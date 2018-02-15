В Тимирязевской академии прочитают курс лекций о православии

15 Февр. 20:30 2018-02-15T21:02:23+03:00

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В России 15 февраля отмечается Всемирный день православной молодежи. Традиции его празднования возрождаются повсеместно, одно из самых красивых событий этого дня - Сретенские балы, приуроченные к православному празднику Сретение Господне. Впервые свой вклад в историю праздника внесет и Тимирязевская академия: в главном аграрном вузе страны прочитают курс лекций о православии.

Курс лекций об основах православной культуры организован для студентов академии с этого года. Настоятель домового храма Тимирязевки, иерей Владимир Алексеев за три месяца познакомит слушателей с основами православного вероучения. Лекции являются факультативными, главная цель курса — воспитание духовности и формирование нравственных ориентиров среди молодежи.

Главный аграрный вуз страны издавна славится своими духовными традициями. Среди его педагогов было немало глубоко верующих людей, внесших большой вклад в православное движение России. С самого основания академии в 1865 году на ее территории проходили богослужения в красивейшей церкви Петра и Павла, доставшейся в наследство от усадьбы Петровско-Разумовское. После революции, в 1927 году церковь закрыли, а после, на Пасху 1937 года, и вовсе разрушили.

В 2009 году на территории Тимирязевки открылся новый храм, построенный и названный в честь священномученика Иоанна Артоболевского. Профессор Иван Алексеевич Артоболевский с 1911 года заведовал кафедрой богословия академии и был священником в домовом храме святых Петра и Павла. Отец Иоанн был философом, историком, писателем и исследователем - к 50-летию академии он издал монографию по истории Петровско-Разумовского поместья. После революции его трижды арестовывали, а в 1938 году расстреляли на Бутовском полигоне. В 2000 году отец Иоанн Артоболевский был причислен к лику святых.

В 2009 году на территории Тимирязевки открылся новый храм, построенный и названный в честь священномученика Иоанна Артоболевского. Фото: timacad.ru

- На сегодняшний день домовой храм Тимирязевской академии - пожалуй, единственная из вузовских церквей, посвященная преподавателю учебного заведения, - рассказывает иерей Владимир Алексеев. - В храме регулярно проходят богослужения, а при общине действуют евангельский кружок и студия для детей дошкольного возраста.

Отец Владимир совместно с протоиереем Анатолием Нагорным в рамках обязательной программы читает курс по религиоведению и основам православной культуры на гуманитарно-педагогическом факультете. Новый факультатив по культуре православия еще больше расширит интерес студентов к основами православного вероучения.