Месяц до выборов: Жириновский и Грудинин бьются за «серебро», а Собчак и Явлинский — за 4-е место

СЕГОДНЯ 13:25 2018-02-14T17:54:38+03:00

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За месяц до выборов президента (а они пройдут 18 марта) эксперты ВЦИОМ спросили у граждан — за кого они проголосовали бы, если это надо было бы сделать в ближайшее воскресенье. И сравнили ответы с предыдущими замерами политических предпочтений. Рейтинг подрос у Владимира Путина, Павла Грудинина и Григория Явлинского. А у Владимира Жириновского и Ксении Собчак — немного снизился (смотрите таблицу). Возможно, дебаты кандидатов, которые начнутся 26 февраля, изменят картину. Но пока она такая: бесспорный лидер гонки — Путин опережает ближайших конкурентов в 10 раз. За второе место борятся Жириновский и Грудинин. А за четвертое — Собчак и Явлинский.

Правда, есть нюанс. Узнаваемость Грудинина среди избирателей постоянно растет, что понятно — он ездит по стране, его показывают по телевидению. Но рейтинг его топчется вокруг 7%. А эксперты говорят о расколе внутри КПРФ, которая и выдвинула кандидата-бизнесмена, но не всем в партии это нравится. У Жириновского — обратная картина. Его узнаваемость — прежняя (кто ж Владимира Вольфовича не знает?!), но раскола в ЛДПР нет, его партийцы и поклонники будут голосовать за Жириновского.

Принять участие в выборах собираются (наверняка или скорее всего) 80,4% избирателей.

При этом 34% опрошенных считают, что выборы пройдут честно, 46% предполагают незначительные нарушения, которые не окажут влияния на общий итог, и 17% думают, что результаты голосования могут быть искажены.

И не менее интересны ответы — что больше всего волнует людей сегодня — какие у них запросы и болевые точки, которые кандидаты явно должны взять на карандаш.

Главными в стране люди считают проблемы здравоохранения (об этом заявили 30% опрошенных), образования (23%), низких зарплат (20%), низких пенсий (20%), социального неравенства (14%), безработицы (14%) и слишком высоких налогов и тарифов ЖКХ (11%).

А рейтинг кандидатов выглядит так: