2018-02-13T14:34:07+03:00
Умные вещи

«Что делать, если твоя девушка Настя»

Самые смешные запросы в поисковиках
Анастасия НОВИКОВА
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Запросы поисковиков вызывают подозрение, что люди вокруг живут в какой-то параллельной реальности. Фото: фотобанк ЛориЗапросы поисковиков вызывают подозрение, что люди вокруг живут в какой-то параллельной реальности. Фото: фотобанк Лори
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Какие только вопросы не задают россияне поисковым системам в интернете! Мы решили выбрать самые неожиданные и популярные, чтобы понять: кто вообще додумался такое спрашивать?

Как я…

«Как я ловил человечков». Смешная комбинация, да. Но это мультфильм про мальчика, бабушку и чудесный пароходик.

«Как я стал русским». Тоже популярный российский сериал про любовь.

«Как я изменяла мужу с двумя». Здесь уже жизнь, ничего не поделаешь.

Как стать…

«Как стать принцессой». Речь о популярном американском фильме, который часто ищут в интернете.

«Как стать феей из Винкс в домашних условиях с трансформацией». Такой вопрос интересует юных девочек, которые насмотрелись мультфильма «Клуб Винкс - Школа волшебниц» и мечтают заполучить сверхъестественный дар.

Зачем я…

«Зачем я убил коростеля». Это название рассказа Виктора Астафьева. Странно, но сейчас он в интернете популярен.

«Зачем я жил для какой цели я родился». Думаете, россиян потянуло на философию? А вот и нет: эта фраза из романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Известный монолог главного героя - Печорина.

«Зачем я женился». Вопрос, который хоть раз в жизни задает себе каждый женатый мужчина. Но вовсе не ответ на него ищут пользователи. Так называется популярная песня ансамбля русской песни «Хмель».

Почему я…

«Почему я идиот». Отличный вопрос! Но это просто меломаны ищут песню Александра Пушного с одноименным названием.

«Почему я хочу работать в правительстве Москвы». Тоже очень популярный запрос. Теперь понятно, о какой работе мечтают жители столицы.

«Почему я такой тупой». А это, видимо, спрашивают те, кто хотел работать в правительстве Москвы, но не прошел конкурс.

Что делать…

«Что делать если твоя девушка Настя». Абсурдность фразы объясняется просто. Все дело в ролике на YouTube. Парень и девушка Настя выезжают в лес и сильно ругаются. Видео так полюбилось пользователям, что в народе образовался новый мем. «Девушка Настя» - это что-то вроде «девушка-гроза».

«Что делать если мой унитаз танцует». Пользователю пора бросать пить? Нет, тут вот что: унитазы крепятся к полу туалета двумя большими шурупами. Иногда эти шурупы разбалтываются, и наш фаянсовый друг начинает шататься. Вот в поисковике и спрашивают: что делать, когда сантехника танцует - шатается.

Как выжить…

«Как выжить в зомби апокалипсисе». Последствия американских фильмов ужасов. Такой вопрос уж очень интересует подростков. А вдруг?

Как объяснить коту…

«Как объяснить коту что он живет у меня а не я у него».

«Как объяснить коту что он дебил».

«Как объяснить коту что ему пора работать».

А вот тут даже сказать нечего. Да и некогда. Пора идти потолковать с хомячком о поэтике Гете или о ставках по ипотеке.

Если набрать в поисковике предлог «в» и название любого города, то в качестве подсказок вам, как правило, предложат какую-то жуть. Эксперты объясняют это статистикой: пользователи чаще всего читают заметки о самых невероятных историях или криминал.

Если набрать в поисковике предлог «в» и название любого города, то в качестве подсказок вам, как правило, предложат какую-то жуть. Эксперты объясняют это статистикой: пользователи чаще всего читают заметки о самых невероятных историях или криминал.

КОНКРЕТНО

Ну у вас и подсказочки...

Давайте разберемся в самом механизме. Когда вы начинаете вводить запрос в строке поиска, вам показывают варианты наиболее популярных запросов, начинающихся на те же самые буквы. Это поисковые подсказки - они помогают сэкономить время и не печатать текст целиком.

Сначала идея была в том, чтобы просто ускорить ввод поискового запроса, но со временем система «поумнела».

- Робот собирает весь поток запросов и начинает фильтровать, - объясняют в компании «Яндекс». - Список проходит несколько этапов: совсем редкие или содержащие ненормативную лексику вопросы пользователей удаляются и остается более сотни миллионов популярных.

При этом поисковик устанавливает ваше местоположение. Например, начиная запрос со слов «кинотеатр» или «ресторан», петербуржец и москвич наверняка имеют в виду заведения в своем городе. И подсказки им нужны для Санкт-Петербурга и Москвы соответственно. Поэтому для каждого региона составляется свой список.

Кроме того, Яндекс анализирует, что чаще всего ищут жители разных городов России. Как правило, это новости своего города или вопросы, связанные с ЖКХ, пенсиями, работой администрации. Самые популярные запросы автоматически попадают в подсказки поисковика того или иного региона.

Также Яндекс умеет определять, что будет больше интересовать людей в ближайшем будущем. Например, пользователь пишет в поиске «по...», и искусственный интеллект знает: обычно ему нужна «погода», а перед каким-либо праздником - «подарки» и «поздравления».

- В какой-то момент наши подсказки стали персональными, - добавляют в «Яндексе». - То есть стали учитывать историю запросов. Например, если пользователь увлекается компьютерными играми, то при введении «ста…» поисковик выдаст популярную игру «Сталкер». А если блогер любит кино, то поисковик первым делом предложит фильм «Сталкер» по мотивам повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких.

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