2018-02-14T18:00:16+03:00
Звезды

«Постарел»: Фанаты не узнают 58-летнего Дмитрия Харатьяна

Актер без двух лет пенсионер, но его вид разочаровал поклонников
Петр СИМОНОВ
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Дмитрий ХаратьянДмитрий ХаратьянФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Любимый страной «гардемарин» не имеет активных соцсетей, поэтому если там и появляется, то в аккаунтах других людей. Так, в середине января Дмитрий Харатьян возвращался из отпуска на Мальдивах в Москву. Вместе с известным актером летел и футболист Игорь Акинфеев. Стюардесса бизнес-класса сфотографировалась со звездами сцены и спорта, и с гордостью выложила снимок. И только месяц спустя фото заметили поклонники.

По мнению фанатов, народный артист, который в конце января отметил 58-летие, выглядит постаревшим. Вид Дмитрия Харатьяна назвали уставшим, несмотря на то, что фото сделано в последний день отпуска.

aleksabeautyaleksabeauty
Три звезды на рейсе Мальдивы-Москва Повезло так повезло, ребята. Не зря трудилась #Акенфеев#Харатьян#Аэрофлот#Москва#звезды#Мале#Мальдивы
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Наверное, люди привыкли видеть его таким, со светлыми волосами и челкой.

Поклонники привыкли видеть актёра таким Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поклонники привыкли видеть актёра такимФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, Дмитрий Харатьян прославился ролью гардемарина Алеши Корсака в знаменитой картине Светланы Дружининой, вышедшей на экраны 30 лет назад. Актер сыграл более 80 ролей в других кинолентах, также занимается продюсированием и исполняет песни. Артист трижды женат, имеет 34-летнюю дочь Александру от второго брака и 19-летнего сына Ивана от третьего брака.

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