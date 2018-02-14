"Путешественник во времени" успешно прошел тест на детекторе лжи

СЕГОДНЯ 17:55 2018-02-14T19:07:55+03:00

Рассказ Ноа о своем путешествии в 2030 год набрал кучу просмотров в интернете Фото: скриншот видео

Гость из будущего предупредил человечество о том, что Дональд Трамп будет переизбран на второй срок

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Недавно на просторах интернета появился ролик о молодом человеке по имени Ноа, который выдавал себя за путешественника во времени. Для нашего человека дело это, в общем-то, привычное. Каждый из нас, наверное, имел знакомых, которые переодически телепортировались в иное измерение, а через неделю возвращались без денег, с фингалом под глазом и на какое-то время воздерживались от спиртного. При этом свои впечатления от пребывания в параллельной вселенной они, как правило, толком не могли описать, вероятно, потому что люди из будущего предусмотрительно вырубали у них память.

Однако, рассказ Ноа о путешествии в 2030 год набрал кучу просмотров в интернете. Несмотря на то, что ролик был размещен на авторитетном YouTube-анале ApexTV, который распространяет, казалось бы, совершенно надежную информацию о летающих тарелках, зеленых человечках и других паранормальных явлениях, нашлись скептики, которые утверждали, что молодой человек просто-напросто привирает.

Чтобы опровергнуть эти домыслы, создатели канала решили подвергнуть Ноа испытанию на детекторе лжи. Результаты оказались сенсационными: полиграф подтвердил правдивость рассказа путешественника во времени. В этом легко можно убедиться, посмотрев видео эксперимента. Уже в самом начале Ноа задали коварный вопрос: «Действительно ли вы являетесь настоящим путешественником во времени, побывавшем в 2030 году?» Парень отвечает «Да!» и на экране загорается зелеными буковками слово «Правда».

Путешественник во времени успешно прошел тест на детекторе лж.Путешественник во времени успешно прошел тест на детекторе лж

Правда, дотошные пользователи тут же принялись писать в комментариях, что детектор лжи работает совсем по-другому. Ни один полиграф не оборудован кнопками «Правда» и «Ложь». Принцип действия детектора лжи основан на измерении физиологических реакций организма, таких как частота дыхания, пульс, давление, потоотделение и т.д. Определяя, в какие моменты человек находится в стрессовом состоянии, можно отличить, когда он говорит правду, а когда нет.

Конечно, есть множество способов обмануть полиграф. Изменять свои телесные реакции можно, прикусывая язык во время ответа, напрягая крупные мышцы тела или надавливая пальцем ноги на канцелярскую кнопку предусмотрительно уложенную в ботинок. Не говоря уже о том, что выявить особенности реакций патологических врунов, которые сами верят в свою ахинею, вообще не представляется возможным. Именно поэтому показания детектора лжи не являются доказательством в суде.

Так или иначе, но интерпретировать показания прибора может только специалист. Однако ни работу прибора, ни данные, которые он собрал, ни заключение эксперта организаторы эксперимента публике не показали. Наверное, потому что еще Сергей Мавроди учил, что доверие между людьми - это главная и непреходящая ценность.

В то же время из интервьюмы узнали массу интересного о грядущем. А именно:

- Дональд Трамп будет переизбран на второй срок

- Глобальное потепление начнет проявлять себя парадоксальным образом: в Северной Америке потеплеет, а в Европе похолодает

- Люди полетят на Марс в 2028 году

- Электромобили смогут передвигаться со скоростью 600 миль в час

- Роботы станут вести домашнее хозяйство

- Ученые найдут лекарство от некоторых форм рака

- Президентом США в 2030 году станет некто по имени Ilana Remikee

- Гаджеты будущего похожи на очки Google Glass, но будут обладать производительностью всех сегодняшних компьютеров в мире

Прямо скажем, совсем необязательно пробиваться сквозь толщу времен, чтобы предсказать многое из того, что озвучил Ноа. Но расслабляться читателям еще рано. Ведь, как верно подметила замечательная прорицательница мадемуазель Жанна из «Собачьего сердца»: «Самое главное событие вашей жизни у вас еще впереди!»