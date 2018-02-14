Участки на Луне: можно ли разбогатеть, купив себе космическую недвижимость

СЕГОДНЯ 01:21 2018-02-14T02:00:31+03:00

Журналист Валерий Чумаков уже примерил скафандр и готов осмотреть свои владения на Луне. Вот только едва ли ему это удастся...

Наш корреспондент приобрел себе участок на спутнике Земли еще в 1997 году. Сегодня он выяснил, на сколько подорожала его космическая недвижимость

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Чтобы купить недвижимость на Карибах, совсем необязательно туда лететь. Достаточно связаться с продавцом, заплатить и получить документы о праве на собственность. Луна находится несколько дальше. Однако приобрести ее кусочек даже легче, чем выкупить гектар океанского пляжа. По состоянию на прошлую неделю территории на Луне, Марсе, Меркурии и Венере уже купили 5 011 311 землян. Купили у человека, совершившего вот уже почти 40 лет назад акт самого грандиозного в истории человечества присвоения бесхозных территорий.

Кто на свете всех богаче

Ни глава «Майкрософт», ни султан Брунея с их жалкими сотнями миллиардов долларов не могут тягаться по сумме принадлежащего им имущества с живущим в городке Гарднервилл (Невада, США) американцем Дэнисом Хоупом. По разным оценкам, он владеет недвижимым имуществом на сумму около $800 трлн. В этом нет ничего удивительного, ведь Хоуп - собственник всех планет Солнечной системы и их спутников, за исключением Земли.

Идея, как прибрать их к рукам, пришла в голову американца в 1980 году. Изучив подписанный в 1967 году 222 государствами «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела», он обнаружил в нем потрясающую дыру. В статье II было сказано, что «Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами». Иными словами, ни одно из государств-подписантов не может присоединить к себе инопланетную территорию. При этом о частной или коллективной собственности в договоре не было сказано ни слова. Покопавшись еще в различных территориальных законодательствах, Хоуп обнаружил, что по крайней мере 122 государства, в том числе и США, гражданином которых он является, разрешают людям присваивать, предварительно поставив в известность органы власти, и использовать по своему усмотрению бесхозные территории. А поскольку территории Луны, Марса, Венеры и других планет, исключая Землю, были явно бесхозными, то в ноябре того же 1980 года Хоуп составил бумагу следующего содержания:

«Декларация собственности.

...Я, мистер Хоуп, 22 ноября 1980 года довожу до сведения всего мира, что принимаю собственность над Луной. Также я извещаю все человечество, что заявляю о своих правах собственности на все известные на сегодняшний день восемь планет и их спутники. Эти планеты известны человечеству как: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон соответственно.

Дэнис М. Хоуп,

Ноябрь, 22, 1980».

«Я послал эту декларацию в ООН, - рассказал нам Дэнис Хоуп, - поскольку это единственная организация на Земле, которая могла бы признать наличие власти на других планетах. И в качестве любезности я отправил ее копии правительствам двух мировых супердержав - США и СССР. Теперь, почти 40 лет спустя, я все еще жду от них ответа».

В принципе ответом могло бы стать «Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах» (1979 год), в соответствии с которым Луна и другие небесные тела объявлялись совместной собственностью всего человечества. Но подписали это соглашение всего 17 стран из 223, а ратифицировали только 13. И России среди них нет, как нет и США, Китая, ФРГ, Великобритании, Канады, Японии.

Проделав все процедуры и не получив никаких возражений, мистер Хоуп вполне официально вступил во владение указанными территориями.

По разным оценкам, Дэнис Хоуп владеет недвижимым имуществом на сумму около $800 трлн.

Выбираем соседей

Для того чтобы купить немножко Луны, Марса, Меркурия, Венеры, спутника Юпитера Ио либо весь Плутон (именно эти планеты выставлены сегодня на продажу), необязательно связываться с самим Хоупом. Его представители торгуют инопланетными территориями более чем в 180 странах мира. Только в России имеется одно «Лунное посольство» (в Санкт-Петербурге) и четыре консульства (в Москве, Екатеринбурге, Самаре и Иркутске). Правда, цены на участки и их размеры разнятся. В России компания Хоупа продает Луну по цене 3500 рублей за акр (примерно полгектара) и Марс по 2900 руб. за акр. Американцы же покупают все вышеназванные планеты и спутники (кроме Плутона, который продается целиком за смешную сумму - $250 000 (14 млн. 518 тыс. руб.) по единой цене - $24,99 (1450 руб.) за акр. За эти деньги покупатели получают документ на право собственности, лунную карту с указанием расположения участка и экземпляр «Лунной конституции».

В России территории на других планетах приобрели (или получили в дар от друзей) пока всего 11 532 человека. Среди них, по словам российских дилеров посольства, Александр Розенбаум, Лайма Вайкуле, Юрий Шевчук, Юрий Гальцев, Дмитрий Нагиев, Артемий Лебедев, Илья Лагутенко, Алена Свиридова, Валерий Меладзе, Андрей Аршавин, космонавт Виктор Афанасьев.

Кроме того, как рассказал нам Хоуп: «В список владельцев лунных территорий входят два экс-президента США, различные политические деятели, астронавты, члены королевских семейств в шести странах, 453 знаменитости: Джордж Лукас, Том Хэнкс, Том Круз, Николь Кидман, Харрисон Форд, Джон Траволта...»

За прошедшие 38 лет на планетовладельца несколько раз подавали в суд, пытаясь отнять присвоенные им планеты. Компания-конкурент «Лунный регистратор» попыталась оспорить даже не территории, а саму идею их присвоения. Но суд неизменно оканчивался победой мистера Хоупа. И это неудивительно, учитывая, что за ним стоит уже более 5 миллионов луно-, марсо- и венеровладельцев.

Как умножить капитал

Участок на Луне я купил еще в 1997 году. Тогда Дэнис Хоуп продавал наш спутник порциями по 700 гектаров (1777 акров). Я заплатил за них, включая стоимость пересылки, $27.

Сегодня стоимость моего надела составляет сумму от $ 44 425 при продаже в США до 6 млн. 200 тыс. рублей в России. По идее я могу этот участок продать. Достаточно вписать имя нового владельца в свободную строчку купчей и отправить данные о нем в центральный офис «Лунного посольства», чтобы там внесли изменения в реестр.

Вот только найти покупателя на такую огромную территорию, сопоставимую по размеру с маленьким городом, не так просто. Фирма Хоупа брать участок обратно отказывается. Мол, ищите покупателя сами. А продавать лунную фазенду по частям запрещает «Лунная конституция»: ее 4-я статья грозит нарушителям конфискацией собственности. Точнее, так: делить можно, но для этого нужно заручиться согласием «лунного правительства» в лице того же Дэниса Хоупа...

К счастью, ничто не мешает мне как собственнику «нарезать» лунный надел на 120 участков по 6 соток и сдавать их под дачные участки за самую скромную плату. Конечно, от Москвы далековато, почти 385 тысяч километров, зато место хорошее. Светлая сторона, левая нижняя часть лунного диска в районе кратера Шиккард, с видом на Землю. Если же кому-то захочется приобрести у меня весь участок целиком - готов поменять его на скромную однушку в спальном районе столицы.

Автор приобрел участок в районе кратера Шиккард.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Точно так же Остап Бендер продавал билеты в Провал»

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, юрист, почетный адвокат России:

- Правила продажи земельных участков везде одинаковы - хоть в Африке, хоть на необитаемом острове, хоть на Луне. Продаешь? Покажи свидетельство о праве собственности. А если у тебя его нет, тогда надо сначала эту территорию захватить, а потом уже распродавать ее по участкам, как в стародавние времена поступали англичане или испанцы. У нас есть термин «приобретательная давность». Захвати, повладей немного, а потом можешь продавать. Люди, которые сейчас эти территории на Луне купили, практически выбросили деньги, потому что завтра я прилечу на их участок на космическом корабле, займу его и скажу, что это мое. Я считаю, что это завуалированное мошенничество с целью выколачивания денег из дураков. Точно так же Остап Бендер продавал билеты в Провал.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дэнис ХОУП:

Мои территории стоят 750 секстильонов долларов

Мы связались с мистером Хоупом и задали ему несколько вопросов:

- Были случаи, когда покупатели территорий требовали возврата денег?

- Как и в любом бизнесе, занимающемся торговлей каким-либо товаром, у нас есть небольшая доля людей, желающих вернуть «товар». С 1980 года мы вернули деньги 73 покупателям. Неплохо, если учесть, что у нас есть уже более 5 млн. инопланетных землевладельцев в 180 странах.

- Если на моем участке сядет чей-либо космический аппарат, могу ли я требовать от его хозяев компенсации?

- Как законный владелец территории вы имеете право потребовать плату за «парковку» и за пользование вашей землей. Но мы призываем наших граждан относиться к исследовательским миссиям с терпением и пониманием. Поскольку их исследования дают нам ценную информацию о землях, какими мы владеем.

- Говорят, что стоимость ваших территорий превышает 300 триллионов долларов.

- Стоимость всей земли, которой я владею, трудно определить. Она получает ценность только когда мы ее продаем. Если посчитать примерную стоимость продаваемых нами территорий, она примерно составит названную вами цифру. Но в недрах планет есть минералы, углеводороды, редкие элементы, драгоценные металлы и драгоценные камни. Если учесть их запасы, цена может дойти до 750 секстильонов долларов. Но все это не будет иметь никакой ценности, если мы не будем развивать потенциал принадлежащих нам планет.

ТРИ НАИВНЫХ ВОПРОСА

Судитесь на Юпитере

Ситуацию комментирует адвокат Сергей МАЛКОВ, эксперт по вопросам космического права

1. Насколько законна продажа участков на Луне, Марсе и так далее?

- Основным международным документом, устанавливающим правила поведения в космосе, является Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства от 27 января 1967 года. Статья 2 предписывает: «космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации». Это означает, что все действия по торговле участками небесных тел являются незаконными. От сторонников приватизации лунных участков можно услышать: «Но ведь эти правила устанавливают государства, а мы - частные лица. Мы не подписывали договор и не обязаны ему следовать». Но договор обязывает своих участников осуществлять контроль над всей национальной космической деятельностью, проводимой под их государственной юрисдикцией. В России, например, законодательство устанавливает требование о лицензировании космической деятельности любого рода. У представителей лунных посольств имеются лицензии? По всей видимости, нет. А потому их действия могут квалифицироваться как мошенничество.

2. Если это все - афера, почему аферисты уже много лет обманывают доверчивых граждан?

- В нашей стране еще не объявили кампанию по противодействию такому виду мошенничества. Помните, ведь раньше и с пирамидами было свободно: реклама, отделения, офисы. А потом поступил сигнал сверху, и все моментально прикрылось.

Я некоторое время преподавал космическое право в Университете аэрокосмического приборостроения. Ко мне часто подходили студентки и говорили: «Мне мой парень звезду подарил! Это законно?» Это из той же оперы. Звезду подарить невозможно, но есть фирмы, которые якобы могут назвать вашим именем одно из светил. Но вопрос о наименовании небесных тел находится в компетенции Международного астрономического союза. И эта организация просто за деньги даже самому завалящему звездному карлику ваше имя не присвоит. Здесь мы тоже имеем дело с мошенничеством.

3. Я купил собственность на Луне у продавца, которого мошенником пока никто не объявил. Если у меня ее постараются отнять, я могу обратиться в суд?

- Можете. Но суд обязан проверить обоснованность требований в исковом заявлении. Насколько они будут обоснованными? Ответ очевиден.

Кроме того, действуют процессуальные правила подсудности. Лунный участок - это недвижимость. К примеру, если у вас есть спорная квартира в Челябинске, исковое заявление следует подавать в районный суд соответствующего региона. Так что наш земной суд вам в рассмотрении откажет...