Развенчиваем 10 самых популярных мифов о фэншуй

СЕГОДНЯ 17:30 2018-02-15T18:24:14+03:00

Правда и мифы о фэншуй. Оказывается, почти всё, что знают россияне про фэншуй, - неправда. Более того, жабы, монетки, статуэтки могут быть опасны!

Оказывается, почти всё, что знают россияне про эту даосскую науку, - неправда. Более того, жабы, монетки, статуэтки могут быть опасны [видео]

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Кто-то в ожидании любви закидывает на люстру нижнее бельё ярко-красного цвета. А кто-то в поисках денег натирает животик пузатой статуэтке… И всё это называют фэншуем. Мы прошерстили Рунет и собрали топ-10 популярных представлений наших соотечественников об этой восточной науке. А затем попросили руководителя российской Академии фэншуй Александра Анищенко их прокомментировать. Забегая вперёд, скажем: почти всё - неправда.

1. Трусы на люстре – к жениху: миф

Ну, конечно же, это суеверие. Фэншуй рассчитывает энергетику окружающего пространства, а не направление полёта красного нижнего белья.

2. Открытая крышка унитаза - к лишениям: миф

Фэншую уже несколько тысяч лет. А первый унитаз был изобретён лишь в 16 веке. Могли ли что-то говорить про крышку унитаза древние мастера? На самом деле, крышка унитаза играет только эстетическую роль. Но у этого мифа есть основание. Действительно, когда сливается вода, то она забирает с собой часть энергии. С этой точки зрения, унитаз может быть полезен, если установлен в месте, где энергия плохая.

3. Красный цвет - к любви: иногда

Есть версия, что красный цвет в интерьере помогает привлечь в жизнь партнёра. Что же, красный действительно является самым активным цветом, который поднимает энергетический уровень человека. Но с ним следует быть осторожным. Если у человека и без того взрывной характер (в переизбытке энергия огня), то для него красный вреден. Такой личности будет полезен синий или голубой, так как эти цвета помогут ему успокоиться.

4. Статуэтки - к благополучию: миф

Многие закупаются статуэтками даосских божеств и даже натирают им животики, желая привлечь удачу! Но мало кто понимает, что для даосов эти статуэтки — то же самое, что для нас с вами православные иконы. Представьте: вы приехали в какую-нибудь африканскую деревню и обнаружили в хижине местного племени мумба-юмба икону, которую они трут на удачу. Как бы вы на них посмотрели?

5. Жабы - к достатку: миф

Жаба — это персонаж древнего китайского мифа. Китайцы верили, что на Луне живут заяц и трёхлапая жаба. Заяц в этой паре отвечал за долголетие, а жаба — за процветание. Существует множество легенд, как они туда попали и версий, что с ними сейчас… Но это всё суеверия китайцев! А у нас и своих хватает. С тем же успехом русским можно использовать щуку — чтобы она по их «хотению-велению» желания исполняла.

6. Зеркала - к болезням: иногда

Фэншуй действительно трепетно относится к зеркалам, потому что они способны регулировать энергию в пространстве. Правильный совет — не вешать зеркала напротив входной двери, в спальне и напротив среднего окна в комнате. Что касается дверей и окна, то через них энергия входит в дом и, если встречает зеркало, то отражается и уходит. А зеркало в спальне делает более беспокойным сон, и тому есть масса объяснений.

7. Монетки - к прибыли: миф

Псевдо-специалисты по фэншуй советуют носить в кошельке монетки, перевязанные красной лентой. Якобы они привлекают деньги. Конечно же, это очередное суеверие. Но его корни уходят в историю быта китайцев. Действительно, раньше они держали монеты в связках (поэтому у копеек было отверстие). Монеты нанизывали на шнурок и вешали в укромное место как некий личный «банк семьи».

8. Водопады - к процветанию: иногда

Действительно, нет более сильных активаторов энергии в доме, чем водопады. Но многие ли знают, какую энергию они активируют, покупая себе в жильё водопад? Нет, знают единицы. А неопытные могут активировать плохую энергию, что приводит к лишениям и болезням. Специалисты же устанавливают водопады в доме по китайскому компасу. И тут важна большая точность! Опасным может быть отклонение даже в 2-3 см.

9. Комнатные растения в спальне - к ссорам: иногда

В фэншуй комнатные растения используются, чтобы затормозить выход энергии из жилого пространства. Например, если у определённого окна находится хорошая энергия, то цветок на его подоконнике желателен. И наоборот. Единственное общее правило по цветам такое: растений не должно быть рядом с головой спящего человека. Чтобы цветок не забрал у него энергию.

10. Музыка ветра - к удаче: миф

Если у вас в доме нет ветра, то и «музыки ветра» там быть не должно. Традиционно этот предмет используется в парках, садах, на террасах — только там, где есть движение воздуха. А в домах и квартирах музыка ветра лишь препятствует естественному потому энергии. Например, если вы повесили музыку ветра на входе в магазин, то это оттолкнёт покупателей.

ВОПРОС РЕБРОМ

А зачем же тогда фэншуй?

- Многие считают, что фэншуй призван помогать человеку в любви и карьере. Но это совершенно не так. Фэншуй — это часть даосизма, религии. Ни одна религия не помогает человеку в материальной жизни. Только в духовной. И, соответственно, фэншуй — тоже. Фэншуй помогает человеку так организовать пространство, чтобы оно ему помогало, давало дополнительную энергию, - объясняет Александр Анищенко, руководитель российской Академии фэншуй.