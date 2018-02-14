2018-02-14T16:41:55+03:00
Спорт

Из заявки сборной России пропали два спортсмена. Кто виноват?

Как получилось, что сами российские спортсмены, конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов, не в курсе, кто их отцепил от Олимпиады - свои или чужие
Андрей ВДОВИН@av_esqспортивный обозреватель
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Конькобежец Сергей Грязцов (слева) и бобслеист Дмитрий Попов могли принять участие в Олимпиаде, но остались дома из-за ошибки спортивных чиновниковКонькобежец Сергей Грязцов (слева) и бобслеист Дмитрий Попов могли принять участие в Олимпиаде, но остались дома из-за ошибки спортивных чиновников
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В олимпийском Пхенчхане бушует ураган. Но есть новости и пострашнее. Вчера утром появилась информация, что МОК приглашал на Олимпиаду не 389 российских спортсменов, а 391. Но документы на двух из них якобы куда-то затерялись, и конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов таинственно исчезли из списков.

Для начала Международный олимпийский комитет выпустил заявление: «Общее количество спортсменов, имевших право на приглашение, всегда было равно 389. Два спортсмена, о которых идет речь, Сергей Грязцов и Дмитрий Попов, вошли в список 389 спортсменов, о чем был уведомлен ОКР. ОКР не включил их имена для участия в Олимпиаде». Разбирайтесь мол у себя там сами. И все начали разбираться.

Показания получились противоречивыми. Взять, например Попова. Вот что про него сказали в федерации бобслея (ТАСС) : «Расследования были плохо подготовлены, а члены комиссий не подошли к своему делу тщательно, хотя речь шла о судьбе живых людей»... А вот что сказал Олимпийский комитет России: «Изначально их не было в списках национальных федераций в силу того, что они не выполнили нормативы и не прошли спортивные критерии. МОК их изначально одобрил, поэтому никто никому не в чем не отказывал, никто не банил. Они не принимают участия в Играх по спортивному принципу». Так кто виноват? Комиссии МОК или сам Попов?

С Сергеем Грязновым получилось еще более странно. Сам он был очень расстроен, и это чувствовалось в его комментарии агентству «Р-спорт»: «Узнал об этом вчера вечером. Не знаю, как реагировать на эту ситуацию. Когда все подтвердилось, даже сложно что-то сказать. Но уже ничего не вернешь - вчера мог пробежать «полуторку»».

Но нет. Не мог. Оказывается: он не прошел в состав сборной, не выполнив какие-то нормативы и спортивные показатели. Сам Грязнов об этом ни сном не духом.

Получается, что сами российские спортсмены не в курсе, кто их отцепил от Олимпиады - свои или чужие? И не забыт еще скандал с квотами. Некоторые российские спортивные федерации взамен отстраненных спортсменов не стали посылать вместо них на Олимпиаду дублеров, хотя такая возможность была. Вопрос «почему?» завис в воздухе. И он там переливается всеми цветами радуги, когда, например, лыжники из второго-третьего составов сборной России сражаются за медали и завоевывают их, а в коньках или биатлоне нам банально некого выпустить на старт.

Кажется, тайн после этой Олимпиады хватит еще надолго. И мы еще откопаем множество скелетов из под снега.

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ОКР заявил, что "неприглашенные" Грязцов и Попов не попали на Олимпиаду по спортивному принципу

Ситуация с двумя спортсменами, которые не попали на Олимпиаду в Пхенчхан после ряда решений МОК и CAS, окончательно прояснилась. В среду, 14 февраля, выяснилось, что конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитий Попов не были включены в список наших сборных для участия в Олимпиаде 2018. (подробности)

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