-го Пилсудский взял Киев, ряд других наших городов. Советское руководство срочно формирует Западный фронт, во главе ставит Тухачевского. Тот останавливает наступление поляков и сам движется на Варшаву. Но поход Тухачевского закончился катастрофой. Командующий недооценил противника, бездарно разработал операцию по взятию Варшавы. Не скоординировал действия наступающих частей и тыловых служб, не предусмотрел фланговых прикрытий. Поляки нанесли два фланговых удара. В плен попало до 130 тысяч красноармейцев. Из них 80 - 85 тысяч погибли в лагерях от голода, болезней либо были замучены, казнены. Пришлось России заключать мир с Польшей. Западные области Украины и Беларуси остались у поляков.

В 21-м Тухачевский подавил Кронштадтский мятеж, жестоко усмирил крестьянское восстание на Тамбовщине. Тогда же виновника «польской катастрофы» назначили... начальником Военной академии РККА.

В 28 лет! Хотя в составе Красной Армии было 639 генералов и полковников русской императорской армии. Уж из них-то можно было найти подходящего начальника академии. Но Тухачевскому протежировали нарком Троцкий и его первый зам Склянский, бывший аптекарь...

Следующая строка в послужном списке - командующий Западным округом (часть Белоруссии, Украины, России). Там сошелся с Михаилом Фрунзе, командующим вооруженными силами Украины и Крыма. В январе 1925‑го Троцкого снимают с поста наркома и главы Реввоенсовета. Новым наркомом стал Фрунзе. А его приятель Тухачевский - начальником Штаба РККА.

В 32 года - второй человек в Красной Армии, представляете?! Фрунзе вскоре умер на операционном столе. Наркомом назначили Ворошилова. Тухачевский всячески показывал свое пренебрежение «первому красному офицеру». Они на дух друг друга не переносили еще с Гражданской. Короче, не сработались. Тухачевский возглавил Ленинградский военный округ. Стал опорой Кирову в борьбе с оппозицией. Михаил Николаевич всегда держал нос по ветру, понимал, за кем сила. Оппозиция разбита, поэтому он предал бывшего патрона Троцкого, Зиновьева...

В 1931-м вернулся в Москву. Подарки фортуны один за другим посыпались на героя Гражданской. Замнаркома обороны, орден Ленина, кандидат в члены ЦК ВКП(б), высшее воинское звание - Маршал Советского Союза (в первой пятерке советских маршалов!). В 1936 г. Тухачевский стал 1-м заместителем наркома обороны.

СКАЗАНО!

«Нам, наверное, не дано узнать настоящей подоплеки суда над советскими военачальниками в 1937 году. Расшифровки телефонных разговоров Тухачевского, Якира, Егорова, Блюхера и других, которые обусловили вынесенные им смертные приговоры, были уничтожены по распоряжению Хрущева».

(Валентин ФАЛИН, - дипломат, советник Хрущева, Брежнева, Андропова, доктор исторических наук.)

ВЕРСИЯ

Жертвы «Синдиката-4»

- В СССР был популярен телесериал «Операция «Трест», основанный на реальных событиях, - напоминает Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. - Чекисты в 20‑х годах создали фальшивую организацию антибольшевистского подполья «Монархическое объединение Центральной России» (МОЦР), чтобы выявить монархистов и прочих врагов советской власти. Операцию назвали «Трест». Одновременно проходила операция «Синдикат-2». Благодаря им чекисты не только арестовали многих внутренних антисоветчиков, но и заманили из-за рубежа знаменитого террориста Бориса Савинкова и английского шпиона Сиднея Рейли.

Подобные спецоперации «Синдикат-3» и «Синдикат-4» продолжались в СССР и в 30-е годы. Чтобы втягивать западные спецслужбы во все новые разводки, требовалось каждый раз повышать масштаб поставляемых противнику фиктивных антисоветских организаций. Но наращивание «наживки» не могло идти бесконечно. Уже операция «Синдикат-4» вовлекла в себя значительную часть командиров Красной Армии, включая часть маршалов. Организаторы операции соблазняли западные разведки, прежде всего германскую, призраком подготовки военного переворота в СССР, направленного на свержение власти большевиков и самого Сталина.

По-видимому, знаменитое сообщение о заговоре Тухачевского, переданное Сталину чехословацким президентом Бенешем, отражало именно наработки «Синдиката-4», воспринятые всерьез германской разведкой. Сталин, конечно, знал о спецоперации. По идее должен был радоваться правдоподобности запущенной чекистами дезинформации. Но болезненная подозрительность, развивающаяся у диктаторов, привела к тому, что вождь поверил разработанной по его указанию дезинформации. Или же просто «на всякий случай», для подстраховки уничтожил всех участников операции «Синдикат-4».

ЗАКУЛИСЬЕ

«Заговор военных был»

- Главный вопрос, Евгений Юрьевич: был все-таки военный заговор или Тухачевского оклеветали?

- Был, однозначно, - отвечает историк Спицын. - Но не сам по себе, а в рамках более широкого заговора, за которым стояли влиятельные фигуры. Историки спорят, кто же был главным объектом заговора генералов. Одни считают - нарком Ворошилов. Дескать, голубая мечта Тухачевского - самому стать наркомом, войти в состав Политбюро, определять всю военную политику СССР и влиять таким образом на Сталина. Другие уверены, что изначально заговор был направлен против Сталина.

Любопытен состав группы расстрелянных заговорщиков. Тухачевский, Уборевич, Якир, Корк, Фельдман, Эйдеман, Примаков, Путна, Гамарник (застрелился сам). Герои Гражданской войны, питомцы Троцкого. Интеллигентская прослойка военной элиты СССР. Им противостояли так называемые первоконники, служившие в рядах Первой конной армии Буденного, где членом Военного совета был Ворошилов: будущий нарком Тимошенко, маршал Кулик и другие знаменитые «кавалеристы».

Я полагаю, предполагалась многоходовка. Сначала отстранить Ворошилова. Возглавив войска, Тухачевский мог справиться и со Сталиным. По одной из версий, переворот намечался на майские праздники 37-го. Но что-то пошло не так. 10 мая Тухачевского неожиданно понизили, отправив в Куйбышев командовать Приволжским военным округом. Там в конце мая его и взяли. Устроили очные ставки с Путной, Примаковым и другими арестованными. Михаил Николаевич сразу дал признательные показания, надеясь выторговать жизнь. Но всех расстреляли 12 июня. Тухачевскому было всего 44 года.

- Однако позже их реабилитировали.

- Первая Комиссия по реабилитации была создана в 1954 году под руководством Молотова. Казалось бы, громким делом Тухачевского надо было заняться в первую очередь. Не тут-то было. Выходит, в первые годы после смерти Сталина ни у кого в высшем партийном руководстве и мысли не возникало, что Тухачевский невиновен. Реабилитировали его с товарищами лишь в 1957 году, после хрущевского доклада на ХХ съезде о культе личности Сталина.