Светлана Сагайдак: «Доступ к инновациям должен быть у всех»

СЕГОДНЯ 06:30 2018-02-14T00:31:15+03:00

В мае 2017 года Россия подала заявку на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2025 году. В качестве города-кандидата был выдвинут Екатеринбург

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О перспективах российской заявки, бонусах и преференциях, которые принесет нашей стране участие во Всемирной выставке, в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказала генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак

– Что такое выставка ЭКСПО в нынешнем ее виде и почему она нужна России в 2025 году?

– Начну с того, что Россия – сначала царская, а потом и Советский Союз – принимала участие во Всемирных выставках фактически с момента их появления. Наши павильоны неоднократно становились призерами. Но с 1851 года России так и не удалось принять ЭКСПО у себя. Несколько раз наша страна претендовала на проведение выставки, но, к сожалению, неуспешно. И за ЭКСПО-2020 мы тоже боролись, но в финале нас обошел Дубай. Теперь мы соревнуемся за право проведения ЭКСПО в 2025 году в Екатеринбурге и всерьез рассчитываем победить...

Зачем нам нужна эта выставка? Да хотя бы потому, что во все времена это было очень важное событие, зачастую судьбоносное для жителей того города, в котором выставка проходила. На выставке представляли новейшие достижения своего времени. Электрическая лампочка, телефон, лифт, скульптуры – «Статуя Свободы», «Рабочий и колхозница» – все это впервые было показано именно там. Так же, как и всемирно известная Эйфелева башня, главный символ Парижа, – она тоже была создана именно для Всемирной выставки. Предполагалось, что сразу по окончании форума ее снесут, но она так запомнилась, так понравилась, что решили оставить.

– Столицей нашей заявки стал Екатеринбург. Почему именно этот город?

– Во-первых, Екатеринбург – очень достойное место. Это четвертый город России по численности населения. Это третий город по международным контактам после Москвы и Санкт-Петербурга. Это место, которое нужно показать и раскрыть не только России, но и всему миру. Это один из самых молодых городов мира, с огромным промышленным потенциалом. В конце концов, это город, который хочет и готов провести ЭКСПО. И в случае успеха жителей ждет много позитивных изменений. Потому что ЭКСПО, как и другие глобальные форумы, всегда меняют территорию, на которой проходят. К примеру, Сочи. После Олимпиады это не только всероссийская здравница – это крупный международный спортивно-рекреационный центр, где проходят все больше значимых мероприятий. Российский инвестиционный форум, например. Но вернемся к Екатеринбургу. Город очень удачно расположен. Это фактически центральная часть России. Мост между Европой и Азией. Уже сейчас крупные азиатские транспортные потоки, в том числе воздушные линии, проходят через Екатеринбург. Там один из самых современных аэропортов в России. Там пройдут матчи чемпионата мира по футболу, к которому в Екатеринбурге уже создана вся необходимая современная инфраструктура.

– Расскажите о конкурентах Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025.

– Какое-то время назад свою заявку отозвал Париж. Остались японский город Осака и столица Азербайджана – Баку. У японцев очень интересный проект. Они хотят под проведение выставки фактически насыпать новый остров. Баку – прекрасный город, который славится великолепным климатом, гостеприимством, едой... Поэтому говорить, что кого-то из наших конкурентов не надо брать в расчет – ошибка.

– Как вы убеждаете делегации других стран голосовать за Екатеринбург? Вы ведь это делаете фактически лично, посещая разные страны и общаясь с представителями властей.

– Действительно так. Вот недавно я вернулась из серии рабочих поездок, которую мы назвали арабской миссией. Другая группа коллег полетела по странам Азии. Мы общаемся с людьми, с руководителями, очень подробно рассказываем о преимуществах Екатеринбурга, о его возможностях и потенциале. Помимо этого, для каждой страны мы готовим какие-то специальные адресные предложения.

– И как в арабском мире принимали российскую делегацию?

– С огромной теплотой. Во-первых, многие учились в России. Многие вспоминают какие-то русские слова. И везде я слышала о России только хорошее. И, кстати, практически везде мне говорили, как нам повезло с президентом. Как круто он отстаивает интересы России. Откровением такое отношение к главе государства для меня не стало, конечно. Но все равно было приятно.

За право называться городом, принимающим Всемирную выставку ЭКСПО, Екатеринбург борется уже долго. И рассчитывает на победу. Тема нашей заявки – инновации в современном мире

– Что вы рассказывали о заявке?

– Стремились как можно шире представить нашу тему. Она звучит так: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений». Современный мир крутится вокруг инноваций, вокруг технологий. Для чего они нужны? Чего все мы от них хотим? Если подумать, то оказывается, что все мы захотим одного – быть счастливыми. И это нас всех объединяет. Все хотят жить мирно, развиваться, любить, растить детей, радоваться жизни, совершенствоваться, любить. Мы все очень разные, но в этом очень похожи. Как инновации могут сделать нас счастливыми – вот об этом мы хотим говорить.

– Как вы будете готовить Екатеринбург к проведению ЭКСПО-2025 в случае победы российской заявки?

– Неподалеку от города, в 10–15 минутах езды на автомобиле, появится совершенно новый город. Мы назвали его Smart City («умный город»). При его проектировании и строительстве будут применены самые совершенные на сегодняшний день технологии. Это касается не только непосредственно возведения зданий, но и планировки пространства, организации жизни людей в этом месте. По сути, мы хотим создать новую модель жизни человека в городе. Что конкретно там будет – даже представить пока сложно. Беспилотники, роботы, «умные дома»... Чтобы собрать идеи для умного города, мы провели хакатон. Обычно конкурсы в этом формате проводят для программистов, но мы принимали идеи по 10 темам – от транспорта и безопасности до интернета вещей и медицины – от экспертов в самых разных отраслях, не только в IT. В течение месяца мы собирали заявки на нашем сайте и на сайте hackathon2025.ru. Собрали порядка 750, из которых экспертное жюри отобрало 125. Семь из 125 были награждены призами. Интересных идей, которые смогут быть воплощены в нашем Городе будущего, было довольно много.

– Расскажите о самых интересных заявках.

– Очень много заявок в области экологии, медицины, образования. Целый пул предложений по строительству и проектированию. Очень интересные заявки о том, как построить обмен информацией, как организовать жизненный цикл сопровождения человека на всех этапах, используя технологии блокчейн. Главное, что уровень заявок очень высокий.

– Вы хотите, чтобы в этом новом городе жили люди?

– Конечно. Город будет условно поделен на две части: ЭКСПО-парк, где будут стоять павильоны. И ЭКСПО-деревню, где будут жить люди. Причем мы хотим, чтобы пространства павильонов по окончании выставки можно было легко приспособить под нужды жителей. Там могут разместиться учебные заведения, исследовательские центры, коворкинг-центры. Вопрос о наиболее эффективном использовании выставочных площадок сейчас в стадии проработки.

– Что еще необходимо сделать в рамках продвижения нашей заявки? Как и когда будут подводиться итоги?

– Впереди июньское заседание Генеральной ассамблеи в Париже, где мы будем в очередной раз презентовать нашу заявку. Кроме того, перед нами стоит задача донести до представителей каждой страны, в чем преимущество России, получить отклики и учесть их в нашем проекте. Наша цель – провести лучшее ЭКСПО, которое должно стать еще одним поводом для гордости у всех россиян.