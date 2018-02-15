Почему Россия не зарабатывает на челябинском метеорите

СЕГОДНЯ 01:08 2018-02-15T01:07:54+03:00

Челябинский метеорит: 5 лет спустя. Падение Челябинского метеорита 15 февраля 2013 года входит в категорию событий, которые случаются раз в 100 лет. И вот, прошли первые 5 лет

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Ровно 5 лет назад 15 февраля 2013 года мимо Челябинска, оставляя за собой дымный след, с воем и взрывами пронесся раскаленный камень, упав в центре озера Чебаркуль. Кто заработал на космическом пришельце, какие деньги до сих пор таятся в уральской тайге и почему метеорит так и не обогатил депрессивный регион, разбирался корреспондент "КП" Дмитрий Тихомиров, очевидец событий.

Грузите метеориты бочками

- Метеориты нужны? - обступили меня пацаны десяти-пятнадцати лет, стоило мне войти в поселок Депутатский, что всего в тридцати километрах от Челябинска. У каждого в руках было по несколько черных, как угольки, камней.

- Почем?

- Вот этот 5 тыс. руб., а эти два по 1,5 и 3 тыс. руб., - пытался склонить меня к покупке самый мелкий, думая, что я не в курсе цен. Камней тогда было не просто много, а очень много: в Депутатском их продавали по 100 руб. за грамм. Впрочем, покупать метеориты не было смысла - оставались все шансы найти осколки самому.

Жителям Депутатского повезло больше всех: в первые дни камни собирали прямо на улицах и в огородах! Приехавшие ученые жаловались, что «метеорита почти не нашли, все собрали местные», и призывали, даже на школьных собраниях, сдавать камни в пользу науки за символическое вознаграждение. Иногда с привлечением полиции. Местные, справедливо полагая, что метеорит может в будущем стоить дорого, посылали ученых лесом, точнее — в лес. На самом деле, до мая, все, кто не ленился бродить в чащах, могли найти любое количество космических осколков угольно-черного цвета. Пик поисковой лихорадки пришелся на конец марта – к местным присоединились съехавшиеся издалека охотники за метеоритами. В тайге обычным делом было встретить американца, литовца, поляка. Все хвастались друг перед другом своими находками, но мест не сдавали: после разрывов осколки выпадали полянами, и принцип поиска напоминал сбор грибов - найдешь парочку, и затем исследуешь радиус в несколько десятков метров.

- Да весь лес в метеоритах, науке хватит, а нам тут жить, зарплата 10 тыс. руб., не каждый день с неба деньги валят, - философствовал Павел, один из местных собирателей, с которым мы пересеклись в лесу западнее Депутатского.

Карманы Павла явно оттопыривались, но хвастаться находками он не стремился — мало ли кто в лесу бродит, вдруг «научники» попросят поделиться. Впрочем, у меня карманы точно так же были набиты черными камнями.

Пока за Уралом лежал снег, искать осколки было просто: видишь лунку, подсовываешь аккуратно руку, и там, внутри сосульки с черной корочкой, камень неправильной формы.

К концу марта снег сошел, искать стало намного сложнее: приходилось на серой траве тщательно выискивать взглядом черные, как уголь, камни. У меня этот рефлекс еще год держался: в Москве инстинктивно шарил взглядом по газонам, реагируя на всякие черные неровности. Ведь и я сам почти сразу забыл свой журналистский долг, включившись в азартную гонку поисков.

К тому моменту траектория полета метеорита была восстановлена почти полностью. Искателям повезло - тот летел, рассыпаясь, прямо вдоль линии газопровода в сторону Чебаркуля, Златоуста, Миасса. Ориентир – лучше не придумаешь. Рано или поздно все охотники за метеоритом пересекались именно у газопровода, а вечерами - в мотеле «Георгий» на трассе A-310.

- Раньше у нас лишь дальнобойщики ночевали, а сейчас вон, совсем мест нет, не знаю даже, куда тебя разместить, - жаловалась мне администратор за стойкой, - пиво и водка давно закончились. Одни проблемы с вами, поисковиками.

Номер мне так и не нашли, но выдали матрас и уложили на полу. Кто-то жил в своей машине прямо в лесу или снимал комнаты в деревне. Но зато и был первым на месте каждое утро.

Типичный суровый челябинский сувенир: инопланетянин и кусок метеорита. Фото: avito.ru

Время продавать камни

Те из жителей поселков Депутатский, Первомайский, Еманжилинск и окрестностей, кто не сдал камни по 80-200 руб./ г перекупщикам из городов, выставляли их на Авито и Ebay иногда за тысячи долларов. Некоторые нашли покупателей. Для многих деревенских метеоритный доход серьезно превысил годовую зарплату. Местный егерь на продаже найденных осколков уже через две недели после падения купил квадроцикл, на котором и продолжил поиски на дальних кордона: за следующий месяц квадроцикл окупился три раза. Камень в 100 г, если кому везло на такой наткнуться, можно было продать и за 20 тыс. руб. У перекупщиков периодически кончались деньги, и они уезжали в банкоматы Челябинска.

Сейчас средняя цена Челябинского метеорита установилась на уровне 200-400 руб./г. Большие красивые осколки без сколов ценятся выше. Несколько дней назад на Авито выставили на продажу кусок в 25 кг за 5 млн руб. Такими осколками торгуют осторожно, чего не скажешь о мелких, 0,2 -100 г, которых у местных припрятано на черный день еще не один десяток, если не сотен кг. Впрочем, и ныне челябинская тайга может хранить осколки еще на несколько тысяч тонн. По оценкам НАСА, диаметр метеорита при входе в атмосферу составлял 17 м, вес — 10 тыс. т, большая часть из которых, не сгорев атмосфере, выпала над лесами.

Но камни рано или поздно закончатся, зато останется тайна, легенда. Ведь история Челябинского метеорита - одно из самых масштабных посте Тунгусского столкновение космического тела с Землей за все время существования человечества. Не воспользоваться этим в коммерческих целях было бы странно.

Дорога есть, туристов нет

Стоило нескольким жителям калифорнийского городка Уиллоу-Крик обнаружить отпечаток гигантской ноги, как вокруг появилась целая тематическая индустрия с гостиницами, экскурсиями, музеями, сувенирными лавками, зарабатывающими на Bigfoot - снежном человеке.

- Наши власти просто не проявили никакого желания сделать метеорит символом региона, туристической меккой, - вздыхает Андрей Орлов, бывший мэр Чебаркуля, а ныне сотрудник московской РАНХ, - если бы такое приземлилось в Штатах, они бы до сих пор снимали сливки.

Сам Орлов пытался сделать метеорит событием для тихого провинциального городка, но его возможностей не хватило. Поначалу план мэра Орлова начал вроде бы осуществляться: в феврале — марте в тихий Чебаркуль ежедневно привозили пару автобусов с желающими посмотреть место падения. Но потом лед на озере сошел, лунка от метеорита растаяла и поток туристов сократился до одного автобуса в неделю, а потом и вовсе сошел на нет. О метеорите стали забывать. Тогда Орлов на своей странице в Livejournal призвал соседей делиться мыслями, как можно еще заработать.

- И ведь были хорошие предложения! Но дальше сувенирки дело не пошло. Меня и так упрекали, мол, занимаюсь только метеоритом, городское хозяйство забросил. Хоть удалось поставить памятную стеллу на берегу озера, деревянную крепость напротив. Но главное — под шумиху о метеорите и будущих потоках туристов выбил на ремонт дорог лишние 15 млн руб. Туристического ажиотажа не случилось, но зато городские дороги стали заметно лучше.

На сайте местных туроператоров, как напоминание о падении, еще висят предложения туров, но, как сами организаторы признают — давно ничего не продавали.

– Если честно, смотреть в тех краях особо нечего, ну кроме красивого озера. Инфраструктуры как не было, так и нет, - заявили мне в одной из этих компаний.

- Эх, вот если б метеорит упал не в озеро, а где-нибудь рядом, и желательно — прямо в центре города, и была воронка, вот тогда было бы что показать, - уверен Николай Мурзин, чья водолазная компания «Алеут — служба специальных работ» и подняла со дна Чебаркуля самый большой осколок метеорита в 654 кг. - Хоть и превысили стоимость тендера в два раза, кроме убытков нам это ничего не принесло. Зато теперь все знают, что мы такие крутые, да и задачка была непростая — осколок ушел еще на 9 м в ил, и найти его даже было непросто, а потом полтонны космического камня тащить до берега…

Сейчас именно этот осколок — главный экспонат Челябинского краеведческого музея.

О той операции по подъему Мурзин оперативно написал книгу: почти всё из в 500 экземпляров тиража продано – остатки предлагаются по 1 тыс. руб.

- Но для водолазов и студентов - по 500 руб., а для депутатов Госдумы - по 115 тыс. руб., - то ли Мурзин так шутит, то ли всерьез — сразу и не поймешь, но уверяет, «что это по справедливости».

Маркетинг по-челябински

Если по мотивам легенды о снежном человеке из Уиллоу-Крик или Лох-Несском чудовище созданы компьютерные игры, то наши разработчики софта Челябинский метеорит почему-то проигнорировали. Кроме программистов из Ижевска, через неделю после падения запустивших приложение для смартфона «Челябинский будильник»: метеорит несется через весь экран с реальным звуком падения - надо несколькими точными касаниями спросонья попытаться его отключить. Будильник получился таким же суровым, как и весь уральский город.

- На запуск приложения ушло всего пара дней, - вспоминает Ефим Передвигин, руководитель отдела развития компании «Центр высоких технологий». - За первый разработали алгоритм и дизайн, за второй написали программу. Приложение бесплатное, мы его создали лишь в собственных рекламных целях. Странно, что больше никто из коллег не сыграл на этом.

- Мы до сих пор называем наш метеорит не Челябинским, а Чебаркульским, - уверяет местный краевед пенсионер Николай Мельников, водящий экскурсии по местам метеоритной славы, благо его дом прямо на берегу озера.

Да и бывший мэр Орлов, как и все чебаркульцы, уверен, что название у них просто украли, как и славу города, к тому же распорядились им весьма бессмысленно.

- Может, если б метеорит был не Челябинским, а Чебаркульским, до сих пор б к нам приезжали желающие приобщиться к космосу, а уж если бы и сам осколок нам достался... Все же в наше родное озеро упал, - продолжает бывший мэр эпицентра взрыва, - даже памятная стелла на въезде в область помогла бы метеоритному делу. К тому же Чебаркуль так удачно расположен, в пяти километрах от трассы M5, но даже указатель на федеральной трассе поставить не имеем права...

В России лишь златоустинская оружейная компания «АИР» выпустила набор изделий с вкрапалениями метеорита: от недорогой серебряной монеты "Счастливый кузюк (кузнец – Авт.)" до композиции «Таимба» (мифическая женщина, которую якобы нашли на месте падения Тунгусского метеорита – Авт.) с метеоритом побольше за 140 тыс. руб. Смотрится эффектно.

- Мы вот как знали, что должно что-то упасть на нашу челябинскую землю, - уверяет зам. генерального директора «АИР» Владимир Герасимов, - еще за полгода до Челябинска привезли из Европы пластины из метеоритного железа, все думали, как их применить к нашей продукции, а тут он сам прилетел. Вот недавно опять приобрели партию осколков метеорита: для нас, как оптовых покупателей, стоимость метеорита 150 руб./г, пониже рынка.

- Пять лет прошло, но мы умудряемся ежегодно получать свой небольшой процент от падения. Семена томата «Челябинский метеорит» у нас одни из самых продаваемых, - рассказывает Александр Степанов, заместитель директора НПО «Сады России», - наверное, благодаря нам садоводы и помнят о метеорите. Мой дядя Владимир Степанов к весне 2013 года как раз вывел новый сорт: коренастый, до 80 см высотой, но выносливый, которому и холод, и дождь нипочем. А тут он и прилетел на нашу голову. Грех было не использовать такое событие - несколько десятков тысяч пакетиков весной, на посевную и под ажиотаж, удалось продать!

35 руб. за пакетик семян, конечно, не бог весть сколько, но если таких пакетиков десятки тысяч, то вполне себе неплохо.

Падение челябинского метеоритаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Запах НЛО

- А метеорит разве чем-то пахнет, - я пытаюсь внюхаться в свой собственный 600-граммовый осколок, разговаривая с Сергеем Андреевым, хозяином миасской компании «Мастерская необычных решений».

Сразу после падения Андреев на всю страну призвал российских женщин готовиться к новому аромату, обещая вывести на рынок духи с запахом метеорита. Парфюм он так и не выпустил, но зато сделал ароматизаторы для автомобилей, сразу двух видов: «Челябинский метеорит» и «Чебаркульский метеорит». Как написано на пакетиках, «аромат соединил в себе энергию космической силы и пульсации времени в пространстве Земли, когда поток огромной энергии и силы угас в глубинах земного озера».

- Это как нюхать, все в природе имеет свой запах, и даже метеорит, - убеждает Андреев, - как только он упал, мы нашли осколок, провели исследования и запатентовали сразу два названия, так как долго никто не знал, как назовут метеорит. Регистрация каждой марки стоила нам 70 тыс. руб., но зря платили - кроме нас никто не стал ничего такого выпускать, идею даже не украли, так что мог б и сэкономить.

За первые полгода Андрееву удалось продать несколько десятков тысяч пакетиков с запахом метеорита. И сейчас метеоритные ароматизаторы по 180 руб. продаются наравне с другими...

- Пылилась у меня на полке скульптурная чугунная композиция с лосем, словно провожающим взглядом кого-то в небе, может, птицу, а может — и чего покрупнее, - делится своей маркетинговой сообразительностью Олег Александрович из Каменск-Уральского, - я вот и подумал: а почему бы животному не смотреть вслед метеориту... Назвал я скульптуру «Челябинский метеорит пролетел», выставил на Авито - уже звонят, интересуются.

- 90% гостей Челябинска приходят к нам в музей посмотреть на метеорит, - уверяет Виталина Силина, руководитель отдела спецпроектов Челябинского краеведческого музея, которому, собственно, и достался самый большой кусок метеорита весом более полутонны со дна Чебаркуля.

В музее можно купить настоящие осколки, каждый с соответствующим сертификатом.

Число посетителей музея выросло по сравнению в «дометеоритными» временами в несколько раз. И 15 февраля музей обещает всем желающим, помимо 50% скидки на вход (цена билета в обычный день 200 руб.), приподнять на час, ровно в 9.20 утра, время падения метеорита, стеклянный купол на артефактом, «чтобы дать всем желающим прикоснуться к космосу».

А КАК У НИХ

1934 год. Врач Кеннет Уилсон сделал знаменитое фото чудовища, вроде как обитающего в шотландском озере Лох-Несс. Официальных доказательств существования нет, но каждый год не менее миллиона туристов посещают озеро, оставляя местному бизнесу более 30 млн фунтов стерлингов.

1945 год. В крошечном американском городке Розуэлл якобы разбилось НЛО. Легенда кормит уже не одно поколение. Сегодня построено 23 отеля, музей НЛО. Проводятся экскурсии по местам, «встречи с гуманоидами», фестиваль уфологов и т. п. Оборот местной туриндустрии более в $70 млн в год.

1958 год. В калифорнийском городке Уиллоу-Крик обнаружили отпечаток гигантской ноги, которую приписали Bigfoot— снежному человека. Вокруг городка выросла целая тематическая индустрия: с гостиницей Bigfoot Motel , бургерной Bigfoot, турами в горы «на поиски», музеем, сувенирными лавками, гольф-клубом Bigfoot и, конечно, одноименным фестивалем. Все это приносит более $100 млн в год.

КАК НАДО БЫЛО СДЕЛАТЬ

Маркетолог туризма Дмитрий Перунов:

- Чебаркуль мог стать меккой для всех любителей необычного, от уфологов до дайверов, ищущих осколки на дне озера. Основные деньги туриндустрии в мире приносят китайцы, сайт на китайском ничего бы не стоил - но можно было бы везти целые группы. По идее, этим должен был озадачиться государственный туристический информационный центр, собрать комиссию по метеориту и развитию региона, выбить деньги у государства на строительство инфраструктуры, разработать маршрут к месту падения, подключить предпринимателей, рестораторов с тематическим меню. Впрочем, ничего не потеряно и сейчас. Тем более, до сих пор много осколков Челябинского метеорита не найдено. Работать надо.

ПОДДЕЛКИ

Подделать каменный метеорит-хондрит (с пористо-зернистой структурой), к которым относится Челябинский, очень непросто. Эксперты уверяют, что такую неоднородную субстанцию и обожженную черную корочку (после взрывов каждый его осколок, даже самый маленький, пролетев через атмосферу, обуглился, став черным, как корка на подгоревшем пироге) имитировать, практически, невозможно. Хотя, дилетанту могут впарить подделку из металлургического шлака.

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