Берлинский кинофестиваль 2018: конкурсная программа и фильмы

Берлинале 2018 начинается в этом году 15 февраля и продлится до 25 февраля.

Из чего состоит фестиваль?

Уже не в первый год фестиваль будет состоять из 9 основных программ. Коротко о том, что будет на каждой в этом году.

Конкурсная программа (Competition)

На конкурсной программе представлены 24 фильма. 19 из них будут бороться за главные награды фестиваля: золотого и серебряного медведей. Остальные 5 хоть и не участвуют в конкурсе, но являются мировыми премьерами. Впервые за всю историю Берлинале, конкурсную программу откроет анимационный фильм: «Собачий остров» (Isle of dogs) Уэса Андерсона. Из русских картин представлен «Довлатов» Алексея Германа-младшего. Ниже приводим полную конкурсную программу, о которой подробнее в рамках других статей.

Конкурсные фильмы:

«Три дня в Киброне» (3 Days in Quiberon), реж. Эмили Атеф (Германия / Австрия / Франция)

«Время дьявола» (Season of the Devil) реж. Лав Диас (Филиппины)

«Девица» (Damsel), Реж. Дэвид Зеллнер, Натан Зеллнер (США)

«Не волнуйся, далеко он пешком не уйдёт» (Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot), реж. Гас Ван Сент (США)

«Довлатов», реж. Алексей Герман-младший (Россия / Польша / Сербия)

«Ева» (Eva), реж. Бенуа Жако (Франция)

«Дочь моя» (Figlia mia), реж. Лаура Биспури (Италия / Германия / Швейцария)

«Наследница» (Las herederas), реж. Марчело Мартинесси (Парагвай / Германия / Уругвай / Норвегия / Бразилия / Франция)

«В рядах» (In den Gängen), реж. Томас Стубер (Германия)

«Собачий остров» (Isle of dogs), реж. Уэс Андерсон (Великобритания / Германия)

«Свинья» (Khook), реж. Мани Хагиги (Иран)

«Моего брата зовут Роберт, и он – идиот» (Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot), реж. Филип Грёнинг (Германия)

«Музей» (Museo), реж. Алонсо Руис (Мексика)

«Молитва» (La Prière), реж. Седрик Кан (Франция)

«Недвижимость» (Toppen av ingenting), реж. Манс Манссон, Эксел Петерсен (Швеция / Великобритания)

«Не прикасайся» (Touch Me Not), режиссер Адина Пинтилие (Румыния / Германия / Чехия / Болгария / Франция)

«Транзит» (Transit), реж. Кристиан Петцольд (Германия / Франция)

«Лицо» (Twarz), реж. Малгожата Шумовска (Польша)

«Utøya 22. Juli» (U – July 22), реж. Эрик Поппе (Норвегия)

Кадр из анимационной картины «Собачий остров», которая откроет фестиваль.

Вне конкурса:

«Не в себе» (Unsain), реж. Стивен Содерберг, (США)

«Операция „Шаровая молния“» (7 Days in Entebbe), реж. Жозе Падилья (Великобритания)

«Ага» (Ága), реж. Милко Лазаров (Болгария / Франция / Германия)

«Чёрный 47» (Black 47), реж. Лэнс Дейли (Ирландия / Люксембург)

«Эльдорадо» (Eldorado), реж. Маркус Имхоф (Швейцария / Германия)

Специальная программа и сериалы (Berlinale Special)

В рамках этой программы показывают фильмы выдающихся кинематографистов, кинопортреты известных личностей и кинокартины в необычных форматах. Особый интерес в этой программе вызывают:

«Книжная лавка» (The Bookshop) — экранизация одноименного романа английской писательницы Пенелопы Фицджеральд о женщине, которая решила открыть книжный магазин в английской глуши;

Эмили Мортимер в фильме "Книжная лавка".

«Композитор» (Songwriter) — премьера документального фильма про Эда Ширана, на показе которого ожидается и сам певец;

«Быть Астрид Линдгрен» (Becoming Astrid) — про становление писательницы;

«Счастливый принц» (The Happy Prince) — про Оскара Уайлда;

«Переводчик» (The Interpreter) — про то, как пожилые словак и сын офицера СС путешествуют по Словакии, открывая для себя историю Второй мировой войны.

Отдельное место в специальной программе отводится сериалам, которых в этом году покажут 7. Среди них:

«Террор» (The Terror). 19 век. Два корабля застряли в арктических льдах, и команда сталкивается с проблемой выживания, внутренними конфликтами и мистикой. Производство: США

«Спящие медведи» (Sleeping Bears). Умирает психотерапевт главной героини и она получает записи своих сеансов в виде угроз по почте. Мы узнаем не только об ее внутреннем мире, но и о современном Израиле. Производство: Израиль.

«Свобода» (Liberty). Семейная драма по одноименному роману о жизни в Танзании в 1980-х годах. Здесь и о бизнесменах, которые используют пережитки колониализма, и об энтузиастах, которые хотят помочь, но не понимают потребности местных, и о самих жителях. Производство: Дания.

«Пикник на висячей скале» (Picnic at Hanging Rock). Еще один мистический сериал о строгой преподавательнице женского пансиона, у которой таинственным образом пропадают три воспитанницы. Производство: Австралия.

«Плохие банки» (Bad Banks). О юной, талантливой и амбициозной женщине, которая делает карьеру в банке. Производство: Германия / Люксембург.

«Дом на Земле» (Home Ground). О женщине-футболистке, которая становится тренером мужской сборной. Производство: Норвегия.

«Надвигающаяся башня» (The Looming Tower). О противостоянии ФБР и ЦРУ, которые в собственной борьбе не должны забывать и о внешних угрозах. Производство: США.

Панорама (Panorama)

На программе «Панорама» показывают фильмы, которые исследуют тренды социальной, политической и кинематографической жизни мира, а также картины с оригинальным творческим видением.

В этом году в программе можно выделить картины, посвященные следующим проблемам:

Национализм и радикализм. «Когда придет война» (Až přijde válka) о словацкой радикальной организации «Slovenski Branci»; «Генезис» (Genezis) об агрессии в отношении цыган в Венгрии в 2008-2009 годах; «Процесс» (O processo) об импичменте бразильского президента Дилма Русефа в 2016 году, «Профиль» (описание ниже).

Картины, которые исследуют место женщины в современном мире, и в которых женщина же и главная героиня. Стикс (Styx) о враче, которая пытается спасти лодку попавших в шторм беженцев, фильм-аллегория на ситуацию в развитых странах и исследование гуманизма, он же открывает программу; «Жибриль» (Jibril) о девушке, которая влюбилась в заключенного; «Воскресная болезнь» (La enfermedad del domingo) о матери и дочери, которые не виделись 30 лет и теперь проводят 10 дней вместе; «Предчувствие» (Yocho) — научно-фантастический мистический фильм о девушке, вокруг которой начинают происходить странные вещи; «Девушки всегда счастливы» (Rou Qing Shi) об отношениях матери и дочери; «Упущение» (La omisión) о становлении и поиске себя молодой девушки, живущей в Аргентине; уже упоминавшийся фильм «Профиль» можно отнести и сюда; и много других картин.

Дистопия, то есть наиболее страшные сценарии развития общества. «Предчувствие» (Yocho); «Человек, космос, время и человек» (Inkan, gongkan, sikan grigo inkan) — фильм Ким Ки Дука о сенаторе с сыном, супружеской паре, таинственном старике, группе работников секс-индустрии и банде уголовников, закрытых на одном военном корабле; «Вторжение» (Hojoom) —драма Шахрама Мокри, где в лабиринтах стадиона теряются время, пространство и обстоятельства, формируя ужасающую аллегорию.

Испано-американские фильмы. Их в программе 11. Вот пара из них: «Маламбо, хороший человек» (Malambo, el hombre bueno) — полудокументальный фильм о пути аргентинского танцора; «Тридцать душ» — фильм об испанской деревне, в которой переплетаются реальная жизнь, придуманные истории и суеверия; «Молчание других» (The Silence of Others) — в 1977 году в Испании был принят закон об амнистии, были отпущены политические заключенные и запрещено дальнейшее расследование преступлений режима Франко. Это документальный фильм о последствиях этого закона и до сих пор нерешенных проблемах; и упоминавшиеся ранее «Упущение» и «Воскресная болезнь».

Вопросы семьи в самом широком смысле, начиная от конфликтов внутри ячейки общества и до борьбы семей с внешними обстоятельствами. «Лимонад» (Lemonade) — медсестра из Румынии вышла замуж в Америке и ждет «зеленую карту», вместе с ней ее сын от предыдущих отношений, в фильме главная героиня понимает, что Америка на деле не такая, какой она себе ее представляла; «Животное» (L’Animale) — о юной девочке, которая приехала в Вену, чтобы учиться на ветеринара, об ее отношениях со сверстниками и родителями и о том, что быть зрелым и смотреть в будущее не имеет никакого отношения к формальному возрасту; «Горизонт» (Horizonti) — об одиночестве после разрыва отношений. После расставания с Анной, Георгий теряет все, что имел и оказывается в изоляции на маленьком острове, где он пытается собрать свою жизнь заново; «Аль Гамия» (Al Gami’ya) — документальный фильм об одном из самых бедных кварталов Каира, жителей которого главный герой называет «Одной большой семьей»; «Шелк и пламя» (The silk and the Flame) — Китай, главный герой уезжает в город, чтобы обеспечить свою большую семью; сюда же можно отнести уже упомянутые «Жибриль», «Упущение», «Генезис», «Воскресная болезнь» и другие.

Взгляд на кино со стороны. «Мои провинциалы» (Mes provinciales) — о нескольких молодых ребятах, приехавших в Сорбонну изучать режиссуру; «Я вижу красных» (Je vois rouge) — документальный фильм про девушку, которая подозревает, что ее родители работали в советское время на спецслужбы; «Поколение роскоши» (Generation Wealth) — документальный фильм американского фотографа с 25-летним стажем о жизни тех, для кого стремление к роскоши стало основным мотивом и главной целью в жизни. Сюда же можно отнести и уже упомянутый «Девушки всегда счастливы» (Rou ging shi).

Особенное место в программе отводится тем фильмам, которых объединяет идея против доминирования мужчин.

Одним из основных в этой программе стал американский проект Тимура Бекмабетова «Профиль». Фильм о том, как английская журналистка ведет переписку с вербовщиками ИГИЛ (организация запрещена в России).

Процесс изготовления будущих наград фестиваля. ФОТО Berlinale Facebook

Форум (Forum)

Это самая свободная из всех программ. В ней можно увидеть авангардные и экспериментальные фильмы, политические репортажи, эссе и еще неизвестные работы молодых кинематографистов.

Из российских фильмов в программе покажут документальный фильм «Сын» Александра Абатурова. В 2013 году двоюродный брат режиссера и солдат погибает в Дагестане. Это событие послужило отправной точкой для размышлений режиссера о российской армии в целом и для появления этого фильма.

Другой фильм немецкого производства, но снятый украинским режиссером Сергеем Лозницой — «День Победы» про то, как 9 мая празднуют в Берлине.

Кроме вышеназванных, в программе покажут еще 44 картины из которых 35 — мировые премьеры.

Короткометражные фильмы (Berlinale Shorts)

В рамках этой программы собраны 5 блоков короткометражных лент. Всего 22 фильма участвуют в конкурсе и борются за золотых и серебряных медведей, награду в 20 000 евро от Ауди и номинацию на европейскую премию (European Film Awards). Еще 2 фильма в конкурсе не участвуют.

Что объединяет короткометражные фильмы в этом году? Как написано на сайте фестиваля: «фильмы отражают реальность и способствуют социально-политическому дискурсу». При этом они могут быть как документальными, так и художественными или анимированными. Приветствуются и эксперименты.

Кроме основной программы, организаторы подготовили отдельный блок фильмов, посвященный 50-летию протестов 1968 года, который называется «1968 — Красные флаги для всех!» (1968 — Rote Fahnen für alle). В том году прошел ряд демонстраций в Европе и США, участники которых выступали против войны во Вьетнаме, за права человека, против расизма, в поддержку феминизма и защиту окружающей среды. Тем не менее картины в этом блоке посвящены не социальным проблемам, а скорее эстетике того времени. Это снятые в 1968 году или чуть раньше эссе, фильмы, рассказывающие о тех годах или экспериментальные работы.

Ретроспектива и Посвящение (Retrospective и Homage)

Ретроспектива посвящена важным режиссерам или картинам, сыгравшим значительную роль в истории кино. Поскольку современные фильмы тоже находятся в каком-то историческом контексте, то с помощью этой секции организаторы постарались этот сделать его объемным.

С 2013 года в секции выделяют Классику Берлинале (Berlinale Classics). В этой программе представляют отреставрированные или вновь открытые фильмы, которые когда-то на Берлинале уже показывались. В этом году — это 7 фильмов, среди которых «Небо над Берлином» Вима Вендерса и «Летят журавли» Михаила Калатозова.

Также в Рестроспективе выделяется направление Посвящение (Homage). Каждый год одному из выдающихся актеров вручается почетный золотой медведь фестиваля и посвящается отдельная программа. В этом году таким человеком стал Уиллем Дефо и 10 фильмов с его участием включены в программу. Уиллем Дефо действительно выдающийся и очень продуктивный актер: он принимал участие в создании более 100 картин и это не считая того, что он не переставал играть в театре. Фильмы с его участием в Берлинале заявлены выдающиеся, поэтому приводим полный список:

«Антихрист» (Antichrist), реж. Ларс фон Триер, 2009;

«Автофокус» (Auto Focus), реж. Пол Шрадер, 2002;

«Охотник» (The Hunter), реж. Дэниэл Неттхейм, 2011;

«Последнее искушение Христа» (The Last Temptation of Christ), реж. Мартин Скорсезе, 1988;

«Утомлённые морем» (The Life Aquatic with Steve Zissou), Уэс Андерсон, 2004;

«Миссисипи в огне» (Mississippi Burning), реж. Алан Паркер, 1988;

«Пазолини» Pasolini, реж. Абель Феррара, 2014;

«Взвод» (Platoon), реж. Оливер Стоун, 1986;

«Тень вампира» (Shadow of the Vampire), реж. Эдмунд Элиас Меридж, 2000;

«Жить и умереть в Лос-Анджелесе» (To Live and Die in L.A.), реж. Уильям Фридкин, 1985.

Отдельным блоком в рамках этой программы покажут отреставрированные картины начала двадцатого века. Название показа «Веймарское кино». Вход на него свободный.

Поколение (Generation)

Данная программа разделяется на Kplus – для детей любых возрастов и 14Plus вторая – для детей от 14 лет. В программе представлены как полные фильмы, так и короткометражные. Из представителей нашей страны в программе «Поколение Kplus» будет показан фильм «Вдоль и поперек» — короткометражка Марии Коневой. Победителей каждой из подпрограмм ожидают призы: 7500 евро за полнометражный фильм и 2500 за короткий метр.

Четыре полнометражных и 5 короткометражных фильмов участвуют в кросс-секционных показах. Последние — это возможность для зрителей до 18 лет посмотреть фильм из других программ, а для родителей — сходить в кино с детьми. Среди полнометражных фильмов следующие:

«Собачий остров» (Isle of Dogs), реж. Уэс Андерсон — конкурсная программа;

«Животное» (L’ Animale), реж. Катарина Мюкштайн — Панорама;

«Молодые одиночества» (Premières solitudes), реж. Клер Симон — Форум;

«Композитор» (Songwriter), реж. Мюррей Каммингс — Специальная программа.

Поскольку фильмы в этой программе рассчитаны на детей, то они гораздо легче. И, если вы далеки от социальных и политических проблем, то можно пойти на легкий фильм-путешествие по западной Европе «303» вместе с двумя юными героями — Яном и Юлией. Он открывает программу 14plus. Программа Kplus же откроется другим путешествием, а именно бодрой датской анимацией, которая называется «Невероятная история большой груши» (Den utrolige historie om den kæmpestore pære).

Всего в программе Поколение покажут 65 полнометражных и 39 короткометражных фильмов.

Перспективное немецкое кино

Название этой программы говорит само за себя. В ней покажут 14 немецких фильмов, снятых молодыми кинематографистами, из которых 12 — мировые премьеры. Всем, снявшим эти картины, около 30 лет. Для Германии это то поколение, которое не знало нужды, жизнь которых идет по определенному плану и становится рутинной: дома все хорошо, каждый день на работу, встречи с одними и теми же людьми. Отсюда у этих людей появляется ощущение, что они, как описывают организаторы, «живут фальшивой жизнью, как будто только играя во взрослых». Это ощущение прослеживается во всех фильмах этой программы. Таким образом, она является своего рода исследованием, картиной современного поколения.

И в этой программе есть свой гость. Им стал документальный фильм «Путешествия кино» (Film Wanderungen). 140 интервью, взятых у людей, которые живут рядом с площадью Розы Люксембург в центре Берлина. В интервью вы увидите дома этих людей, узнаете, чем они живут и что думают. Интервью разбиты на 31 серию по 15 минут.

25 февраля, в открытый день Берлинале, в этой программе покажут фильм-победителя фестиваля Макса Опхюлса (Max-Ophüls-Preis). Фестиваль проходит ежегодно в Саарбрюкене и так же посвящен молодому немецкому кинематографу. И документальное кино-победителя фестиваля First Step Award 2017: «Без этого мира» (Ohne diese Welt).

On Berlinale Publikumstag, February 25, 2018, Perspektive Deutsches Kino will present the winning work in the fiction film competition “Max-Ophüls-Preis 2018”, and the winner of the documentary film competition First Steps Award 2017 (Ohne diese Welt, directed by Nora Fingscheidt).

Кинорынок

Ежегодно параллельно с фестивалем в рамках Берлинале проходит Европейский Рынок Кино (European Film Market). Подробнее о нем КП расскажет во время самого фестиваля. Однако уже известно, что на рынок привезут новый фильм Кирилла Серебрянникова «Лето», работу над которым режиссер заканчивал уже под домашним арестом. Фильм о Викторе Цое, в котором роль Майка Науменко исполнил дебютировавший в качестве актера Рома Зверь.

Кто посетит фестиваль?

В этом году на фестивале ожидают:

режиссеры: Том Тыквер, Вес Андерсон, Вим Вендерс, Гус Ван Сент, Филип Грёнинг, Стивен Содерберг, Кристиан Петцольд, Рамон Салазар, Ким Ки Дук;

актеры: Билл Мюррей, Уиллем Дефо, Роберт Паттисон, Изабель Юппер, Тильда Суинтон, Грета Гервиг, Эмили Мортимер, Билл Найи, Патрисия Кларксон, Руперт Эверетт, Эмили Уотсон, Джефф Дэниелс, Розамунд Пайк, Даниэль Брюль, Брайан Крэнстон, Идрис Эльба и другие;

другие звезды: Эд Ширан;

российские звезды: Алексей Герман-младший, Данила Козловский, Елена Лядова, Тимур Бекмамбетов, Карен Шахназаров, Александр Абатуров.