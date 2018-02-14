2018-02-15T01:52:46+03:00
Спорт

Томас Бах встретился с российскими спортсменами и лично объяснил причины недопуска на Олимпиаду

Президент МОК пришел к нашим атлетам запросто, в спортивном костюме, и произвел впечатление доброго дедушки, у которого нашлось время откровенно поговорить с внуками [видео]
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Томас Бах неожиданно организовал разговор с российскими спортсменами в Пхенчхане. Наших олимпийцев, не задействованных в соревнованиях, экстренно собрали в одном из залов горной олимпийской деревни. Там глава МОК предложил россиянам задавать все интересующие их вопросы про допинг и допуск на Игры.

В соцсетях есть двухминутное видео этой встречи. Если судить по этому кусочку (а журналисты на нее допущены не были), она прошла довольно неформально. Герр Бах и российские олимпийцы сидят чуть ли не кружком. Между ними никаких столов и преград. У каждого - наушник с прямым переводом с английского на русский. Рядом с главой МОК - первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков. Бах пришел к нашим ребятам запросто, в спортивном костюме, и произвел впечатление доброго дедушки, у которого нашлось время откровенно поговорить с внуками.

Президент МОК Томас Бах встретился с нашей Олимпийской командой.

«Вы находитесь в сложной ситуации, я это понимаю», - доверительно сказал Томас Бах. И еще раз объяснил позицию МОК относительно допинговых нарушений в России. «У нас есть все доказательства, что на Зимних олимпийских играх в Сочи были серьезные манипуляции и подмена допинг-проб», - кивал головой Бах. Российские спортсмены слушали напряженно и настороженно. Все-таки совсем недавно выяснилось, что у МОК доказательства «манипуляций» есть, а у Спортивного арбитражного суда, оправдавшего 28 россиян, - нет.

Для самих российских олимпийцев визит президента МОК стал неожиданностью. «О том, что такая встреча состоится, я узнал только сегодня. Насколько я понял, инициатива исходила от главы МОК. Видимо, ему было важно пообщаться со спортсменами и выслушать их мнение», - рассказал ТАСС бобслеист Максим Андрианов. По его словам Бах сначала выступил с приветственным словом, а потом предложил задавать вопросы.

Вопросов было много, но вот ответы на них пока не стали публичными. Есть только обрывки информации. Баха, по всей видимости, спрашивали как так получилось, что Спортивный арбитражный суд оправдал российских спортсменов, но ни один из оправданных не выступает на Олимпиаде в Пхенчхане. Бах в свою очередь давал понять, что подозрения в этом случае превыше доказательств. «Мы применяли такую же строгую процедуру после крайне неутешительных решений CAS, удовлетворившего ряд апелляций. Привилегия в виде приглашения на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций, поэтому мы их не пригласили», - ответил президент МОК.

Бах, видимо, хотел наладить контакт с российскими спортсменами. «Суть разговора была в том, что они (МОК - прим. ред.) пригласили нас на эти Игры, то есть не отстранили всю страну в целом, чтобы доказать, что в России есть сильные молодые и «чистые» спортсмены. Прежде всего доказать это другим странам». - поделилась своими впечатлениями от встречи с агентством «Р-спорт» лыжница Анастасия Седова.

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