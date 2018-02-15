Муму утопил не Герасим, а дворник Андрей

СЕГОДНЯ 01:17 2018-02-13T23:32:52+03:00

В честь наступившего года Собаки мы решили вспомнить самых знаменитых книжных псов и узнать, кто стал их прототипами

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Каштанка

Героиня одноименного рассказа Антона Чехова.

Порода: помесь таксы с дворняжкой. Вообще такса была любимицей Антона Павловича: у себя дома он держал двух таких питомцев. Такса - она ж забавная: длинное туловище, маленькие ножки, не собака, а пародия. В общем, самое место такой в цирке, куда Чехов-писатель и отправил свою Каштанку.

История Каштанки практически без художественной выдумкиФото: кадр из фильма

Прототип: настоящую Каштанку нашел на улице известный в то время дрессировщик Владимир Дуров. Привел к себе, стал учить цирковому уму-разуму, потом на сцену выводить. Но однажды во время выступления собака вдруг сломя голову бросилась к галерке. Оказалось, там среди зрителей она узнала своего хозяина-столяра. То-то радости у обоих было! Так что Чехов почти ничего не придумал.

Белый Бим Черное ухо

Герой повести Гавриила Троепольского.

Порода: сеттер. Белый, с черной лапкой и черным ухом. Второе ухо - рыжее.

Белый Бим Черное ухо в одноименном фильмеФото: кадр из фильма

Прототип: по одной из версий, это тоже был сеттер, только по кличке Боб. Жил под Воронежем в поселке Централь. Хозяин - некто Владимир Павлов, охотник.

Однажды Павлов отправился на зайца вместе с писателем Троепольским (тот тоже был любителем охоты). В тот день Боб показал лучший результат по сравнению с другими охотничьими собаками. Троепольский тогда долго пса хвалил.

А в другом селе у Павлова жил тесть. И как-то раз Владимир возьми да оставь Боба у этого тестя: мол, чего таскать собаку в город и обратно, все равно скоро вернусь, на охоту опять пойдем. А когда вернулся - пса и след простыл. Оказалось, родственничек продал Боба каким-то своим знакомым, которые поклялись, что хотят сделать сюрприз... кому бы вы думали? Писателю Троепольскому.

Подарили ему в итоге собаку или нет, мы не знаем. Но в книге, а потом и в фильме Боб появился снова - под псевдонимом Бим. И Павлов его узнал: очень, мол, похож киношный пес на того самого, пропавшего. И заплакал, как плакали все мы над судьбой знаменитого экранного пса.

Пудель Артемон

Герой «Золотого ключика» Алексея Толстого.

Порода: черный пудель.

Пудель АртемонФото: кадр из фильма

Прототип: имя, по одной из версий, позаимствовано (и чуть изменено) у пса по кличке Арто из рассказа Александра Куприна «Белый пудель». Эта собака жила вместе с бродячими циркачами - дедушкой и мальчиком. И вот после очередного удачного выступления пуделя Арто возжелал заполучить некий богатенький зритель. Слуги долго пытались уговорить циркачей продать пса, но получили ответ: «Не все продается, что покупается»...

Тема верности и дружбы проходит и в «Золотом ключике». Впрочем, у здешнего Артемона есть еще один прототип - Медоро-пудель, персонаж сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» (на основе которой Толстой и создал сказку про Буратино). Медоро у Коллоди ходит «как человек - на двух ногах», одевается «в праздничную ливрею», на голове носит «белый парик с локонами», а в случае дождя прикрывает хвост атласным чехлом.

У Толстого Артемон обходится, к счастью, без чехла и ливреи, а то советские дети его бы не поняли. Разве что тщательно следит за пушистостью своего хвоста. Но главное в нем все-таки не самолюбование, а верность и благородство.

Собака Баскервилей

Героиня одноименной повести Артура Конан Дойла.

Порода: помесь мастифа и бладхаунда.

Примерно так представлял себе жуткую собаку Конан Дойл. Говорят, она до сих пор приходит на одно английское кладбище... Фото: pixabay.com

Прототип: в основе повести - легенда. Вот что якобы случилось в Девоншире (графство в Юго-Западной Англии). В 1672 году тут жил сквайр Ричард Кейбл, крайне неприятный тип. Поговаривали, что он избивал свою жену, а когда та попыталась убежать, то нагнал ее на болоте и убил. Но... его тут же, на болоте, растерзала стая каких-то огромных черных псов. А когда Кейбла похоронили, на его могилу по ночам стало наведываться жуткое животное с горящими глазами, которое все время выло на луну...

Эту историю рассказал своему приятелю Конан Дойлу журналист Бертрам Флетчер Робинсон. Так и появилась знаменитая повесть.

Кстати, могила ужасного Кейбла вполне себе настоящая. Она находится на кладбище английского городка Бакфастли. Любители мистики регулярно устраивают к ней паломничество. И уверяют, что иногда видят призрак огромной собаки...

Муму

Героиня одноименного рассказа Ивана Тургенева.

Порода: спаниель.

Прототип: собака, которая жила у крепостного дворника, слуги матери Тургенева - Варвары. Дворник Андрей был красивым, высоким, но немым. Впрочем, Варвара Петровна считала, что это только добавляет ему шарма. И очень любила хвалиться статным слугой перед знакомыми. Вот только собака Андрея раздражала помещицу - видимо, дура-баба не могла простить привязанности ее крепостного к другому существу. И велела уничтожить псинку.

Выполнив приказ, Андрей вернулся в дом Варвары Тургеневой - в отличие от литературного собрата Герасима, которого Тургенев заставляет бросить надменную хозяйку.

К слову, в дом Варвары Петровны может теперь попасть любой: это Музей Тургенева в центре Москвы - ул. Остоженка, 37.

Собака Качалова

Домашний питомец актера МХТ Василия Качалова (1875 - 1948).

Порода: доберман.

На этом фото с Качаловым пес Джим уже будто готовится протянуть лапу Есенину - на счастьеФото: ru.wikipedia.org

Прототип: а она сама себе прототип, которого прославил Есенин (стихотворение «Собаке Качалова»):

Дай, Джим, на счастье лапу мне,

Такую лапу не видал я сроду.

Давай с тобой полаем при луне

На тихую бесшумную погоду...

Есенин и Качалов познакомились в марте 1925 года. Актер вспоминал, как пришел домой после спектакля - а там уже сидит компания друзей и поклонников. Среди них - Есенин, который «одною рукою обнял Джима за шею, а в другой держал его лапу и хриплым баском приговаривал: «Что за лапа, я сроду не видал такой»... Джим радостно взвизгивал, высовывал голову из-под мышки Есенина и лизал его лицо... «Да постой... Что же ты, как пьяный, все время лезешь целоваться!» - бормотал Есенин с широко расплывшейся по-детски лукавой улыбкой».

Уходя, Есенин еще долго жал лапу Джиму и пообещал написать ему стихи. Что и сделал, а потом с выражением прочитал их псу!

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