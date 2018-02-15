13 фактов, которые вы не знали про мужской половой орган

15 Февр. 23:00 2018-02-15T23:23:09+03:00

Первая эрекция случается еще в утробе матери, последняя - уже после смерти

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Казалось бы, что мы не знаем про мужской половой орган? Тема давно изучена всеми еще в подростковом возрасте и может быть закрыта. Тем не менее, есть факты, про которые на самом деле мало кто знает. Например, знали вы, что...

ФАКТ1: ПЕРВАЯ ЭРЕКЦИЯ ЧАСТО ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА СВЕТ

Невероятно, но это на самом деле так. По крайней мере, если верить данным Medical News Today, новорожденные часто выходят из утробы матери... с эрекцией. И даже еще до момента рождения ультразвуковое сканирование может показать плод с активным возбуждением.

Причем, согласно исследованию, проведенному в 1991 году, эрекция плода происходит чаще всего во время быстрого сна (REM). И она - завидуйте, мужики! - может случаться несколько раз за час.

ФАКТ 2: ЭРЕКЦИЮ НЕВОЗМОЖНО ПОДДЕЛАТЬ

Как сказал однажды писатель Мококома Мохоноана: «Даже самый величайший актер мира не сможет подделать эрекцию». Это на самом деле так. Как бы мужчина не старался, но если его главный помощник в сексе не захочет, полового акта не будет. Как бы вы ни старались.

Разумеется, мы не имеем в виду такие стимуляторы, как, например, виагра. Это уже совсем другая история.

Как бы вы не старались, отрастить не получится.

ФАКТ 3: ВАШ ПЕНИС В ДВА РАЗА ДЛИННЕЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ

А вот это сообщение может утешить многих мужчин: как правило, пенис намного длиннее, чем он выглядит. Фактически, около половины всей его длины находится внутри тела мужчины.

Конечно, многие бы предпочли, чтобы он весь был на виду, но это невозможно, потому что такое устройство связано с частью вашей анатомии, поэтому для своего успокоения считайте, что спрятанная часть пениса играет роль корней - так сказать, для устойчивости.

ФАКТ 4: МЕЖДУ РАЗМЕРОМ ПЕНИСА И ОБУВИ - НИКАКОЙ СВЯЗИ…

Согласно исследованию, опубликованному в журнале BJU International, нет никакой корреляции между размером обуви и длиной пениса. И эти результаты, кстати, полностью опровергают более ранее исследование, которое было проведено в 1993 году, и которое говорило о том, между первым (член) и вторым (размер стопы) есть тесная связь.

ФАКТ 5: …НО ЕСТЬ СВЯЗЬ С УКАЗАТЕЛЬНЫМ ПАЛЬЦЕМ!

Международный журнал исследований импотенции (да, есть и такой) опубликовал итоги масштабной работы, посвященной другим корреляциям. И на этот раз ученые пришли к выводу, что «размеры полового члена значительно соотносятся с возрастом, ростом и длиной указательного пальца». Например, чем длиннее палец, тем длиннее там. Но, опять же, нет никакой связи между членом и размером стопы.

Маленький? Да это же только половина его размера! Видимая...Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФАКТ 6: НЕСКОЛЬКО ЭРЕКЦИЙ ЗА НОЧЬ - ЭТО НОРМАЛЬНО

У большинства мужчин каждую ночь случается от 3 до 5 эрекций - в основном, во время быстрого сна. А кроме того, ночью случается так называемая «припухлость»(или отечность, называйте как хотите) полового члена.

Ученым до сих пор до конца не ясно, почему происходит последнее. Одна из теорий заключается в том, что это может помочь предотвратить увлажнение - эрекция тормозит мочеиспускание (полный мочевой пузырь стимулирует нервы в области мозга, который отвечает в том числе и за эрекцию).

Кстати, женщины по ночам испытывают тоже нечто похожее - отмечается ночная клиторальная припухлость для предотвращения мочеиспускания.

ФАКТ 7: НОЧНАЯ ЭРЕКЦИЯ - ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Эрекция по ночам, на самом деле, великое изобретение эволюции! Потому что это может служить в качестве диагностического инструмента.

Поясняем: если мужчина испытывает трудности с эрекцией днем или вечером, например, во время свидания, но при этом по ночам пенис, что называется, во всей красе и в полной боевой готовности, это указывает на то, что у мужчины существует психологическая проблема, но никак не физическая.

А вот пиво если и влияет на половой орган, то только с худшей стороны.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ФАКТ 8: ПОСЛЕДНЯЯ ЭРЕКЦИЯ СЛУЧАЕТСЯ ДАЖЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Так бывает не у всех, но тем не менее. Чаще всего это происходит у мужчин, которые умерли от повешения - ученые полагают, что это может быть связано как-то с давлением петли и работой мозжечка. Также сообщалось об эрекции после смерти в результате огнестрельного ранения головы, повреждения основных кровеносных сосудов и отравления.

ФАКТ 9: ЕГО МОЖНО СЛОМАТЬ…

Вы наверняка знаете, в мужском половом органе нет костей, что довольно необычно для млекопитающих. Тем не менее, пенис все-таки можно сломать. Это чаще всего происходит во время интенсивного секса. Или когда мужчина падает с постели с эрекцией (да-да, и такое бывает).

Справедливости ради стоит сказать, что так называемый "перелом полового члена" на самом деле является разрывом волокнистого покрытия пещеристого тела (оно становится прямым, когда насыщается кровью). Момент перелома сопровождается трескающим звуком, сильной болью, отеком и - что неудивительно - вялостью.

ФАКТ 10: …И ПОЧИНИТЬ

К счастью, переломы случаются крайне редко, и если при таком казусе вовремя оказать необходимую медицинскую помощь, пенис сможет восстановить полную функцию. Главное, обратиться за помощью как можно скорее.

На заметку: в исследовании, в котором рассматривалось 42 случая переломов полового члена, наиболее опасной и травмирующей позицией была названа поза, когда женщина находится сверху.

Сломанный член можно "отремонтировать"!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФАКТ 11: НИКАКОЙ ОН НЕ «ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ»

Во время эрекции пенис может, скажем так, отклоняться в любом направлении. Вперед, влево или вправо, вверх или вниз - нет правильного или неправильного положения. Главное, что можно сказать точно - он никогда не стоит ровно прямо.

В общем, если вы когда-либо беспокоились о его положении, то совершенно зря, с ним все в порядке.

ФАКТ 12: И ОН ВСЕГДА «ПОД ГРАДУСОМ»

ФАКТ 13: ДЛИННЕЕ НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ

Исследование 274 мужчин показало, что нет никакой связи между длиной пениса и его «производительностью». И длинный может вести себя вяло, и член небольшого размера может показывать чудеса секса. Все зависит в первую очередь от головы.

КСТАТИ

Не так давно состоялась первая в мире пересадка пениса. Операции по трансплантации половых органов предпринимались и раньше, но только эта стала успешной. Ее провели хирурги ЮАР, а пациентом стал парень, которому три года назад ампутировали пенис по причине осложнений, а они возникли после традиционнного для ставших совершеннолетними обряда обрезания в Африке (кстати, только в ЮАР около 250 юношей каждый год лишаются детородных органов из-за последствий после неправильно сделанного обрезания). Читать подробнее