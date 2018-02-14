Любовь, зашифрованная на полотнах: Брюллов прятал на картинах даму сердца, а «Неравный брак» был счастливым

СЕГОДНЯ 01:20 2018-02-13T23:19:09+03:00

День святого Валентина, 14 февраля, уже стал для нас вполне привычным праздником. А давайте не совсем обычно отметим его, вспомнив любовные истории, которые скрыты в известных произведениях искусства

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«Над городом»

Марк Шагал, 1918

Третьяковская галерея, Москва

Вы много раз видели эту картину - если не в Третьяковке, то в репродукциях: Марк Шагал и его любимая жена Белла летят над Витебском. Ну летят и летят - у Шагала много кто летает над городами и весями. Но замечали ли вы, что у пары - две руки на двоих? Не четыре...

Марк и Белла познакомились в 1909 году. И были неразлучны вплоть до ее смерти в 1944-м. «На бледном лице сияют глаза. Большие, выпуклые, черные! Это мои глаза, моя душа», - писал Шагал в книге «Моя жизнь». Всю жизнь он так и воспринимал жену и себя - частями одного целого. А одному созданию достаточно двух рук, а не четырех, верно?

«Неравный брак»

Василий Пукирев, 1862

Третьяковская галерея, Москва

«Неравный брак», Василий Пукирев

Все, кто родом из СССР, помнят, как на примере этой картины нам рассказывали о бесправности женщин в дореволюционной России. Вот, мол, смотрите: перед вами девушка - чистейшей бедности чистейший образец, она вынуждена выйти замуж за богатого старика. Чуя свою ужасную долю, несчастная опустила глаза в пол, а он, бесстыжий, высокомерно поглядывает на нее...

На самом деле (по одной из версий, но самой распространенной) на картине изображена свадьба купца, почетного гражданина Москвы, мецената Андрея Карзинкина. К моменту венчания ему было 37, а жена Софья (между прочим, вовсе не бедняжка, а дочь купца и владельца суконной фабрики - привет пропаганде СССР!) была всего на 13 лет моложе.

Одна из московских усадеб, которыми владели Карзинкины, находилась (и находится: там до сих пор живут их потомки) в Москве, на Покровском бульваре, 18. Именно тут Андрей и Софья устраивали по средам знаменитые на всю столицу литературно-музыкальные вечера, на которых бывал, например, драматург Островский, а в 1884-м впервые выступил Константин Алексеев (будущий Станиславский). Позже в гостях у потомков Карзинкиных станут бывать Горький, Бунин, Брюсов и пр. В общем, можете себе представить беспросветные будни несчастной Софьи Карзинкиной, которой пришлось жить в таких нечеловеческих условиях.

Да, кстати, почему же на картине 37-летний жених выглядит таким старым? Московские историки говорят, что на самом деле художник изобразил его портрет как шарж. Потому что якобы сам был влюблен в Софью...

«Последний день Помпеи»

Карл Брюллов, 1830 - 1833

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

«Последний день Помпеи», Карл Брюллов

Карл Брюллов, страстно влюбленный в светскую львицу (как ее сейчас бы назвали) графиню Юлию Самойлову, пожалуй, превзошел всех собратьев по кисти и мольберту, изобразив свою любовницу на одной картине целых три раза:

1 - мать с дочками (к слову, скелеты трех женщин в таком положении действительно были найдены при раскопках Помпеи);

2 - девушка с сосудом (сразу за ней, кстати, художник изобразил самого себя - видите, спасает ящик с кистями и красками от извергающегося вулкана?);

3 - женщина, упавшая на землю.

Карл и Юлия познакомились в 1827 году в Италии, в салоне княгини Зинаиды Волконской. Самойлова - аристократка, Брюллов - художник. Их отношения начались с трагедии: едва Самойлова появилась в мастерской Карла, как покончила с собой одна из его натурщиц, приревновав к новой пассии.

А вот Юлия и Карл ревности не испытывали, и оба, будучи людьми страстными, давали друг другу свободу. Их роман пробушевал почти 20 лет и навсегда вошел в историю любви вместе с картинами. И, в частности, с «Последним днем Помпеи», который сделал Брюллова знаменитым.

«Портрет неизвестного в треуголке»

Федор Рокотов, начало 1770-х

Третьяковская галерея, Москва

«Портрет неизвестного в треуголке», Федор Рокотов

Принято считать, что перед нами - портрет графа Бобринского, сына императрицы Екатерины II от ее фаворита Григория Орлова. Но однажды исследователи призадумались: с чего у юноши на холсте такое женственное лицо?

Потащили полотно на рентген, и тот под верхним слоем краски высветил... изображение молодой женщины. Говорят, это первая жена издателя и библиофила ХVIII века Николая Струйского. Он, дескать, заказал Рокотову портрет своей молодой супруги. Но женщина умерла при родах, погибли и дети-близнецы. Портрет остался неоконченным.

Николай Еремеевич тем временем женился еще раз. И попросил художника переделать девушку в юношу, дабы не возбуждать ревности своей новой супруги...

«Поцелуй»

Густав Климт, 1907 - 1908

Галерея Бельведер, Вена

«Поцелуй», Густав Климт

Имя графа, который заказал эту картину австрийскому художнику Климту, история умалчивает. До поры до времени никто не знал и о том, почему эти позолоченные мужчина и женщина не целуются в губы. А ведь именно так звучал заказ: художник должен был изобразить графа и его возлюбленную слившимися в страстном поцелуе. Заказчик передал Густаву Климту медальон с изображением любимой девушки - и ушел по своим графским делам.

Приходит спустя время забирать картину. А где, говорит, страстный поцелуй в губы? Климт объясняет: ты, мол, ничего не понимаешь, графская твоя башка, я изображал страсть! Настроение! Томление!

Заказчик согласился, расплатился и подарил картину возлюбленной. Та была очарована - и немедленно согласилась выйти замуж за графа, который так и не узнал о том, что у нее был еще один обожатель - сам Климт, который влюбился в девушку, пока писал «Поцелуй»! Поэтому и не позволил ей целоваться с другим мужчиной - ну хотя бы на своем холсте. Это была маленькая месть графу, о которой сам Климт вскоре рассказал друзьям.