Российские хоккеисты проиграли первый матч на Олимпиаде в Пхенчхане Словакии 2:3

СЕГОДНЯ 17:42 2018-02-14T17:49:11+03:00

После стартовых пяти минут встречи наши выигрывали 2:0, но потом растеряли все преимущество

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На Олимпиаде в Пхенчхане в среду, 14 февраля, был сыгран первый матч сборной России по хоккею в мужском турнире. Соперником команды Олега Знарка была команда Словакии. Поединок начался успешно для россиян, но в итоге мы проиграли со счетом 2:3.

Уже на 3-й минуте Владислав Гавриков открыл счет в матче. Через пару минут Кирилл Капризов удвоил преимущество нашей команды. В конце первого периода сборная Словакии смогла отыграться. На 17-й минуте сквитал одну шайбу Петер Олвецки, а через минуту Мартин Бакош сделал счет равным!

Кирилл Капризов - автор второй нашей шайбы на Олимпиаде.Фото: REUTERS

На первый перерыв российская команда ушла при счете 2:2. Этот же счет остался на табло и после 40 минут поединка. И вот на 49-й минуте матча Петер Черешняк забросил третью шайбу в ворота нашего Василия Кошечкина. Этот бросок оказался роковым для команды Олега Знарка. В оставшиеся до конца матча 11 минут мы не смогли отыграться, в итоге уступив со счетом 2:3 в стартовой игре Олимпиады.

Василий Кошечкин пропустил три шайбы в первой игре турнира.Фото: REUTERS

Согласно формуле олимпийского турнира, после завершения группового турнира никто не покидает соревнования. По хитрой формуле команды дальше составят по рейтингу с 1 по 12-ю. Последние 8 сыграют за право попасть в четвертьфинал Олимпиады. А остальные уже будут ждать там своих соперников.

На старте матча Россия забросила дважды.Фото: REUTERS

Последний раз российские хоккеисты побеждали на Олимпиаде в далеком 1992 году во французском Альбервилле. Тогда это были первые после распада СССР для нас игры. И мы выступили как "Объединенная команда", победив в финале Канаду со счетом 3:1.

Атаки россиян в первой игре были довольно скромны.Фото: REUTERS

Теперь послезавтра россияне проведут второй матч на турнире. Нашим соперником будет команда Словении. В своем первом матче на Олимпиаде они тоже смогли произвести фурор. В овертайме словенцы победили команду США со счетом 3:2.

Матч Словении и России будет сыгран в пятницу, 16 февраля, и начнется в 10:40 по московскому времени.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ОИ-2018. Словакия — Россия (ОАР) - 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

0:1 Гавриков (Войнов, Широков) 02:54

0:2 Капризов (Гусев) 04:08

1:2 Олвецки (Граняк) 16:05

2:2 Бакош 17:55

3:2 Черешняк (Хашак, Бакош) 48:30 ГБ

Вратари: Конрад - Кошечкин

Броски: 19-22

Штраф: 8-12