Захарова: «В колонне под Дейр-эз-Зором погибло порядка пяти россиян»

СЕГОДНЯ 16:41 2018-02-15T16:52:00+03:00

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Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова опровергла нашумевшую историю о «бригаде российских ЧВК (частных военных компаний)», якобы уничтоженной американцами на марше с воздуха в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

— Много вопросов поступает в связи с якобы с попаданием под обстрел американских сил российских военных в Сирии. Информагентство Bloomberg писало сначала о двухстах погибших россиянах, потом всего о сотне. Газета New York Times говорила уже о «десятках». Прольём свет на этот вопрос. Их не четыреста. Не сто. Не двести. И не десять. Имело место боестолкновение, обстоятельство которого сейчас выясняются. Речь может идти о гибели пять человек, предположительно граждан России. Но их гражданство требует проверки. Ещё раз подчеркну, речь не идёт о российских военнослужащих. Подобный информационный шторм приходит именно с американской стороны, много месяцев обвиняющей РФ во вмешательстве в выборы в США. Тогда, может быть, Вашингтон информирует СМИ, сколько американских советников и бойцов ЧВК участвовало в боевых действиях на Ближнем Востоке, сколько из них погибло? Результаты вас бы шокировали, — подчеркнула дипломат. — Речь идёт о зоне конфликта, где происходит активные боевые действия. Основанные на вбросах заказные статьи только осложняют нашу работу по выяснению судьбы россиян (попавших там в беду — ред.)

Напомним, в начале февраля в соцсетях появились панические публикации, будто американские самолёты разбомбили «колонну российских ЧВК (частных военных компаний)», которая пыталась занять нефтяные поля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Приводились несуразные цифры убитых — якобы «от ста до шестисот человек». Причём первоисточником вброса послужили ветераны информационной войны — украинские сайты, использовавшие в качестве «доказательств» кадры боёв под Иловайском-2014, а то и скриншоты компьютерной игры.