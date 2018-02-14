Звезда фильма «Такси-блюз» Петр Зайченко остался без работы

СЕГОДНЯ 01:11 2018-02-13T23:18:31+03:00

74-летний Петр Зайченко, любимец зрителей и режиссеров, не может вырваться в Москву на операцию из-за болезни внука и дочери

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Позвонил Зайченко - обласканному Каннами герою из «Такси-блюза» - на удачу, оказавшись в Волгограде в блиц-командировке. Думал, не застану, наверняка Петрович на съемках.

- А моя Валерия Николаевна по весне умерла, - глухо сказал заслуженный артист России.

На ум не пришло ничего другого как спросить, что взять к чаю.

- Картошки возьми, - голос Петра Петровича казался смущенным, - и сосисок. Да, и сигарет...

Роль убитого замполита

- Внучка в роддоме, рожает на днях, - пожал руку взлохмаченный Зайченко и, хромая, повел в кухню. - А я тут кашеварю.

Эту шикарную по волгоградским меркам 90-х годов трешку с окнами на Казанский собор топовый актер Абдрашитова и Лунгина купил после съемок в испано-франко-бельгийской комедии «Крапачук». Четверть века назад.

- Мы с женой вместе с 62-го! Я по съемкам мотался, Лера меня от забот оберегала. Но я честно заработки привозил, в носках...

Хромой Петр Зайченко остался хозяином в доме, где больше нет женского тепла.Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

- Она приезжала на съемочную площадку?

- Один раз. В «Такси-блюзе» есть сцена, где мой таксист Шлыков с молодежью у трамвайных путей дерется. Лунгин почему-то решил Леру посадить в трамвай, который мимо нашей драки проезжает, чтобы камера увидела ее лицо за стеклом...

Петрович ставит чайник и, покосившись на плиту, где пыхтит картошка, мнет принесенную гостем пачку «Бонда». Вспоминает первую роль в Волгоградском драмтеатре:

- Супруга моя преподавала в английской спецшколе и водила учеников на спектакль, где у меня была роль «убитый замполит». Школьники заключали пари: моргнет покойник или не моргнет. А заслуженный артист Дмитрий Ярский, доставая у меня из нагрудного кармана партбилет, норовил коленкой на мою руку встать. «Труп» дергался, меня со сцены увозили, школьники ржали.

Кажется, я слышал эту историю четверть века назад, когда чай разливала Валерия Николаевна на этой же уютной кухне. Смеялись вместе.

В конце марта прошлого года хозяйке дома стало плохо.

- Она же у меня и в поликлинику никогда не ходила. А тут сварила борщ, попробовала - кислый, говорит. И - бах! «Скорая» увезла, две недели нас к ней не пускали. Не стало моей Валерии Николаевны 12 апреля, так и не увидели ее.

Дочь в психбольнице

Двадцать пять лет подряд, вплоть до смерти жены, не желавший переезжать в Москву актер снимался непрерывно. Обеспечил жильем дочь и внучку, купили дачу. А последние заработки положили в большой банк - в его столичное отделение. Дела вела жена - и теперь деньги зависли: банк требует массу справок.

- Вы говорили, вас зовут в Москву. И лечиться, и сниматься.

- Ну скажи, куда я могу сейчас поехать? Внук Артем болел. Положили в психиатрическую клинику. Внук вышел - в ту же клинику дочь Елена попала. Были у нее проблемы и до смерти матери, с мужем разругалась, то да се. Ну а как мама ушла - тут уж... Дочь лежит там, внук без работы сидит здесь. Оставить его одного надолго не могу никак. Кое-как вдвоем ведем хозяйство. На мою пенсию.

Вообще до положенного по закону пенсиона заслуженный артист РСФСР, обладатель призов за лучшую мужскую роль на фестивалях в Испании и Карловых Варах не дотянул три года.

- Уволили меня из нашей областной филармонии по сокращению штатов. Назначили пенсию - 1640 рублей 96 копеек. Когда Александр Прошкин снимал «Русский бунт», мы как-то в ночи сидели в такой компании: он, Володя Ильин, Володя Машков и я. И тут наш режиссер говорит: «Вот вы, великие актеры московские, как живете? А я вам обрисую, каково утро у Петровича. Ему стучат в дверь: мол, икру принесли. А он встает в шикарном халате, открывает, принюхювается, заявляет, что несвежая, - и требует замены». На этих словах я бегу в свой номер, нахожу пенсионную справку и приношу актерам московским.

Прошло с тех пор почти 18 лет. И пенсия Метелицы из «Тараса Бульбы» достигла 19 тысяч рублей. Притом в родном Волгограде у Петра Петровича - ни работы, ни ролей. Поволжские режиссеры не видят в своих постановках характерного актера Зайченко.

Да тут еще проторил дорогу в больницы: и пламенный мотор барахлит, и ноги подводят. На правой ноге шрам от колена до стопы.

Показывает на гору призов на полках и на совсем не призовую ногу.

- Все эти кубки за таежные страдания заработал у Славы Росса, за «Сибирь. Монамур». И напасть на ногу - там же. Мост хлипкий попался, свалился в воду ледяную. Потом в Волгограде операцию сделали - да, похоже, неудачно. Вот только звонил Сережа Гармаш. Шумит мне в трубку: «Петрович, я в приличной больнице с хорошим врачом договорился, тебя ждут, приезжай!»

Хромой Петр Зайченко остался хозяином в доме, где больше нет женского тепла.Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

«Не оставляйте его»

Облитерирующий эндартериит - это заболевание, когда кровь не хочет снабжать ноги как положено. Болеют только мужики. Тяжело болеют, но сейчас медицина с этим борется.

Да, тот же Гармаш настоял, чтобы режиссер остросюжетного сериала «Ленинград 46» Игорь Копылов нашел роль для пожилого волжского самородка. За два съемочных дня Петр Петрович отработал на всю катушку эпизод со стариком у храма.

Москвичи не забывают. Отправлял деньги Никита Михалков. Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист» прислал дорогие лекарства.

- На этот Новый год внучка беременная приехала. Ей пить нельзя, внуку тоже. Я чекушку достал. Встретили 2018-й, внучка домой отправилась, внук - к другу. Я посидел немного вот так, без Валерии Николаевны, и - спать.

Торопясь на рейс, спросил на пороге, надо ли с кем-то связаться в столице. Зайченко покачал головой: «Ну ты сам все видел...» И все пытался всучить мне мятую купюру за сосиски с картошкой и табак.

«Вы тоже актер? - удивила вопросом, близоруко щурясь, соседка из квартиры напротив, выходя на площадку. - Вы уж не оставляйте его. Ему очень одиноко».

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Петр ЗАЙЧЕНКО родился 1 апреля 1943 года в Сталинградской области. Окончил Саратовское театральное училище им. Слонова (учился с Олегом Янковским), недолго служил в Волгоградском драмтеатре. Первой ролью в кино стал сержант Пухов в «Параде планет». В его активе более 50 картин. За роль деда Ивана в фильме Росса «Сибирь. Монамур» получил семь личных призов.

ЛУЧШИЕ РОЛИ

«Парад планет», 1984, Иван Пухов

«Такси-блюз», 1990, Шлыков

«Мусульманин», 1995, Павел Петрович

«Тарас Бульба», 2009, Метелица

«Дом», 2011, Алексей Иванович Шаманов

«Сибирь. Монамур», 2011, дед Иван