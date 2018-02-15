Вице-премьер Ольга Голодец: В России нет ни одного человека, который бы за 40 лет накопил себе на пенсию

СЕГОДНЯ 15:48 2018-02-15T18:53:05+03:00

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Пенсионная реформа - одна из вечных тем. Ее обсуждают почти на каждом экономическом форуме. Не исключение и нынешний форум в Сочи. По последним прогнозам Минфина, в этом году бюджет будет даже профицитным. Цена на нефть выше ожиданий, поэтому доходов у казны будет больше, чем расходов. Но накопительную часть пенсии, отмененную еще несколько лет назад, власти восстанавливать не собираются.

- Система накоплений сегодня имеет большие риски, потому что мы стоим на пороге цифровой революции, появляются новые средства платежные. Может ли человек на протяжении 40 лет накопить себе на пенсию - это большой вопрос. К сожалению, статистика последних лет показывает неудовлетворительные результаты накоплений. В нашей стране нет примеров, чтобы человек за 40 лет накопил себе на пенсию, - путано объяснила вице-премьер Ольга Голодец.

С одной стороны, она в чем-то права. Действительно, никто из нынешних пенсионеров сейчас не получает такую пенсию, которая позволяет ни в чем себе не отказывать. С другой, когда власти меняют правила игры в этой сфере каждые 8 - 10 лет, это невозможно физически. А уж брать в пример 40-летнюю историю и вовсе некорректно. Все советские накопления обесценились полностью.

Напомним, в конце 2013 года в России заморозили накопительную часть пенсии. Отчисления на личные счета будущих пенсионеров прекратились. На них осталась только уже накопленная сумма. Вместо этого всех перевели на балльную систему. Страховые взносы работников идут напрямую в бюджет, а потом перераспределяются между нынешними пенсионерами. Взамен работники получают специальные баллы. При выходе на пенсию их конвертируют в рубли. Чем больше зарплата сейчас, тем больше баллов можно заработать и тем больше будет пенсия в будущем. Тогда власти утверждали, что такая схема временная. Мол, ситуация с бюджетом улучшится - тогда отдадим все долги и вернемся к прежней системе: когда есть и страховая пенсия, и накопительная. Но, видимо, не судьба. Потому совет один - копить на пенсию самостоятельно, и лучше в разных валютах.