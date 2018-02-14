Технопарк «Сколково» отпраздновал день рождения

14 Февр. 19:50 2018-02-14T22:38:48+03:00

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Ровно год назад на территории Инновационного центра «Сколково» открылся Технопарк – это огромный комплекс, где создана вся необходимая инфраструктура для инновационных компаний и стартапов. Спустя год Технопарк обзавелся собственными лабораториями и технологическими площадками, центрами коллективного пользования и даже юридической фирмой, которая помогает резидентам в оформлении патентов и заявок. Получилось что-то вроде инновационного академгородка, где можно комфортно существовать, не выходя за его пределы.

– У нас вообще много связей с университетами – почти 70 процентов наших проектов вышли из академической среды, – рассказывает Кирилл Каем, старший вице-президент Фонда «Сколково» по инновациям. – Это вчерашние ученые, многие из которых не задумывались о том, чтобы делать компанию или защиту патентов. Мы регулярно объезжаем все научно-исследовательские центры и институты, просим рассказать, что интересного у них происходит. И проекты, потенциально интересные для экономики, получают поддержку Фонда.

Поддержка довольно серьезная – во-первых, это налоговые льготы. Резиденты Фонда не платят никаких налогов, кроме сниженного социального налога на оплату труда. Есть и таможенные субсидии – все сборы на оборудование и материалы, привезенные из-за границы, компенсируются государством. Кроме того, компании-резиденты могут получить дополнительное финансирование, например, на оформление патента или создание прототипа.

– Одна из ключевых вещей, которые мы делаем – это обучение, – продолжает Кирилл Каем. – К нам же приходят ученые, которые не умеют заниматься бизнесом. Мы приглашаем менторов и экспертов, помогаем сформировать команду, привлекаем администраторов и менеджеров. В итоге либо компания становится инвестируемой, либо начинает сама продавать свой продукт.

Обкатать технологию

Ключевых направлений, по которым отбираются проекты, всего четыре. Это промышленные, ядерные и космические технологии, компьютерные технологии и IT, медицинские и биотехнологии, а также энергоэффективные технологии. Причем многие из компаний-резидентов не только пользуются услугами и возможностями Технопарка, но и работают на его собственные нужды. Например, охранные комплексы от конструкторского бюро «Сомов» уже установлены в домах на территории центра:

– Обычные датчики используют акустический метод контроля за разрушением стекла. Грубо говоря, они настроены на 2-3 частоты, и если они их слышат, то сигнализируют, что стекло разбито, – объясняет директор бюро Максим Сомов. – То есть можно уронить тарелку, а они среагируют, как на окно. Наши датчики работают на контроле микроускорений – они смотрят, с какой скоростью и как колеблется стекло. И уже на основании этих результатов смотрит, цело окно или разбилось.

Другой пример – это компания по прокату самокатов «Самокат Шеринг»:

– Переезд в Технопарк позволил нам сократить время на создание прототипов и доработки самой конструкции самокатов – они должны быть адаптированы к условиям города, – рассказывает основатель компании Василий Быков. – Раньше один такой цикл занимал чуть ли не год, потому что нужно было ездить в разные лаборатории и центры. Сейчас на это уходит 2-3 месяца. Кроме того, мы уже поставили пункты проката в самом Технопарке – нам это позволяет апробировать технологию, а посетителям не нужно идти по длинным коридорам пешком.

Экосистема для инноваций

По сути, резиденты Технопарка оказались включены в огромную экосистему, где задачи и проблемы одних проектов могут решаться с помощью других. Например, компания «Моторика», которая создает необычные детские протезы рук, получила возможности для экспериментов и создания новых модификаций – сейчас инженеры планируют добавить в «искусственную руку» сенсорный дисплей и Wi-Fi-датчик, чтобы приблизить протез к умным часам и смартфонам.

Другой проект, VIST Robotics, с переездом в Технопарк обзавелся полноценным макетом интеллектуального карьера, где разработчики могут оттачивать дистанционное управление и автономный режим для самосвалов и буровых станков в местах добычи полезных ископаемых.

– Переезд в Технопарк не просто снижает расходы стартапов – у многих из них выросла выручка, увеличилось количество новых разработок, – перечисляет Ренат Батыров, генеральный директор Технопарка «Сколково». – Такой рост происходит не только за счет инфраструктуры, но и за счет наших акселерационных программ, конкурсов инноваций, встреч и других мероприятий. Кроме того, мы открыты для всех – коворкинг и центры может взять в аренду любой желающий, правда, условия будут чуть менее выгодными, чем для наших резидентов. При этом мы не претендуем на интеллектуальную собственность – то есть любой аспирант, который не хочет передавать права на разработки своему вузу, может воспользоваться нашими лабораториями.

Сегодня в здании Технопарка расположились около 200 стартапов и проектов – по словам самих резидентов, уже становится тесновато. Впрочем, эту проблему планируется решить в самое ближайшее время: уже запланировано строительство второго здания по соседству.